Борис Титов: Как люди будут жить, если всех бизнесменов пересажаем?!

На инагурации, как омбудсмену показалось, президент дал надежду освободить российский бизнес. В прямом смысле этого слова. Ведь сотни тысяч предпринимателей сидят в тюрьме.

ТЕПЕРЬ НАС СПАСУТ УЖЕ ТОЛЬКО «ПРОРЫВЫ»

- Борис Юрьевич, вы приехали к нам сразу после инаугурации. И как она вам?

- Торжественно. Производила впечатление. И я услышал неожиданное слово, которое меня очень вдохновило. «Прорыв». Прорыв не технологический, не в оборонном деле, а социально-экономический. И для меня снова забрезжила надежда на бизнес-свободы, которые серьезно ограничены проверками. Ими постоянно мучают и малый, и средний бизнес. Даже самый маленький предприниматель должен заполнять до 40 форм разной отчетности в месяц. И ты не можешь создавать что-то новое, потому что тебя по рукам и по ногам обвязали, обмотали. Поэтому, когда Путин говорит о свободе, хочется верить, что он говорит о свободе и для нас.

Но слово «прорыв» означает и другое - что надо прорываться. То есть не все так в стране хорошо. Заметьте, что мы уже не говорим о какой-то стабилизации, даже не говорим о реформах, мы говорим о жестких, быстрых, решительных шагах. Хотя в 2007 - 2008 годах мы убеждали Кудрина (тогда он был не только министром финансов, но и вице-премьером по развитию экономики): от властей нужны лишь небольшие шаги, чтобы дать бизнесу развиваться. Мы ему говорили - не надо вытягивать последнее из бизнеса. Да, мы еще можем развиваться как сырьевая страна, но нефть не продержится столько лет. Пока идут тучные годы, убеждали мы, дайте создать альтернативную экономику.

- Что мешало?

- Ничего! Тогда можно было это сделать легко, а теперь нужны прорывы! Сегодня экономика еще больше государственная, и, судя по технологическому уровню, уровню предпринимательских свобод, у нее все меньше шансов уйти от сырьевой зависимости. Нефть чуть-чуть пошла наверх - вроде живем. Но беда в том, что даже рост нефти уже не дает большого эффекта - значит, есть структурные проблемы в экономике.

«ОН НЕ ЖУЛИК! ЕМУ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ»

- А не боитесь, что новые социальные программы решат финансировать из кармана предпринимателей?

- Да, есть такая мысль, ведь опять пошел разговор об увеличении налогов. Конечно, когда ты хочешь потратить 8 - 10 триллионов на образование, медицину, социальную сферу, это прекрасно. Но главное, чтобы людям было на что жить, ведь 90% в бюджете каждой семьи - это зарплаты и только 10% - дополнительные социальные льготы. Поэтому главное - создавать качественные рабочие места, где будут новые технологии, где нужно хорошее образование. И если создастся реальный спрос на новое по качеству образование, в него пойдут частные инвестиции. И бюджету не придется это брать на себя. Государство слишком много повесило на себя социальных обязательств. Хотя во всем мире это делится между государством и бизнесом.

- Видимо, нет доверия к бизнесу у государства.

- Конечно, есть проблемы. В 90-е годы очень серьезно постарались, чтобы это доверие исчезло. Но это не бизнес. Знаете, как отделить настоящих предпринимателей от ненастоящих?

- Как?

- Когда я защищаю какого-то бизнесмена, мне сотрудники правоохранительных органов обычно говорят: он жулик, вы все такие. Я им говорю: если предприниматель вложил свои деньги в реальное производство, создал рабочие места, значит, он укоренился на земле. Ему есть что терять. И такому предпринимателю можно верить. Да, он может что-то нарушить - ему, например, надо выплатить зарплату, а у него нет денег, или он не заплатит налоги, или заплатит, но в следующем месяце, или пойдет на какое-то мелкое нарушение. Но он укоренился на земле, значит, он не жулик.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - ЛАКОМЫЙ КУСОК

- Давайте посмотрим судебную статистику 2017 года. Страшная это штука. Оправдательных приговоров 0,2%. В 3 раза меньше, чем в 2013 году. И больше всего сажают именно бизнесменов. То есть государство объявляет: бизнес не кошмарим. А посадки идут массовые.

- Кудрин в одном из своих докладов написал, что у бизнесменов дела намного лучше обстоят, чем в целом по стране. Хотя мы с этим абсолютно не согласны. Потому что бизнесмены для следствия - лакомый кусок. Потому что его в основном интересует не предприниматель Иванов, Петров, Сидоров, а те активы, которые у него есть. Кстати, число зарегистрированных экономических преступлений опять выросло. Путин, помните, возмущался, что у нас 230 тысяч уголовных дел. А сейчас уже 241 397. И это еще вершина айсберга. Учитываются лишь дела, которые передаются в суд, а в большинстве случаев: поймали, обобрали, отпустили.

- То есть это коррупция в силовых органах? Идет тупой отъем бизнеса?

- Конечно, рейдерская борьба. Есть специальные обученные юристы, есть силовики, которые им помогают. Но бывает, конечно, и предприниматели не правы. Многие нарушают, потому что жить абсолютно по закону у нас очень сложно. Надо иметь очень прибыльный бизнес, чтобы выдержать, например, социальные страховые платежи в 30%.

- И люди уходят в тень...

- Да. И у следствия есть за что зацепиться крючочком. Но цепляются только там, где что-то нужно от этого предпринимателя. Чаще - его собственность.

«НАС ОПУСТИЛИ НИЖЕ ТАБУРЕТКИ!»

Слушатель Михаил из Владимира:

- Я предприниматель, производственник легкой промышленности. 44-й закон об электронных торгах просто убил малый и средний бизнес. Если ты честный человек, тендер невозможно выиграть.

Титов:

- 15% должно быть у малого бизнеса по госзакупкам.

Михаил:

- Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мы с этими тендерами пытались работать. Если ты честный человек, невозможно выиграть. Куда бы я ни пришел (чиновник, депутат, без разницы), сидит вот такая рожа и говорит: что ты от меня хочешь, плати или бери кредит. Я говорю: я не потяну кредит, у меня работают 4 человека, у них есть семьи, ипотеки, мало ли что случится, они останутся без денег, без работы. В итоге во Владимирской области осталось, по-моему, два завода, которые работают, - завод Дегтярева, выпускающий оружие, и кабельный. Ситуация в стране такая, что прикроем газовый и нефтяной вентили, драгметаллы и лес и мы сами сдадимся китайцам, американцам… Нас даже завоевывать не надо будет. Нас опустили просто ниже табуретки!

Титов:

- Малым предпринимателям участвовать в тендерах действительно очень тяжело. Кстати, в рамках института уполномоченных у нас есть ассоциация госзакупок и торгов. Вы можете обратиться туда, и они помогут консультацией, как правильно работать при госзаказе. Там, конечно, огромная бюрократия, документы, которые надо представить, там черт голову сломит. Тем не менее они помогают.

АРЕСТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

- Недавно отгремела история с бизнесменом Пшеничным, который, получив оборонный заказ, похоже, делиться не захотел. Его нашли мертвым в камере со следами пыток.

- «Отгремела». Такие вещи не могут отгреметь. Пока расследование не завершено, общество должно пристально следить за этой чудовищной историей. Родственники Пшеничного обратились к нам. Судебная экспертиза подтвердила - это не самоубийство. Ясно, что в СИЗО прошли третьи люди, которые не должны быть там.

- Оказаться за решеткой бизнесмену - двойной, выходит, риск?..

- Это еще и огромный риск твоему бизнесу. По опросам, больше 80% предпринимателей заявили, что, когда было возбуждено уголовное дело, они полностью или частично потеряли бизнес. Если тебя отрывают от управления и закрывают в камере, все риски сваливаются, кредиты отзываются, партнеры перестают с тобой иметь дело. И чаще всего компания банкротится.

- Откуда такая жестокость правоохранительных органов?

- Давайте немного о позитивном. Сейчас меньше стали сажать. Последняя статистика на 1 января 2018 года показала, что количество людей, сидящих в СИЗО по экономическим статьям, стало чуть меньше. Но зато выросло количество сидящих на домашнем аресте. Общее количество арестов снова увеличилось.

«СТАНОК НЕ ТАК ОФОРМИЛ...»

- Еще одна история - Эраст Галумов, бывший гендиректор издательства «Известия». Человек сидит в СИЗО с февраля, хотя дал все признательные показания. Признал, что оформил один типографский станок как-то не так. Пожилой и заслуженный человек, наш коллега.

- Он очень креативный человек. Мы познакомились, когда он был главным редактором журнала «Москва - Пекин», а я - председателем российской части российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Я видел, насколько быстро его проект начался и как интересно развивался. Я услышал, что произошло, буквально неделю назад. К нам он не обращался официально. Но если обратится, будем защищать.

ЭТО МОЗГИ СИСТЕМЫ

- Почему крупный российский бизнес предпочитает судиться не в российских судах, а за границей?

- Потому что есть доверие к западной судебной системе. Там четкие и ясные правила игры. И судьи работают честно.

У нас, к сожалению, не всегда так. В арбитражных судах у нас бывают такие решения! Один пример. Решается, у вас предпринимательская деятельность или нет. Это очень важно. Если ты предприниматель, тебя не могут арестовать на стадии предварительного следствия. Максимум - домашний арест, чтобы твое предприятие сохранить. Но, оказывается, взять в банке кредит и не отдать - это не предпринимательская деятельность. Это мошенничество. Хотя, конечно, это форс-мажор, но суды так не считают. Или, например, невыполнение оплаты контракта тоже не предпринимательская деятельность. И мера пресечения - арест.

- Может, прокуроры просто гонят свой план? У них же тоже отчетность.

- Да нет у них плана! Это такие мозги! Такой настрой системы. Судьи сегодня сидят под следствием, и оно диктует, какие решения надо принимать.

- А вам не кажется, что больше всего кошмарит бизнес народ? Одно из многочисленных сообщений читателей: «А может, просто не надо воровать? Судя по нашей бедноте, вы волки в овечьей шкуре».

- Мы должны убеждать людей, что создание новых рабочих мест у нас сегодня возможно только бизнесом. Раньше мы жили на нефти. Можно себе позволять критиковать бизнес, который что-то сделал неправильно, когда у тебя есть четкий источник доходов. Сегодня этого нет. За счет чего собираются жить люди? Могу привести цитату немецкого экономиста. «Только бизнес может соединить три вещи: труд людей, оборудование - средство производства, на котором трудятся люди, и капитал. Предприниматель соединяет эти три вещи, вкладывает свою душу, энергию в производство, в создание добавленной стоимости». Это надо всем запомнить.