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Борис Джонсон заявил, что его место - в "Мире Свинки Пеппы"
23 ноября 2021, 12:30 • 154 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил единомышленникам о том, что его место - в "Мире Свинки Пеппы". В мир мультяшного поросёнка он отправил себя после того, как не смог найти текста своего выступления перед бизнесменами.
Выйдя к трибуне, чтобы выступить перед слушателями, Джонсон стал растерянно искать нужные ему бумаги - и внезапно начал свой рассказ о том, что накануне впервые побывал в тематическом парке "Мир Свинки Пеппы".
"Кстати, вы все там должны побывать!" - заявил он.
При этом Джонсон отметил, что его впечатлили безопасные улицы парка и тишина. В целом понравилось спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя самих героев он назвал "немного стереотипными".
"Но мне там понравилось. "Мир Свинки Пеппы" - это моё место", - признался премьер-министр.
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