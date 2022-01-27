Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Украина

Борис Грызлов и Владимир Джабаров доказывают, что мирное урегулирование «украинского вопроса» пока невозможно

27 января 2022, 12:40  •  214 • Украина
На фоне нейтрального комментария Дмитрия Козака по итогам встречи советников глав Нормандской четвёрки звучат диссонансом заявления двух мастодонтов российской внешней политики – первого замглавы «международного» комитета Сената Джабарова и российского полпреда на переговорах по Донбассу Грызлова. Оба их заявления далеки от нейтральности и указывают на то, что ждать замирения с украинской стороной – наивно, а всё идёт к военной эскалации и, как следствие, силовому решению украинского вопроса.
Сюжет: Украинский кризис
Вначале – Джабаров. Он объявил, что ответ США по гарантиям безопасности России не может быть принят нашей страной. По словам Джабарова, Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и начинает глобальное противостояние с Москвой. Также Джабаров сообщил, что российская сторона подготовит ответ американцам в течение нескольких дней, а в консультации примет участие китайская сторона. Таким образом, нет ни намёка на мирное разрешение украинского вопроса. Собственно, об этом же вчера объявил глава НАТО Столтенберг – альянс продолжит интеграцию Украины, Грузии и Молдавии.
А вот, о чём говорил Грызлов. Украина в очередной раз заблокировала принятие «дорожной карты», предложенной ДНР и ЛНР. При этом, по словам Грызлова, Киев наращивает военную группировку вдоль линии разграничения и нарочно затягивает время, чтобы подтянуть к полю боя обозы с горючим и боеприпасами. Грызлов обвинил Украину в «нескрываемом саботаже минского переговорного процесса», а также отметил, что все предложения Москвы и народных республик представителями Киева «системно игнорируются». А, тем временем, англичане продолжают накачивать Украину оружием, только теперь британские военно-транспортные самолёты садятся не в Киеве, а во Львове.
Кстати, примечательно, что вчера впервые о возможной войне высказался бывший украинский премьер Николай Азаров – он отметил, что все досужие разговоры о «сопротивлении» российской армии – пустая болтовня, а «значительная часть» украинцев выйдет встречать российских освободителей цветами и хлебом-солью. Судя по продолжающейся переброске российской военной техники в Белоруссию и в Крым похоже, скоро мы сможем убедиться, так ли это на самом деле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



214
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
26 января 2022, 12:10
Если Россия решит воссоединиться с Украиной, во сколько казне обойдётся её содержание?
24 января 2022, 18:10
Выступая на встрече со служащими внешней разведки, Владимир Зеленский заговорил о скором начале войны
25 января 2022, 20:25
Блэкаут в Центральной Азии
27 января 2022, 09:10
«Бородатая Джамала». Украину на Евровидении может представить капитан СБУ и бывший атошник
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
23 января 2022, 17:05
Жёсткий ответ немцев на "обидки" Киева: "Кстати, респект Шёнбаху"
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.