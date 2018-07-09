За один день премьер Великобритании потеряла двух ключевых министров

За полчаса до обращения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к парламенту о плане выхода страны из ЕС (так называемом «мягком варианте»), министр иностранных дел Борис Джонсон ушёл в отставку. Мэй отставку приняла.

По словам политического корреспондента ВВС Лоры Кюнсберг, «уход Джонсона превратил неловкую и сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис».

Джонсон, считает Кюнсберг, был не просто министром, а «лицом кампании по выходу Британии из ЕС перед референдумом 2016 года, и его уход может послужить дополнительным поводом для слухов о возможной смене лидера партии консеваторов», сообщает ВВС.

Ранее в этот же день в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис – он, как и Борис Джонсон, не был согласен с планом Терезы Мэй по будущим договорённостям с ЕС. «Мягкий вариант» Мэй предполагает, что выход Великобритании из Евросоюза по сути выходом не станет: будет создана зона свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и общая таможенная территория. То есть де-юре Великобритания из ЕС выйдет, а де-факто – нет. Всех несогласных бойкая премьер-министр попросила на выход ещё 6 июля – и буквально на третий день после заседания правительства в премьерской загородной резиденции Чекрес потеряла двух ключевых министров. Комментируя обе отставки, Тереза Мэй объяснила их несогласием с министрами по выбранному ей варианту выполнения результатов референдума 2016 года о Brexit.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй?

Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», – прокомментировала происходящее в Великобритании официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Если на фоне царящего в правительстве хаоса она (Тереза Мэй – ФСК) цепляется за свою должность, ясно, что её больше заботят сохранение власти и собственные интересы, а не служение гражданам нашей страны», – сказал Джереми Корбин, руководитель Лейбористской партии Великобритании.

«Это полный и абсолютный хаос. Страна топчется на месте, а во главе ее стоит расколотое сумбурное правительство. Премьер-министр не в состоянии выполнить Brexit, она потеряла всякий авторитет», – заявил заместитель лидера лейбористов Том Уотсон.

На фоне правительственного кризиса в Великобритании история с отравлениями и обвинения в адрес России, звучащие из Лондона, выглядят нелепыми попытками увести общественное внимание от скандальной ситуации с Brexit.