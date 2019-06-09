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Борис Джонсон отказывается платить ЕС отступные

09 июня 2019, 11:54  •  46 • Политика
Борис Джонсон, самый популярный кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании, пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit.
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон сделал провокационное заявление по Brexit.
Он пообещал не выплачивать ЕС отступные в €44 млрд за выход из Союза без сделки, которая бы удовлетворила Лондон.
Он заявил The Guardian, "наши друзья и партнеры должны понять", что денег не будет, пока "у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий".
Джонсон покинул пост главы МИДа из-за несогласия с основными положениями предложенного Терезой Мэй проекта соглашения по Brexit. 7 июня она также покинула пост премьер министра. Теперь основным кандидатом на её место, по соцопросам, является Джонсон.

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