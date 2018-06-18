Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Японские страсти вокруг русского оптоволокна
Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
«Для Пентагона это осваивание денег»: США планируют разработать сетевую структур...
Когда Донбасс станет единым?
Главная / Политика

Борис Надеждин от Партии роста подал документы кандидата на пост губернатора Подмосковья

18 июня 2018, 16:54  •  54 • Политика

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин от Партии роста подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

"Борис Надеждин от Партии роста подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Надеждин ранее заявлял, что общая задача партии на выборах в единый день голосования 9 сентября - "подтвердить серьезный политический ресурс" в Подмосковье, помочь партийцам успешно выступить на местных выборах, а также "создать задел для успешного участия в следующих выборах Московской областной думы".

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, 16 июня КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. 17 июня партия "Яблоко" выдвинула Николая Дижура. Белова и Чистюхин 17 июня подали документы в избирательную комиссию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
13 июня 2018, 19:54
Грызлов заявил о необходимости включить в списки на обмен в Донбассе граждан России
14 июня 2018, 15:24
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
15 июня 2018, 23:54
Рябков обсудил с послом Великобритании проблемы реализации иранской ядерной сделки

15 июня 2018, 23:54
Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития республики и возможности для инвестиций
14 июня 2018, 18:39
Путин получил личное послание от Ким Чен Ына
13 июня 2018, 16:39
Путин утвердил состав администрации президента
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
17 июня 2018, 07:09
Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан
16 июня 2018, 01:39
Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России
13 июня 2018, 05:39
Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США
14 июня 2018, 10:54
Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу
15 июня 2018, 12:39
На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления
12 июня 2018, 06:55
Последний шанс Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.