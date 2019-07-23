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Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании

23 июля 2019, 15:24  •  84 • Политика
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал главой кабинета министров Соединенного Королевства. Новый пост достался ему в результате победы на выборах лидера Консервативной партии, правящей в стране.
Джонсон вступит в должность 24 июля.

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