Борьбу Чехии против "русских агентов" решили поддержать в Швеции. Депутат заговорил о санкциях

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк заговорил о санкциях, которые его страна должна ввести против России. Так она поддержит борьбу Чехии против "русских агентов".

Парламентарий обратился к главе шведского Министерства иностранных дел Анн Линде. Он считает, что в отношении русских дипломатов необходимо принять определённые меры. Это станет ответом на призыв Чехии к дружественным государствам поддержать её позицию по "русским агентам", которых считают причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Власти Чехии полагают, что нужна некая "коллективная акция солидарности", подразумевающая высылку из стран Евросоюза и НАТО "тайных сотрудников спецслужб" России. Валльмарк также пишет, что Швеция должна вызвать русского посла. Пока же реакция Швеции сдержанная, хотя некоторые европейские столицы уже приняли более серьёзные решения.

"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области", - уверен депутат.

Он поинтересовался у главы МИД своей страны, какие конкретно меры против России намерены принять министр и правительство Швеции, пишет RT.

Ранее стало известно, что Прага высылает 18 русских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России. Подобные решения приняты в Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Польше, на Украине. Ответной мерой России стало объявление персонами нон грата 20 чешских дипломатов, работавших в Москве. Все обвинения в "причастности" русских спецслужб к взрывам официальные лица отвергают. Сложившуюся ситуацию с расследованием инцидентов Москва назвала "шизофренией".