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Борис Титов рассказал о циничном обмане русских в 90-х
05 декабря 2021, 07:25 • 205 • Политика
Титов объяснил, почему спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз. "Приватизация страны пошла по такому конкретному и очень циничному варианту", - отметил политик.
Даже спустя 30 лет многие хотят вернуться в Советский Союз, потому что и не хотели из него выходить, а власти в 90-е допустили очень много ошибок. Такое мнение высказал политик, бизнесмен Борис Титов.
Он указал, что ошибки начались практически сразу. И главная из них заключается в том, что стали путать капитализм, демократию и вседозволенность во многих вещах. Особенно это касается процесса приватизации.
- сказал Титов в интервью "Коммерсанту".
Политик подчеркнул, что это не была ни демократия, ни капитализм западного типа. Просто те, кто был ближе к власти, и те, кто был сильнее, - завладели активами, а потом из этих активов делали уже более эффективные активы.
- пояснил Титов.
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