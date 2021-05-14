Бородай идёт в Госдуму, чтобы отстоять русские интересы в России и за рубежом

Александр Бородай подал документы для принятия участие в праймериз "Единой России". В Госдуму Бородай идёт, чтобы отстаивать русские интересы в России и за рубежом.

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай подал документы на праймериз "Единой России" в Ростовской области. Как отмечают представители общества "Царьград, именно эта пограничная область стала родной для Александра Юрьевича в годы сопротивления на Донбассе, через неё шли все сообщения с ДНР и ЛНР. Именно туда переселились многие русские беженцы, а также семьи добровольцев, вступивших в ополчение.

Праймериз — это предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. В этом году оно впервые пройдёт частично в электронном виде. Участие Александра Бородая в праймериз - шаг в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве между СДД и партией "Единая Россия". Бородая еще в день подписания соглашения сообщил, что Герои Донбасса идут в Госдуму. И сам он также планирует принять участие в политической жизни.

Как добавляют в обществе "Царьград", возможная победа Александра Бородая сначала в праймериз, а затем и на выборах в Государственную думу открывает для новые возможности по продвижению русских интересов в России и за рубежом.

"Бородай — последовательный русский патриот, обладающий в то же время авторитетом в деловых и административных кругах, а также в СМИ. После событий в Донбассе 2014-2015 годов Александр Юрьевич стал фигурой, без сомнений, исторической. Это общественный тяжеловес, который сможет привлечь на свою сторону многих влиятельных людей и поднять во весь рост вопросы выживания и развития русского народа, - отметили в обществе "Царьград". - Поэтому если вы или ваши родственники имеете какое-либо отношение к "Единой России", предлагаем вам подключиться к праймериз. Ссылка для регистрации здесь".

О том, как подписывалось соглашение, "Первый русский" рассказывает в специальном разделе. Фактически подписание соглашения стало свидетельством признания партией власти Донбасса.

В мероприятий, приуроченных к подписанию соглашения, принял участие и учредитель нашего телеканала Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.

Союз добровольцев Донбасса создавался для защиты Русского мира. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал сам разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине, - подчеркнул Малофеев.

Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:

"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".

Кстати, основатель "Первого русского" Константин Малофеев одним из первых в нашей стране попал под американские санкции (ещё в 2014 году), потерял многое, но ни на шаг не изменил своей позиции и ни разу не свернул с пути, повторяя всегда, что Донбасс – это Россия. И нынешнее мероприятие – очередной и достаточно важный шаг на этом пути Донбасса к своей Родине.