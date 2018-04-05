Борьба за власть в стране системного нацизма

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О городе Николаеве, «азовщине» и Авакове

Вслед за Черкассами, где азовцы, орлы Билецкого, осуществили в городе переворот, они повторили эксперимент в Николаеве, но уже не на городском, а на областном уровне. Глава областной администрации Алексей Савченко был обвинён Андреем Билецким в доведении до самоубийства Владислава Волошина – в недавнем прошлом военного лётчика, руководителя предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Претензию Билецкий огласил в эфире «Радио "Свобода"». И предложил Савченко до окончания расследования отстраниться от дел. Политологи утверждали, что власть в Николаеве и области «целиком сконцентрирована в руках администрации президента», но 20 марта в Николаеве «объединённые националисты» проверили Савченко «на слабо». Перед парадным фасадом облгосадминистрации сотня человек потребовала его отставки.

В защиту А. Савченко выступил профессиональный националист и профессиональный патриот Дмитрий Ярош. 21 марта он «громко написал» в ФБ: «Алексей, брат!.. Знай, что мы, добровольцы, ценим всё, что ты делал и делаешь… Ведь собаки лают, а караван идёт... Не оправдывайся. Просто делай то, что должен». После переворота-2014 Ярош был формальным начальником Билецкого, назначив того главным в группе «Правый сектор» – Восток [организация запрещена в России]. Теперь же Ярош для Билецкого не авторитет; для Яроша специально придумали должность свадебного генерала: он теперь советник начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ. Ездит по воинским частям, вручает «героям» награды и кричит «Героям слава».

После выступления Билецкого в студии «Радио "Свобода"» в соцсетях появилось уведомление: «Объединенные националисты будут требовать отставки Алексея Савченко, бандита и мрази, которая довела до самоубийства Героя Украины Владислава Волошина». 29 марта боевики Нацдружины ворвались в задние областной рады. А 30 марта Савченко написал заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела. Власть порошенковской группировки в Николаеве оказалась подорванной.

Савченко-Николаевский – личность специфическая. Утверждают, что бандитская его внешность вовсе не обман зрения. При случае он может в подчинённого и стулом запустить. Он самбист и выходец из милицейско-бандитской среды лихих 90-х. До эпохи гидности, в том числе при «бандитском режиме Януковича», он был смотрящим при нескольких банках с незавидной судьбой, имел даже свой банк. В 2010-м он два месяца возглавлял «Укрспирт», самый мутный государственный холдинг. После этого денег и влияния хватило, чтобы стать депутатом Рады от «Блока Петра Порошенко».

Основным доказательством вины Савченко в доведении лётчика до самоубийства стало электронное письмо Волошина приятелю: «Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с... суицидальные мысли меня уже неделю не покидают». Это он писал 21 февраля. Вскоре после самоубийства открылось, что Волошин о суициде поговаривал давно. Возможно, личное, возможно, совесть проснулась. Разбудило эхо тех 33 «боевых вылетов» на штурмовике, с бомбами и ракетами для ударов по Донбассу. Так что Билецкий просто воспользовался ситуацией, чтобы поставить под свой контроль область. Точнее под контроль того, кто дал команду подставить подножку администрации президента в Николаевской области.

Ресурс «Азова» ликует: «Это победа «Национального корпуса», победа патриотических сил, победа правды». Но останавливаться на достигнутом они не собираются: «Однако окончательное решение дела Савченко еще впереди. Стране и украинскому народу мало услышать «просьбу о временном отстранении». «Национальный корпус» будет требовать передачи дела Савченко из юрисдикции николаевской полиции в главное следственное управление МВД или в Генеральную прокуратуру».

Эксперты, которые в николаевском перевороте видят интерес Авакова, похоже, не заблуждаются. Связь Билецкого и Авакова имеет давнюю историю, она носит фундаментальный характер. Из СИЗО Билецкий вышел на свободу после переворота по постановлению Рады от 24 февраля 2014 года «Об освобождении политзаключённых». В следственном изоляторе он находился более двух лет по обвинению в организации убийства журналиста Сергея Колесника. Некоторые материалы дела, в том числе показания подельников, были опубликованы в 2013 году и до сих пор находятся на сайте газеты «Адвокат консалтинг».

Здесь напомним слова потерпевшего С. Колесника: «Меня просто убивали. По меньшей мере два ранения из всех врачи назвали «не совместимыми с жизнью». Но случилось чудо – я выжил». Журналисту голову разбивали молотком, били в грудь ножом, душили проводом. Подельник Билецкого: «Его собирались убить и вывезти труп в лес, но не успели, приехала милиция». Тот же подельник, сообщив следователю, что не хотел участвовать в убийстве, продолжил: «Белицкий, увидев мои сомнения, сказал, чтобы я не переживал, он потом все вопросы решит, что если мы его замочим, то труп потом можно вывезти, а с милицией он сам разберётся. Он ещё ранее рассказывал, что у нас есть хорошие покровители, благодаря которым ещё никого не привлекли к уголовной ответственности».

Покровитель обнаружился быстро. На месте преступления оказался телеканал АТН, принадлежащий бывшему губернатору Харьковщины Авакову. Билецкий вбросил в эфир свою «версию» произошедшего о самообороне «патриотов», на которых напал неизвестный и которые были вынуждены обороняться. Версия была заведомо лжива, но именно её понесли «честные» СМИ. Тавро неприкасаемого Билецкий также получил из рук Авакова. Советник главы МВД Зорян Шкиряк, шедший в Киеве на выборах в Раду, услужливо уступил своё место, и Билецкий вошёл в Раду в качестве независимого депутата.

Предаст ли Билецкий Авакова, если понадобится? А Аваков Билецкого? Несомненно. От обоих смердит трупами. Оба знают друг о друге немало. Побольше, возможно, чем знают о них ЦРУ и Госдеп США. Вполне вероятно, что Аваков давно подыскивает Билецкому замену; не исключено, что и интересам профессионального патриота глава МВД не вполне отвечает, служа крышей и заслоняя путь вверх.

С нацистами плотно работают политтехнологи. Поскольку гниль и червоточины у Украины повсюду, азовцы и впредь будут появляться и устанавливать контроль над властью там, где ситуация дозреет. 3 апреля объединённые националисты провели марш по центру Киева. Шествие организовали «Нацкорпус», «Правый сектор», «Свобода», примкнувшие к ним группы С-14, ОУН [организации, запрещённые в России] и другие. Чтобы не вызвать ни у кого лишнего раздражения, марш проводился под лозунгом «За украинское будущее без олигархов». Кто против? Да нет таких! «Грядущая деолигархизация» обещает согражданам вернуть из офшоров 150 миллиардов! Все «за» – и Вашингтон, и украинские «элиты», и прочие граждане, включая нищих пенсионеров.

Антиолигархические лозунги у нацистов теперь те же, что провозглашались Михомайданом и Надеждой Савченко. Надо отдать должное администрации Порошенко – сумела разделить силы протеста на несколько частей и пригасить. К слову, 3 апреля кассационный админсуд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили, отказал в предоставлении ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Тема антиолигархическая всем нравится. И не беда, что нацисты – порождение олигархов. Марши – это популярный цирковой жанр. И олигархам весело, и вождям с их требованием принять «пошаговый план уничтожения олигархической системы». При этом в националистической среде всячески поощряется склонность молодёжи к циркачеству. Все оценили дерзкий транспарант футбольных фанатов, который они вывесили на матче в Мариуполе 2 апреля прямо над головой Порошенко. На трибунах ультрасы скакали и вопили: «Чемодан! Вокзал! Мальдивы!» Теперь этот же лозунг, исполненный уже в красках, нацисты пронесли по магистралям правительственных кварталов.

Националисты объявили, что антиолигархическая акция вскоре будет перенесена в областные центры. Всё это подготовка к выборам-2019.

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