Борис Тодуров назвал Супрун «исчадием ада»

Знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров назвал экс-исполняющую обязанности министра здравоохранения при пятом президенте Петре Порошенко мичиганку украинского происхождения Ульяну Супрун настоящим «исчадием ада», которую прислали в Киев, как агента международных корпораций.Об этом доктор рассказал в интервью Ukrainianworld.com.ua.«Ну, то вообще исчадье ада. Даже не знаю, с чем сравнить. Демонически патологическая женщина. Когда я смотрю на неё... Я объективно пытаюсь оправдать человека, поставить себя на его место, понять, чем продиктовано поведение. Но в случае с Супрун это сложно», — высказал своё мнение о Супрун Тодуров, добавив, что о ней «впечатления крайне негативные, крайне неприятная в общении женщина».По его словам, через неделю после прихода на пост министра Супрун была приглашена в Институт сердца на презентацию. Также были приглашены три пациента с механическими сердцами.«Показали, что мы единственная клиника, которая владеет такими технологиями. Хотел ей показать, что на Украине такое существует. Она же приехала из США и вообще ничего здесь не знала, документы не могла прочитать медицинские. Я хотел рассказать целую стратегию развития, сделал большую презентацию на 15 минут. Она еле досидела, была крайне недовольна нашими успехами. Сделала губами куриную ж...пу (Тодуров показывает, как Супрун скривила губы, — ред.), вышла, поймала такси. Я бежал за ней. Говорю: „Что-то не понравилось, почему вы ушли с презентации?‟ Она: „Мені потрібно їхати‟. Прямо из актового зала вызвала такси, и они уехали с подружкой», — поделился первым общением с Супрун Тодуров.После этого, по словам кардиохирурга, никаких контактов с и.о. министра здравоохранения не было.«Она была так раздражена увиденным здесь. И когда к ней пришли народные депутаты с программой по трансплантации и механическим сердцами, дали ей депутатский запрос. Мы просили всего лишь 15 миллионов, не так уж много для бюджета МОЗ. Она швырнула эти бумаги и сказала: „У нього і так всього достатньо‟. Видимо, она не для того сюда была прислана, чтобы что-то развивать или радоваться нашим успехам», — сделал вывод Борис Тодуров.По его мнению, Супрун прислали на Украину, «как представителя международных корпораций, которые поняли, что в 40-миллионной стране можно зарабатывать. Там, где можно влиять на принятие решений, законов, а наши чиновники и депутаты, к сожалению, всё это принимают без оглядки по приказу сверху. Это делается в ущерб нашей медицине, нашим пациентам, нашим врачам. Это всё очень деструктивно. А рынок же очень большой: препараты, медицинские услуги, трансплантология — это большие деньги».В интервью Тодуров, говоря о нынешней пандемии коронавируса в стране, подчеркнул, что все эпидемии, которые были в Советском Союзе и на Украине, за эти годы были побеждены исключительно вакцинацией, поэтому он «за довольно жёсткую вакцинацию».