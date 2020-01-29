Борис Джонсон тянет из прошлого подзабытое «дело Скрипалей»: возможные причины • 8 • Аналитика

Борис Джонсон в Москве

Недавно на полях конференции по Ливии в Берлине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После неё пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поделился со СМИ своими впечатлениями: «В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя».



Обвинение без доказательств

Через время свой комментарий о встрече в Берлине дала пресс-служба британского правительства.







«Отношения Великобритании и России не нормализуются, пока Путин не прекратит подрывать безопасность в мире, а также проводить политику дестабилизации, которая угрожает и Лондону, и союзникам. К тому же, Великобритания не намерена менять свою позицию в отношении отравления Скрипалей как наглой попытки убить невинных людей со стороны Кремля».



Дмитрий Песков с удивлением заметил: «Суть контакта разительно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре». Эксперты отметили другое – новое появление в публичном пространстве подзабытого «дела Скрипалей».



Другими словами, изрядно подзабытое дело Скрипалей Британия снова тянет на уровень международного обсуждения. Поговорим о причинах.



Напомним вкратце. 4 марта 2018 года, как раз накануне президентских выборов в России, в городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, гражданка России. По крайней мере, именно такие сообщения появились в британской прессе, где через некоторое время появились и данные о "Новичке".



Отравленные выжили, но Лондон на весь мир раскрутил жуткую шпионскую историю, центром которой стало «нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия». Последовали высылки российских дипломатов из Британии и союзных ей стран, разного рода санкции. Отношения между Россией и Западом получили новый источник напряжения.



Меж тем, Лондон не мог привести каких-либо явных доказательств вины России в этом инциденте. С подачи тогдашнего британского премьера Терезы Мэй в оборот вошёл удивительный мем – «highly likely» (хайли лайкли), обозначающий «высокую вероятность» причастности России к отравлению. При этом самих Скрипалей надёжно спрятали от публики, чтобы не сболтнули чего лишнего и не испортили общую картину обвинений России в инциденте.



С самого начала этой истории британская полиция заняла взвешенную позицию и дала понять, у неё нет конкретных фактов, которыми она могла бы подкрепить «обвинения» политиков в адрес России. Объясняется это просто. Политики приходят и уходят, а настоящим профессионалам подстраиваться под них и рисковать своей репутацией нет никакого резона.



К тому же в Солсбери пострадал местный полицейский. Явное свидетельство того, что Скотленд-Ярд не был привлечён к операции с покушением на Скрипалей. Пришлось спецслужбам самим «разгребать» эту странную историю.



К осени 2018 года они дали результат. Предъявили британцам фотографию российских граждан – «агентов ГРУ Боширова и Петрова» и показали на них пальцем – вот отравители Скрипалей! Дело осталось за малым – объявить «российских агентов» в международный розыск, но это уже компетенция Скотленд-Ярда, а он почему-то медлил с таким решением.



Через полтора года после инцидента, в августе прошлого года, ответ на этот вопрос дал глава антитеррористического подразделения британской полиции Нейл Бейзу. «Мы сотрудники полиции, – сказал Бейзу газете Guardian, – поэтому нам нужно иметь доказательства. Имелось огромное количество спекуляций о том, кто мог быть ответственным (за это преступление) и кто отдавал приказы — всё исходя из оценок России экспертами. Мне необходимо выступать, имея доказательства». Так Нейл Бейзу поставил точку в деле Скрипалей.



Теперь оно всплыло снова. Почему?







В фарватере американской политики

Причин для этого несколько. Объясним их своей «хайли лайкли». Незадолго до встречи в Берлине Владимир Путин выступил с инициативой созыва «новой Ялты» – саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем мира.



Борис Джонсон на предложение Путина откликнулся. Американцы отмолчались. Судя по всему, Вашингтону сегодня такая встреча не нужна.



Соединённые Штаты взяли курс на демонтаж международных соглашений, чтобы развязать себе руки и единолично решать те самые проблемы мира, о которых говорит президент Путин.



Ясно, что американцы не хотят остаться совсем уж одни перед инициативой российского президента. Эммануэль Макрон с его амбициями на лидерство им здесь не помощник. Си Цзиньпин – тоже. Остаётся Борис Джонсон – премьер страны, самой близкой и союзной США.



Однако Джонсон уже пошёл навстречу Путину, даже свиделся с ним в Берлине. Это сближение надо было как-то остановить. Больших поводов для новой ссоры наших двух стран пока нет. Пришлось тащить из нафталина сомнительную историю Скрипалей и оговаривать надуманными пресс-службой условиями нормализацию отношений Лондона и Москвы.



Что сближает Лондон с Варшавой?

Есть у демарша Лондона и внутренние мотивы. Речь, конечно же, о пресловутом Brexit. До его практической реализации остались считанные дни, а британская пресса вдруг замолчала и резко переключилась на другие темы, отвлекая внимание общества от главной проблемы страны.



В каждом издании сейчас по полдюжины публикаций только о коронавирусе в Китае. Обсуждаются также сильно нужная британцам конституционная реформа в России, события и происшествия в мире. Публикации о Brexit ушли на задворки изданий.



Британия растерялась. Через пару дней Северная Ирландия отгородится от неё полноценной границей (так Джонсон договорился с Евросоюзом) и приобретёт элементы независимости. Шотландия и Уэльс, чьё мнение о Brexit Лондон проигнорировал, снова заговорили про подготовку к референдуму о выходе из Соединённого Королевства.



Залихорадило лондонский Сити. (Между прочим, его финансовые структуры дают по разным оценкам от 3 до 8 процентов ВВП Британии.) Опросы показали, мир уже отворачивается от Сити. Недавнее исследование Duff&Phelps Global Regulatory Outlook выяснило: столицу Великобритании теперь считают главным финансовым центром мира лишь 33 процента «акул финансового бизнеса». Год назад их было 53 процента. Финансисты переметнулись в Нью-Йорк (56 процентов предпочтений), Гонконг, Сингапур и Шанхай. Азиатским центрам, кстати, обещают самые большие перспективы.



Ко всем этим глобальным потрясениям можно добавить ещё много проблем другого калибра, от которых отстранилась на время британская пресса, отвлекая своих читателей и зрителей другими малозначимыми темами. По этому же пути пошло и британское правительство. Только за неимением нового материала оно вернулось к старым страшилкам про Россию и потерявшим актуальность историям.



Надо заметить, занятие это бесперспективное. Оно лишь опускает державную Великобританию до уровня какой-нибудь голосистой региональной страны типа Польши. Впрочем, то выбор самих британцев и, прежде всего, премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Недавно на полях конференции по Ливии в Берлине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После неё пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поделился со СМИ своими впечатлениями: «В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя».Через время свой комментарий о встрече в Берлине дала пресс-служба британского правительства.«Отношения Великобритании и России не нормализуются, пока Путин не прекратит подрывать безопасность в мире, а также проводить политику дестабилизации, которая угрожает и Лондону, и союзникам. К тому же, Великобритания не намерена менять свою позицию в отношении отравления Скрипалей как наглой попытки убить невинных людей со стороны Кремля».Дмитрий Песков с удивлением заметил: «Суть контакта разительно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре». Эксперты отметили другое – новое появление в публичном пространстве подзабытого «дела Скрипалей».Другими словами, изрядно подзабытое дело Скрипалей Британия снова тянет на уровень международного обсуждения. Поговорим о причинах.Напомним вкратце. 4 марта 2018 года, как раз накануне президентских выборов в России, в городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, гражданка России. По крайней мере, именно такие сообщения появились в британской прессе, где через некоторое время появились и данные о "Новичке".Отравленные выжили, но Лондон на весь мир раскрутил жуткую шпионскую историю, центром которой стало «нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия». Последовали высылки российских дипломатов из Британии и союзных ей стран, разного рода санкции. Отношения между Россией и Западом получили новый источник напряжения.Меж тем, Лондон не мог привести каких-либо явных доказательств вины России в этом инциденте. С подачи тогдашнего британского премьера Терезы Мэй в оборот вошёл удивительный мем – «highly likely» (хайли лайкли), обозначающий «высокую вероятность» причастности России к отравлению. При этом самих Скрипалей надёжно спрятали от публики, чтобы не сболтнули чего лишнего и не испортили общую картину обвинений России в инциденте.С самого начала этой истории британская полиция заняла взвешенную позицию и дала понять, у неё нет конкретных фактов, которыми она могла бы подкрепить «обвинения» политиков в адрес России. Объясняется это просто. Политики приходят и уходят, а настоящим профессионалам подстраиваться под них и рисковать своей репутацией нет никакого резона.К тому же в Солсбери пострадал местный полицейский. Явное свидетельство того, что Скотленд-Ярд не был привлечён к операции с покушением на Скрипалей. Пришлось спецслужбам самим «разгребать» эту странную историю.К осени 2018 года они дали результат. Предъявили британцам фотографию российских граждан – «агентов ГРУ Боширова и Петрова» и показали на них пальцем – вот отравители Скрипалей! Дело осталось за малым – объявить «российских агентов» в международный розыск, но это уже компетенция Скотленд-Ярда, а он почему-то медлил с таким решением.Через полтора года после инцидента, в августе прошлого года, ответ на этот вопрос дал глава антитеррористического подразделения британской полиции Нейл Бейзу. «Мы сотрудники полиции, – сказал Бейзу газете Guardian, – поэтому нам нужно иметь доказательства. Имелось огромное количество спекуляций о том, кто мог быть ответственным (за это преступление) и кто отдавал приказы — всё исходя из оценок России экспертами. Мне необходимо выступать, имея доказательства». Так Нейл Бейзу поставил точку в деле Скрипалей.Теперь оно всплыло снова. Почему?Причин для этого несколько. Объясним их своей «хайли лайкли». Незадолго до встречи в Берлине Владимир Путин выступил с инициативой созыва «новой Ялты» – саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем мира.Борис Джонсон на предложение Путина откликнулся. Американцы отмолчались. Судя по всему, Вашингтону сегодня такая встреча не нужна.Соединённые Штаты взяли курс на демонтаж международных соглашений, чтобы развязать себе руки и единолично решать те самые проблемы мира, о которых говорит президент Путин.Ясно, что американцы не хотят остаться совсем уж одни перед инициативой российского президента. Эммануэль Макрон с его амбициями на лидерство им здесь не помощник. Си Цзиньпин – тоже. Остаётся Борис Джонсон – премьер страны, самой близкой и союзной США.Однако Джонсон уже пошёл навстречу Путину, даже свиделся с ним в Берлине. Это сближение надо было как-то остановить. Больших поводов для новой ссоры наших двух стран пока нет. Пришлось тащить из нафталина сомнительную историю Скрипалей и оговаривать надуманными пресс-службой условиями нормализацию отношений Лондона и Москвы.Есть у демарша Лондона и внутренние мотивы. Речь, конечно же, о пресловутом Brexit. До его практической реализации остались считанные дни, а британская пресса вдруг замолчала и резко переключилась на другие темы, отвлекая внимание общества от главной проблемы страны.В каждом издании сейчас по полдюжины публикаций только о коронавирусе в Китае. Обсуждаются также сильно нужная британцам конституционная реформа в России, события и происшествия в мире. Публикации о Brexit ушли на задворки изданий.Британия растерялась. Через пару дней Северная Ирландия отгородится от неё полноценной границей (так Джонсон договорился с Евросоюзом) и приобретёт элементы независимости. Шотландия и Уэльс, чьё мнение о Brexit Лондон проигнорировал, снова заговорили про подготовку к референдуму о выходе из Соединённого Королевства.Залихорадило лондонский Сити. (Между прочим, его финансовые структуры дают по разным оценкам от 3 до 8 процентов ВВП Британии.) Опросы показали, мир уже отворачивается от Сити. Недавнее исследование Duff&Phelps Global Regulatory Outlook выяснило: столицу Великобритании теперь считают главным финансовым центром мира лишь 33 процента «акул финансового бизнеса». Год назад их было 53 процента. Финансисты переметнулись в Нью-Йорк (56 процентов предпочтений), Гонконг, Сингапур и Шанхай. Азиатским центрам, кстати, обещают самые большие перспективы.Ко всем этим глобальным потрясениям можно добавить ещё много проблем другого калибра, от которых отстранилась на время британская пресса, отвлекая своих читателей и зрителей другими малозначимыми темами. По этому же пути пошло и британское правительство. Только за неимением нового материала оно вернулось к старым страшилкам про Россию и потерявшим актуальность историям.Надо заметить, занятие это бесперспективное. Оно лишь опускает державную Великобританию до уровня какой-нибудь голосистой региональной страны типа Польши. Впрочем, то выбор самих британцев и, прежде всего, премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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