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Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании
23 июля 2019, 15:24 • 84 • Политика
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал главой кабинета министров Соединенного Королевства. Новый пост достался ему в результате победы на выборах лидера Консервативной партии, правящей в стране.
Джонсон вступит в должность 24 июля.
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