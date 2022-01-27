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«Бородатая Джамала». Украину на Евровидении может представить капитан СБУ и бывший атошник

27 января 2022, 09:10  •  46 • Украина

Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в Турине может представить бывший атошник и капитан СБУ Александр Барлебен. Об этом пишет ТГ-канал « Шептун», отмечая, что потенциальная звезда попала в лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2022, который проводило «Общественное телевидение».

Поскольку в этом году вещатель отказался от проведения двух полуфиналов (нет денег), зрителей лишили возможности поближе познакомиться с новыми артистами. Финалиста украинцы, не исключено, увидят и услышат уже на туринской сцене.

Александр Барлебен ранее был волонтером в АТО, капитан СБУ. Карьеру певца начал в 2019 году, выпустив песню «Смысл моей жизни». В 2020 году вместе с компанией Live Music презентовал социально-музыкальный проект «Stop the war», посвященный войне на Донбассе. На кастинге представлял песню «Остановите войну».

30-летний доброволец и боец с несправедливо высокой коммуналкой, дослужившийся аж до капитана СБУ, завоевавший не только льготную жилплощадь, но и возможность переложить 50% оплаты за неё на плечи обычных рядовых лохов, то есть, на наши с вами плечи. Участвовал в 8-м сезоне шоу «Х-Фактор» и 11-м сезоне «Голос країни». История сотрудника СБУ растрогала судей и они пригласили Александра участвовать в следующих сезонах.

«Одним словом, Джамала с бородой. И это не то, что вы подумали. Хотя, по сути, верно. Вчера убивал сограждан, а сегодня будет рыдать об ужасах войны. Очень по-украински. Современные украинцы - на редкость гнилая нация. Складывается впечатление, что нужно очень постараться, чтобы отыскать еще одну такую концентрацию дегенератов и перевертышей», - дал характеристику исполнителю блогер Андрей Хорошун.

А ТГ-канал «Гавриловщина» считает, что песенный европейский конкурс вырождается в шоу фриков и все больше политизируется. «Украина уже возила на конкурс «Грынджолы», Руслану, Джамалу, занимавших призовые места либо благодаря песенкам о майданном движе, либо о «страшной советской оккупации». Остальным там не место. Поэтому совершенно неудивителен выбор потенциального кандидата от Украины – герой-атошник. Жаль, что раньше не додумались. Могли бы хор мальчиков-киборгов организовать, году эдак в 2016-м», - отмечает источник.

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