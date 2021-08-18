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Бородай — о газовой "пощёчине" Украине: "Может, случайность, может, нет"

18 августа 2021, 11:35  •  61 • Политика
Накануне стало известно, что строительство "Северного потока — 2" планируют завершить 23 августа. Некоторые увидели в этом своего рода "пощёчину" Украине: там в этот день планируют провести саммит "Крымская платформа". Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай не исключил, что выбор даты был неслучайным.
Если строительство газопровода "Северный поток – 2" действительно будет завершено 23 августа, как и планировалось, то это может стать чем-то вроде пощёчины для Киева, считают некоторые украинские эксперты. Дело в том, что в этот день на Украине, в обход которой был проложен трубопровод, пройдёт саммит под названием "Крымская платформа", на который, как оказалось, приедут далеко не все, кого ожидали.
Некоторые также предположили, что окончание строительства может стать своеобразным "подарком" к 30-летию "незалежности" Украины. На самом деле об этом едва ли можно говорить всерьёз, считает глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
В беседе с Царьградом он отметил, что окончание строительства ещё не означает фактический запуск, а когда запустят газопровод, пока не знает никто.
"Какова фаза строительства, мне, честно говоря, самому не понятно. Дай Бог, чтобы закончили, конечно, 23-го августа. Чем раньше закончат, тем лучше", - заявил Бородай.
Но, как вы понимаете, завершение самого "Северного потока" абсолютно не означает его запуск уже. Тем более, запуск на полную мощность. Когда его там запустят – одному Богу известно,
- пояснил политик.
Что касается выбора даты, то она могла стать простым совпадением, отметил наш собеседник. "И случайности бывают. Может, случайность, может, нет — не известно никому", - добавил он. В целом Бородай не видит смысла комментировать то, что ещё не произошло.

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