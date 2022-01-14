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Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии

14 января 2022, 16:25  •  38 • Политика
Решением президента Владимира Путина послом России в Белоруссии назначен Борис Грызлов.
Подписан указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Ранее источники сообщали о возможности подобной кадровой перестановки. Сейчас же можем сообщить, что документ о назначении опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.

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