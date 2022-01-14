Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии

Решением президента Владимира Путина послом России в Белоруссии назначен Борис Грызлов.

Подписан указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Ранее источники сообщали о возможности подобной кадровой перестановки. Сейчас же можем сообщить, что документ о назначении опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.