Борис, ты не прав: Королева предупредила, что выгонит нового премьера

Автор:

Латышев Сергей

В «свободных» британских СМИ ничего не появляется просто так. Поэтому сразу же подхваченное остальными газетами сообщение воскресной «Таймс» (существует с 1785 года) произвело эффект разорвавшейся бомбы: королева Елизавета II сделала «самое острое» за 67 лет своего правления заявление, обвинив британских политиков в «неспособности править правильно».

Данное заявление было сделано в частной беседе на закрытом мероприятии после отставки лидера Консервативной партии, премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона ещё в 2016 году. Оно было вызвано попытками депутатов парламента втянуть королеву в разрешение кризиса по выходу Британии из Евросоюза. Ссылаясь на неназванный, но «безупречный» источник, самое авторитетное в Британии издание утверждает, что с тех пор разочарование монарха в правящем политическом классе лишь возросло на фоне «вступившего в стадию эскалации кризиса вокруг Brexit».

Кто спровоцировал королеву?

Обращает на себя внимание, что острое заявление королевы не первой свежести было предано гласности в связи с появлением в Британии нового премьера, намеренного вывести страну из ЕС любой ценой к 31 октября сего года, невзирая на катастрофические последствия этого в краткосрочной и среднесрочной перспективах, «без всяких если или но».

Это произошло в условиях глубочайшего раскола по этому вопросу в британском обществе и парламенте, а также вероятности получения премьером Джонсоном вотума недоверия, когда Палата общин, где у тори нет большинства по этому вопросу, скоро вернётся с каникул.

Вотум недоверия Палаты общин премьер-министру Борису Джонсону практически гарантирован. Фото: www.globallookpress.com

Это был, фактически, «рык льва», которого, наконец, «достали» перегрызшиеся между собой несерьёзные обитатели британских политических джунглей, угрожающие погубить страну.

Понятно, что направлено это заявление, прежде всего, против политика, заявившего перед этим, что откажется покинуть свой пост, если Палата общин вынесет ему вотум недоверия. То есть против Бориса. Королева вручила ему таким образом «чёрную метку».

Почему она обязана вмешаться?

При этом воскресное издание «Таймс» поместило сделанную на прошлой неделе в Шотландии фотографию Елизаветы II. И тоже с намёком, которых даже два. Во-первых, фото свежее. Во-вторых, сделано в Шотландии, которая (вместе с Северной Ирландией) не хочет выходить из ЕС, угрожая в случае Brexit, особенно без сделки, запустить процесс выхода из состава Соединённого Королевства.

Приводимые в британских СМИ слова помощников королевы о том, что 93-летний монарх, начинавший своё правление с премьер-министром Уинстоном Черчиллем, «действительно встревожен» перспективами Brexit, «раздражён и разочарован качеством нашего политического руководства», говорят на самом деле о том, что терпение Елизаветы II на исходе.

Популярная газета «Дейли мэйл» объяснила, что это означает: у монарха не будет выбора, кроме как сместить Джонсона, если парламент выразит тому недоверие, а премьер не захочет добровольно уходить.

Королева могла бы написать ему письмо о том, что он уволен. Если ей понадобится уволить его, конечно же, она сможет это сделать,

— заявил газете один из источников.

«Дейли мэйл» даёт понять, что иного выбора у королевы просто нет, потому что лейбористы не смирятся с самоуправством премьера Джонсона:

В среду теневой канцлер Джон Макдоннелл предупредил, что в случае поражения Джонсона в результате вотума доверия лейбористы будут настаивать на том, чтобы Джереми Корбин стал премьер-министром.

Издание процитировало адресованное Борису и… Елизавете II заявление Макдоннелла:

Я не хочу втягивать королеву в это, но я бы отправил Джереми Корбина в такси в Букингемский дворец, чтобы сказать, что мы берём власть.

Елизавета II. Реальная власть в Британии принадлежит монарху, премьеры занимаются каждодневной суетой. Фото: www.globallookpress.com

Иными словами, лейбористы в лице их лидера Корбина власть берут, а консерваторы во главе с Джонсоном не хотят её отдавать. И такое происходит в глубоко расколотой из-за Brexit стране, некоторые составные части которой во главе с Шотландией хотят остаться в ЕС. Это - полный развал, который королеве совершенно не нужен и для которой Джонсон с его пугающим эпатажным стилем лишь один из многих на её долгом веку обитателей Даунинг-стрит, 10.

Да, конечно, британская политическая система устроена так, что монарх держится «в обычные времена» как можно дальше от текущей политики, штампуя принимаемые правительством решения. Однако на дворе совсем необычные времена и поэтому на этот раз Елизавете II придётся действовать иначе. Именно об этом собственно и предупредила британцев и весь мир воскресная «Таймс». Ведь вотум недоверия Джонсону, открывающий путь всевозможным неожиданностям, может быть вынесен уже в сентябре, когда завершатся парламентские каникулы. Подготовить страну к грядущим событиям, дать понять, что верховная власть не допустит катастрофы – такова основная задача данной публикации.

Сможет ли королева сместить Джонсона?

Полноте, скажите вы. Британский монарх царствует, но не правит, реальной власти у него нет. Сам этот институт – всего лишь дань традиции. И сегодня поэтому монархия существует в основном в роли приманки для туристов со всего мира, и чтобы отвлекать внимание британцев от более серьёзных проблем. Это одна из возможностей зарабатывать деньги – на экскурсиях по дворцам, за счёт продажи сувениров, маек, газет и глянцевых журналов. А ещё отличный способ заставить обывателя перелистать СМИ, в которых смакуются настоящие или мнимые похождения членов королевской семьи, скандалы, светские дела. Пусть народ всем этим тешится, так как одного футбола и идолов шоу-бизнеса для зомбирования населения недостаточно.

Однако это общепринятое представление о британской монархии далеко от подлинной реальности.

Именно монарх стоит у источника высшей власти в стране, именно у него есть право «поощрять и предостерегать», чем и воспользовалась в данном случае Елизавета II.

Это монарх распускает парламент, назначает и отправляет в отставку кабинет министров. Он является главой государства и Содружества, куда входят свыше 50 стран, в том числе Канада и Австралия.

Палата общин британского парламента настроена против Brexit. Фото: www.globallookpress.com

Сила британской монархии заключается в том, что она совмещает власть видимую и невидимую, закулисную и даже религиозную, ведь монарх это также глава Англиканской церкви. Как и Папа Римский, он по закону «не может ошибаться». Первым лицом в стране является не премьер, которые приходят и уходят (иногда совершенно неожиданно – после вотума недоверия в Палате общин), а монарх, как самая видимая и яркая фигура, объединяющая народ и его элиту, Британию и её Содружество.

Клятва верности приносится в Британии монарху, а не парламенту или нации. И, тем более, не премьер-министру. Британский гимн называется «Боже, храни Королеву». Елизавета II - Верховный главнокомандующий, её прерогатива объявлять войну и заключать мир. Лицо британского монарха фигурирует на почтовых марках, монетах и банкнотах «Банка Англии». Все парламентские акты принимаются во имя монарха, законопроекты становятся законами только с его же согласия. Монарх создаёт пэров, вводит в звание рыцарей представителей элиты, которые попали в неё из народа, раздает награды.

Как глава Англиканской церкви, монарх назначает епископов и архиепископов. Королевская семья контролирует многочисленное английское масонство, давно пронизавшее все государственные и общественные структуры страны. У британской королевской семьи есть даже своя личная вотчина - Нормандские острова в Ла-Манше, остров Мэн между Англией и Ирландией, графства Ланкашир и Корнуолл…

Кто такой Борис Джонсон, чтобы воспротивиться воле монарха, особенно если он его разозлил?