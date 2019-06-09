Борис Джонсон отказывается платить ЕС отступные

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон сделал провокационное заявление по Brexit.

Он пообещал не выплачивать ЕС отступные в €44 млрд за выход из Союза без сделки, которая бы удовлетворила Лондон.

Он заявил The Guardian, "наши друзья и партнеры должны понять", что денег не будет, пока "у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий".

Джонсон покинул пост главы МИДа из-за несогласия с основными положениями предложенного Терезой Мэй проекта соглашения по Brexit. 7 июня она также покинула пост премьер министра. Теперь основным кандидатом на её место, по соцопросам, является Джонсон.