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Борис Грызлов и Владимир Джабаров доказывают, что мирное урегулирование «украинского вопроса» пока невозможно
27 января 2022, 12:40 • 214 • Украина
На фоне нейтрального комментария Дмитрия Козака по итогам встречи советников глав Нормандской четвёрки звучат диссонансом заявления двух мастодонтов российской внешней политики – первого замглавы «международного» комитета Сената Джабарова и российского полпреда на переговорах по Донбассу Грызлова. Оба их заявления далеки от нейтральности и указывают на то, что ждать замирения с украинской стороной – наивно, а всё идёт к военной эскалации и, как следствие, силовому решению украинского вопроса.
Сюжет: Украинский кризис
Вначале – Джабаров. Он объявил, что ответ США по гарантиям безопасности России не может быть принят нашей страной. По словам Джабарова, Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и начинает глобальное противостояние с Москвой. Также Джабаров сообщил, что российская сторона подготовит ответ американцам в течение нескольких дней, а в консультации примет участие китайская сторона. Таким образом, нет ни намёка на мирное разрешение украинского вопроса. Собственно, об этом же вчера объявил глава НАТО Столтенберг – альянс продолжит интеграцию Украины, Грузии и Молдавии.
А вот, о чём говорил Грызлов. Украина в очередной раз заблокировала принятие «дорожной карты», предложенной ДНР и ЛНР. При этом, по словам Грызлова, Киев наращивает военную группировку вдоль линии разграничения и нарочно затягивает время, чтобы подтянуть к полю боя обозы с горючим и боеприпасами. Грызлов обвинил Украину в «нескрываемом саботаже минского переговорного процесса», а также отметил, что все предложения Москвы и народных республик представителями Киева «системно игнорируются». А, тем временем, англичане продолжают накачивать Украину оружием, только теперь британские военно-транспортные самолёты садятся не в Киеве, а во Львове.
Кстати, примечательно, что вчера впервые о возможной войне высказался бывший украинский премьер Николай Азаров – он отметил, что все досужие разговоры о «сопротивлении» российской армии – пустая болтовня, а «значительная часть» украинцев выйдет встречать российских освободителей цветами и хлебом-солью. Судя по продолжающейся переброске российской военной техники в Белоруссию и в Крым похоже, скоро мы сможем убедиться, так ли это на самом деле.
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