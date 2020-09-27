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Борис Джонсон перебрал с эпитетами, выступая за прививки от COVID-19
27 сентября 2020, 17:40 • 111 • В мире
Борис Джонсон так яро выступил в защиту прививок от COVID-19, что перебрал с эпитетами в адрес противников вакцинации.
По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, "антипрививочники" ставят под угрозу миллионы жизней. Выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, политик эмоционально высказался о "полоумных" и "опасных личностях", одержимых навязчивыми идеями, которые своими действиями могут привести мир к ужасной трагедии.
Он призвал не проявлять лишнего рвения и не идти на поводу у тех, кто выступает против самого принципа вакцинации. Тем не менее, уверен Джонсон, даже стремясь как можно быстрее получить результат, ни в коем случае нельзя отступать от правил или сокращать клинические испытания.
При этом за выступлением эпатажного премьера наблюдали в прямом эфире участники акции против новых ограничений. Речь Бориса Джонсона на Генассамблее ООН транслировалась в центре Лондона.
Напомним, недавно британская компания AstraZeneca сообщила о двух случаях непредвиденных побочных заболеваний у испытуемых во время тестирования новой вакцины. Это вызвало немалый резонанс в обществе и усилило позиции "антипрививочников".
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