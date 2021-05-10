Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная / Политика

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией

10 мая 2021, 13:25  •  87 • Политика
Жозеп Боррель. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Дипломат провел незримую параллель в международной политике
Еврокомиссар Жозеп Боррель во время заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе считает, что ситуация с отношениями между ЕС и РФ складывается все хуже. При этом, между Брюсселем и Вашингтоном партнертсво в последнее время усилилось – в особенности ему это стало понятно после прошедшего саммита G7.
Он подчеркнул, что следует обсудить на грядущем заседании Совета ЕС Россию, однако пока новых антироссийских санкций принимать не планируется. Тема "агрессии" РФ станет дополнительной к основной повестке встречи, касающейся развития трансантлантических связей.
Как пишет РИА "Новости", во время заседания глава МИД Германии Хайко Масс отметил, что Брюссель готов к выстраиванию диалога с Москвой и надеется, что российская сторона выразит аналогичное стремление.
Солидарность высказал министр иностранных дел Словении Иван Корчок, который отметил, что конфронтация между Евросоюзом и Россией никому не нужна.
До этого Боррель заявлял, что в ЕС должны приготовится к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Он посоветовал Москве следовать ценностям Запада, если она не хочет для себя подобного исхода. При этом глава евродипломатии подчеркнул, что разлад между Европой и Россией произошел именно по вине российской стороны.
Позже в ЕС приняли новые санкции в отношении шести россиян. Москва, в свою очередь, приняла меры против нескольких европейских чиновников, что вызвало негодование у еврокомиссара. В России жестко ответили Боррелю на выпад по поводу несправедливости взаимных санкций со стороны Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 04:15
Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."
10 мая 2021, 06:05
Деревенская история о Немцове: Продаться Голландии с широкой улыбкой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.