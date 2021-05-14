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Бородай идёт в Госдуму, чтобы отстоять русские интересы в России и за рубежом
14 мая 2021, 18:15 • 88 • Политика
Александр Бородай подал документы для принятия участие в праймериз "Единой России". В Госдуму Бородай идёт, чтобы отстаивать русские интересы в России и за рубежом.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай подал документы на праймериз "Единой России" в Ростовской области. Как отмечают представители общества "Царьград, именно эта пограничная область стала родной для Александра Юрьевича в годы сопротивления на Донбассе, через неё шли все сообщения с ДНР и ЛНР. Именно туда переселились многие русские беженцы, а также семьи добровольцев, вступивших в ополчение.
Праймериз — это предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. В этом году оно впервые пройдёт частично в электронном виде. Участие Александра Бородая в праймериз - шаг в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве между СДД и партией "Единая Россия". Бородая еще в день подписания соглашения сообщил, что Герои Донбасса идут в Госдуму. И сам он также планирует принять участие в политической жизни.
Как добавляют в обществе "Царьград", возможная победа Александра Бородая сначала в праймериз, а затем и на выборах в Государственную думу открывает для новые возможности по продвижению русских интересов в России и за рубежом.
"Бородай — последовательный русский патриот, обладающий в то же время авторитетом в деловых и административных кругах, а также в СМИ. После событий в Донбассе 2014-2015 годов Александр Юрьевич стал фигурой, без сомнений, исторической. Это общественный тяжеловес, который сможет привлечь на свою сторону многих влиятельных людей и поднять во весь рост вопросы выживания и развития русского народа, - отметили в обществе "Царьград". - Поэтому если вы или ваши родственники имеете какое-либо отношение к "Единой России", предлагаем вам подключиться к праймериз. Ссылка для регистрации здесь".
О том, как подписывалось соглашение, "Первый русский" рассказывает в специальном разделе. Фактически подписание соглашения стало свидетельством признания партией власти Донбасса.
В мероприятий, приуроченных к подписанию соглашения, принял участие и учредитель нашего телеканала Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.
Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:
"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".
Кстати, основатель "Первого русского" Константин Малофеев одним из первых в нашей стране попал под американские санкции (ещё в 2014 году), потерял многое, но ни на шаг не изменил своей позиции и ни разу не свернул с пути, повторяя всегда, что Донбасс – это Россия. И нынешнее мероприятие – очередной и достаточно важный шаг на этом пути Донбасса к своей Родине.
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