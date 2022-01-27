Борис Грызлов и Владимир Джабаров доказывают, что мирное урегулирование «украинского вопроса» пока невозможно

На фоне нейтрального комментария Дмитрия Козака по итогам встречи советников глав Нормандской четвёрки звучат диссонансом заявления двух мастодонтов российской внешней политики – первого замглавы «международного» комитета Сената Джабарова и российского полпреда на переговорах по Донбассу Грызлова. Оба их заявления далеки от нейтральности и указывают на то, что ждать замирения с украинской стороной – наивно, а всё идёт к военной эскалации и, как следствие, силовому решению украинского вопроса.

Сюжет: Украинский кризис

Вначале – Джабаров. Он объявил, что ответ США по гарантиям безопасности России не может быть принят нашей страной. По словам Джабарова, Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и начинает глобальное противостояние с Москвой. Также Джабаров сообщил, что российская сторона подготовит ответ американцам в течение нескольких дней, а в консультации примет участие китайская сторона. Таким образом, нет ни намёка на мирное разрешение украинского вопроса. Собственно, об этом же вчера объявил глава НАТО Столтенберг – альянс продолжит интеграцию Украины, Грузии и Молдавии.

А вот, о чём говорил Грызлов. Украина в очередной раз заблокировала принятие «дорожной карты», предложенной ДНР и ЛНР. При этом, по словам Грызлова, Киев наращивает военную группировку вдоль линии разграничения и нарочно затягивает время, чтобы подтянуть к полю боя обозы с горючим и боеприпасами. Грызлов обвинил Украину в «нескрываемом саботаже минского переговорного процесса», а также отметил, что все предложения Москвы и народных республик представителями Киева «системно игнорируются». А, тем временем, англичане продолжают накачивать Украину оружием, только теперь британские военно-транспортные самолёты садятся не в Киеве, а во Львове.

Кстати, примечательно, что вчера впервые о возможной войне высказался бывший украинский премьер Николай Азаров – он отметил, что все досужие разговоры о «сопротивлении» российской армии – пустая болтовня, а «значительная часть» украинцев выйдет встречать российских освободителей цветами и хлебом-солью. Судя по продолжающейся переброске российской военной техники в Белоруссию и в Крым похоже, скоро мы сможем убедиться, так ли это на самом деле.