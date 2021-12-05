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Борис Титов рассказал о циничном обмане русских в 90-х

05 декабря 2021, 07:25  •  205 • Политика
Титов объяснил, почему спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз. "Приватизация страны пошла по такому конкретному и очень циничному варианту", - отметил политик.
Даже спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз, потому что и не хотели из него выходить, а власти в 90-е допустили очень много ошибок. Такое мнение высказал политик, бизнесмен Борис Титов.
Он указал, что ошибки начались практически сразу. И главная из них заключается в том, что стали путать капитализм, демократию и вседозволенность во многих вещах. Особенно это касается процесса приватизации.
Приватизация страны пошла по такому конкретному и очень циничному варианту. И, конечно, это была самая главная ошибка, которую мы чувствуем сегодня,
- сказал Титов в интервью "Коммерсанту".
Политик подчеркнул, что это не была ни демократия, ни капитализм западного типа. Просто те, кто был ближе к власти, и те, кто был сильнее, - завладели активами, а потом из этих активов делали уже более эффективные активы.
Они имели право первой ночи, что называется. Это сильно отразилось на стране,
- пояснил Титов.

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