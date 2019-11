Борис Джонсон готовится выиграть выборы, Британия – уйти из Евросоюза

«Шотландия станет независимой страной», – заявляет первый министр этой автономии Никола Стерджен

После того, как лидер британской Партии Брекзита Найджел Фарадж заявил, что на досрочных выборах в Палату общин 12 декабря его партия не будет выставлять кандидатов в тех округах, где на предыдущих – и тоже досрочных – выборах в июне 2017 года победили консерваторы, стало ясно, что идущая четвёртый год мыльная опера с выходом Великобритании из Евросоюза скоро закончится. И тогда в стране обострятся другие проблемы.

До этого Фарадж грозил, что его партия будет бороться с консерваторами за все 650 мест в палате общин, если Борис Джонсон не откажется от сделки с Евросоюзом, которая оставит Лондон под контролем Брюсселя. Партия Брекзита, созданная Фараджем в начале 2019 года для поддержки выхода Британии из ЕС (51,9% проголосовали на референдуме за выход), в мае неожиданно оказалась первой в стране на выборах в Европарламент, но опросы международного агентства YouGov показывают, что, если консерваторам симпатизируют сегодня 42 процента избирателей, лейбористам – 28 процентов, то Партии Брекзита – всего 4 процента. Так что «конкуренция» Нейла Фараджа Борису Джонсону вряд ли помешала бы последнему победить 12 декабря.

Что говорят опросы?

В опросе бывшего заместителя главы партии консерваторов лорда Эшкрофта 44 опрошенных назвали лучшим премьер-министром Бориса Джонсона, 25 – Джереми Корбина; 31 процент респондентов не знает, кто для них лучше.

Лорд Эшкрофт сообщает, что «вынужденные выбирать между консервативным правительством во главе с Джонсоном и лейбористским правительством с Корбином в качестве премьер-министра, избиратели в основном предпочитают Джонсона и тори (57–43%). Среди избирателей, симпатизирующих Партии Брекзита, тех, кого Джонсон и тори устроят больше, чем лейбористы и Корбин, ещё больше (91–9%)».

Британская демократия цветёт сейчас пышным цветом – это видно по тому, какими публичными оскорблениями обменивают Борис Джонсон и Джереми Корбин. Во время поездки по пострадавшим от наводнения районам Соединённого Королевства Джонсон заявил, что в случае победы лейбористов Корбин организует не только второй референдум по Брекзиту (чтобы отменить результаты первого), но и даст возможность шотландским сепаратистам провести грандиозный референдум о независимости Шотландии; действующий премьер назвал это «постыдным упадком духа, избытком политической одержимости и онанизма» (an expense of spirit and a waste of shame, more political self-obsession and onanism).

Кстати, поездка по пострадавшим от наводнения района продемонстрировала и популярные в Британии приёмы предвыборной агитации: чтобы показать, что слова у него не расходятся с делом, Борис Джонсон лично вымыл перед телекамерами полы в магазине оптики в пострадавшем от наводнения городе Мэтлок (графство Дербишир).

Перед выборами консерваторы обещают сократить иммиграцию, утверждая, что она при лейбористском правительстве она увеличится. Вопрос для коренных жителей островного королевства важный: по данным ООН-овского отчёта о международной миграции за 2015 год (International migration report 2015: Highlights), Великобритания занимает 5-е место в мире по доле иммигрантов в составе населения (8,5 млн чел. при населении 56 млн чел.)

Как сообщает The Guardian, при правительстве лейбористов иммиграция в Великобританию в течение следующих 10 лет составит ещё 840 000 в год: «Это равносильно тому, что совокупное население Манчестера и Ньюкасла переезжает в Великобританию каждый год». В свою очередь Дайана Эбботт, теневой министр внутренних дел лейбористов, назвала эти цифры «фальшивыми новостями из департамента небылиц при Консервативной партии».

Лейбористы не сложили оружия. Джереми Корбин и его партия ратуют за повторный референдум по Брекзиту и новый референдум за независимость Шотландии. Они не допускают, что выступающая за независимость Шотландская национальная партия (ШНП) на референдуме победит. А если она победит, то, учитывая тесные связи ШНП с другой регионалистской партией – Партией Уэльса и остроту ирландской проблемы (национально-освободительная борьба в Ольстере не прекращалась), вопрос о территориальной целостности Соединённого Королевства встанет в полный рост.

Опросы, проведенные в последние месяцы, показывают рост числа сторонников независимости Шотландии до 50%. Главной причиной является Брексит: 62% шотландцев не поддержали выход Великобритании из Европейского союза. «Новый референдум о независимости будет в любом случае…. Я думаю, что Шотландия станет независимой страной», – заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью французской Le Monde в феврале 2019 года.

Так что предстоящий выход Великобритании из ЕС – это не только разрыв с единым рынком и таможенным союзом «единой Европы». Это в первую очередь вопрос о шансах Великобритании остаться Великой Британией.