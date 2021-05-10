Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией

Жозеп Боррель. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com

Дипломат провел незримую параллель в международной политике

Еврокомиссар Жозеп Боррель во время заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе считает, что ситуация с отношениями между ЕС и РФ складывается все хуже. При этом, между Брюсселем и Вашингтоном партнертсво в последнее время усилилось – в особенности ему это стало понятно после прошедшего саммита G7.

Он подчеркнул, что следует обсудить на грядущем заседании Совета ЕС Россию, однако пока новых антироссийских санкций принимать не планируется. Тема "агрессии" РФ станет дополнительной к основной повестке встречи, касающейся развития трансантлантических связей.

Как пишет РИА "Новости", во время заседания глава МИД Германии Хайко Масс отметил, что Брюссель готов к выстраиванию диалога с Москвой и надеется, что российская сторона выразит аналогичное стремление.

Солидарность высказал министр иностранных дел Словении Иван Корчок, который отметил, что конфронтация между Евросоюзом и Россией никому не нужна.

До этого Боррель заявлял, что в ЕС должны приготовится к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Он посоветовал Москве следовать ценностям Запада, если она не хочет для себя подобного исхода. При этом глава евродипломатии подчеркнул, что разлад между Европой и Россией произошел именно по вине российской стороны.

Позже в ЕС приняли новые санкции в отношении шести россиян. Москва, в свою очередь, приняла меры против нескольких европейских чиновников, что вызвало негодование у еврокомиссара. В России жестко ответили Боррелю на выпад по поводу несправедливости взаимных санкций со стороны Москвы.