Борис Джонсон перебрал с эпитетами, выступая за прививки от COVID-19

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, "антипрививочники" ставят под угрозу миллионы жизней. Выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, политик эмоционально высказался о "полоумных" и "опасных личностях", одержимых навязчивыми идеями, которые своими действиями могут привести мир к ужасной трагедии.

Он призвал не проявлять лишнего рвения и не идти на поводу у тех, кто выступает против самого принципа вакцинации. Тем не менее, уверен Джонсон, даже стремясь как можно быстрее получить результат, ни в коем случае нельзя отступать от правил или сокращать клинические испытания.

При этом за выступлением эпатажного премьера наблюдали в прямом эфире участники акции против новых ограничений. Речь Бориса Джонсона на Генассамблее ООН транслировалась в центре Лондона.

Напомним, недавно британская компания AstraZeneca сообщила о двух случаях непредвиденных побочных заболеваний у испытуемых во время тестирования новой вакцины. Это вызвало немалый резонанс в обществе и усилило позиции "антипрививочников".