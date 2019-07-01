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Борис в Стране чудес: Великобритания решила выйти из Евросоюза назло Путину

01 июля 2019, 16:54  •  131 • Политика
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой он призвал британцев выйти из Евросоюза назло президенту России Владимиру Путину, который усомнился в актуальности современной либеральной идеи. Эксперты же советуют британскому политику выйти из Страны чудес и перестать поминать Путина при любом удобном случае.
Великобритания намерена продемонстрировать президенту России Владимиру Путину преимущества либеральных ценностей, покинув Евросоюз в установленные сроки. Об этом заявил бывший глава британского МИДа и фаворит в борьбе за пост премьер-министра страны Борис Джонсон.

Радикальные шаги фаворита

Высказывание Джонсона звучит довольно абсурдно, так как сроки выхода Британии из ЕС переносились уже несколько раз, что связано с нежеланием британских парламентариев согласовывать условия сделки с Брюсселем. В результате Лондон рискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества без сделки. Именно из-за этого в отставку подала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Однако сам политик намекает на то, что он готов на радикальные шаги. В частности, Борис Джонсон опубликовал в The Daily Telegraph статью под названием "Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ", в которой он заявил, что Соединенное Королевство должно осуществить Brexit к 31 октября 2019 года, чтобы поддержать либеральные ценности.
Публикация стала реакцией британского политика на интервью, которое Владимир Путин дал изданию Financial Times. В нем российский лидер отметил, что современная либеральная идея уже изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства населения.
Мнение Путина вызвало большой резонанс, поделив политиков на сторонников и противников идеи. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что поднятая президентом РФ проблема касается не столько современных либерально-демократических систем, сколько правящих политических элит. Доказательством являются итоги парламентских выборов в Италии в 2018 году, когда триумф праздновали антисистемные силы.

Страна чудес Бориса Джонсона

Однако Борис Джонсон утверждает, что современный либерализм жив и обеспечивает Западу процветание, являясь фундаментом, без которого государство ждет катастрофа. При этом он обвиняет Евросоюз в подрыве основ либеральной демократии, которые заключаются в праве на отстранение от власти тех, кто принимает законы. Он недоволен централизацией власти в Брюсселе и отсутствием прозрачности, что ведет к развитию коррупции.
"Если мы снова потерпим неудачу, и особенно если мы тем самым увеличим вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума еще до того, как мы выполним свои обязательства по первому, то мы сделаем демократию посмешищем", - пояснил политик.
Как заявил блогер Борис Рожин (Colonel Cassad), британские политики вновь изменили свой взгляд на Brexit. Если ранее Лондон обвинял президента России Владимира Путина в том, что именно он якобы организовал Brexit, то теперь выясняется, что Британия выходит из Евросоюза назло российскому лидеру.
"Все страньше и страньше, подумала Алиса. В общем, с Борисом Джонсоном скучно точно не будет", - дал свой прогноз блогер.
А журналист и телеведущий Владимир Соловьев поинтересовался, может ли Соединенное Королевство что-то вообще сделать без упоминания Путина.
"А без упоминания Путина они хоть что-нибудь сделать могут?" - написал он в соцсетях.

Жесткий разговор со слабой Терезой Мэй

На прошлой неделе в Осаке прошел саммит G20. В рамках мероприятия состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как рассказал позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор был посвящен инциденту в Солсбери.
Мэй пыталась вести диалог в жесткой форме, тогда как Путин отвечал ей откровенно и доходчиво, напомнив, что Лондон так и не предоставил доказательств причастности Москвы к отравлению шпиона Сергея Скрипаля.
"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее", - пояснил Песков.
Участие в G20 стало последним крупным международным мероприятием для Терезы Мэй в статусе британского премьера. Еще 24 мая она объявила о планах уйти в отставку, не сумев убедить парламентариев согласиться на условия сделки по Brexit.
"Я сделала всё, что могла, убеждая членов парламента поддержать сделку. К сожалению, сделать это я не смогла", - пояснила политик, расплакавшись под конец выступления.
Как заявили в Кремле, премьерство Мэй пришлось на непростой период в отношениях межу Москвой и Лондоном.
"Сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией", - поведал Дмитрий Песков.
Согласно последним данным, фаворитом в борьбе за пост премьер-министра Великобритании считается экс-глава МИД Борис Джонсон. Однако он должен понимать, что Лондон не сможет и далее обвинять во всех своих провалах Россию, так как это чревато очередным политическим кризисом.

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