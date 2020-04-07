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Борису Джонсону хуже - реанимация: в канцелярии премьера подтвердили опасения, а британцы продолжают "жарить шашлыки"

07 апреля 2020, 15:35  •  17 • В мире
Премьер-министру Великобритании стало хуже. Его перевели в реанимацию. Высказывавшиеся ранее опасения подтвердили и в канцелярии политика. При этом британцы все ещё не верят в серьёзность пандемии коронавируса и продолжают "жарить шашлыки".
Канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 сообщила об ухудшении состояния Бориса Джонсона. Его перевели в отделение интенсивной терапии.
"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо", - сообщила пресс-служба офиса премьера.
Ранее BBC сообщала, что Борису Джонсону стало лучше. При этом распространяемые в СМИ слухи о необходимости подключения к аппарату ИВЛ назвали "российским фейком". В статье говорится, что у премьера всё ещё есть кашель и температура, но он в хорошем настроении и продолжает дистанционно управлять кабинетом министров.
Жители Великобритании сознательности не проявляют. Власти настаивают на пребывании людей дома, но вместо этого рядовые граждане массово выходят в парки и скверы. Жарить шашлыки, как у русских, у них не принято, но массовое скопление людей способствует более быстрому распространению вируса. Люди загорают на берегах речек, а в парках устраивают пикники, пишет Sky News.

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