Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

Борис Джонсон заявил, что его место - в "Мире Свинки Пеппы"

23 ноября 2021, 12:30  •  154 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил единомышленникам о том, что его место - в "Мире Свинки Пеппы". В мир мультяшного поросёнка он отправил себя после того, как не смог найти текста своего выступления перед бизнесменами.
Выйдя к трибуне, чтобы выступить перед слушателями, Джонсон стал растерянно искать нужные ему бумаги - и внезапно начал свой рассказ о том, что накануне впервые побывал в тематическом парке "Мир Свинки Пеппы".
"Кстати, вы все там должны побывать!" - заявил он.
При этом Джонсон отметил, что его впечатлили безопасные улицы парка и тишина. В целом понравилось спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя самих героев он назвал "немного стереотипными".
"Но мне там понравилось. "Мир Свинки Пеппы" - это моё место", - признался премьер-министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





154
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 10:10
Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
23 ноября 2021, 10:45
Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.