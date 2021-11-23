Борис Джонсон заявил, что его место - в "Мире Свинки Пеппы"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил единомышленникам о том, что его место - в "Мире Свинки Пеппы". В мир мультяшного поросёнка он отправил себя после того, как не смог найти текста своего выступления перед бизнесменами.

Выйдя к трибуне, чтобы выступить перед слушателями, Джонсон стал растерянно искать нужные ему бумаги - и внезапно начал свой рассказ о том, что накануне впервые побывал в тематическом парке "Мир Свинки Пеппы".

"Кстати, вы все там должны побывать!" - заявил он.

При этом Джонсон отметил, что его впечатлили безопасные улицы парка и тишина. В целом понравилось спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя самих героев он назвал "немного стереотипными".

"Но мне там понравилось. "Мир Свинки Пеппы" - это моё место", - признался премьер-министр.