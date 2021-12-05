Борис Титов рассказал о циничном обмане русских в 90-х

Титов объяснил, почему спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз. "Приватизация страны пошла по такому конкретному и очень циничному варианту", - отметил политик.

Даже спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз, потому что и не хотели из него выходить, а власти в 90-е допустили очень много ошибок. Такое мнение высказал политик, бизнесмен Борис Титов.

Он указал, что ошибки начались практически сразу. И главная из них заключается в том, что стали путать капитализм, демократию и вседозволенность во многих вещах. Особенно это касается процесса приватизации.

Приватизация страны пошла по такому конкретному и очень циничному варианту. И, конечно, это была самая главная ошибка, которую мы чувствуем сегодня,

- сказал Титов в интервью "Коммерсанту".

Политик подчеркнул, что это не была ни демократия, ни капитализм западного типа. Просто те, кто был ближе к власти, и те, кто был сильнее, - завладели активами, а потом из этих активов делали уже более эффективные активы.

Они имели право первой ночи, что называется. Это сильно отразилось на стране,

- пояснил Титов.