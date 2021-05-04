Борьба за власть приводит к Порошенко и Яценюку? • 43 • Украина

В борьбе за неограниченную власть и на пути к её узурпации президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для многих нашёл надёжные и бесперебойные инструменты — Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) и Службу безопасности Украины (СБУ).



Все президенты Украины хотели такие инструменты, но не находили их в рамках действующих законов и Конституции. А вот Зеленский нашёл. По полушуточному принципу: «А что, так можно было?», и с нарушением Конституции и законов. СБУ находит для него врагов и обосновывает репрессии. А СНБОУ штампует решения о наказании, которые Зеленский потом вводит в жизнь указами за своей подписью. Дёшево и сердито. А главное — можно на кого угодно «наехать», объявив его «врагом государства и нации».



Однако парадокс Зеленского заключается в том, что ему лично это мало помогает, а его власть всё равно держится на нитке и зависит от внешних факторов. И дело тут не только в том, что сам Зеленский — слабая натура, «никто» и зовут его «никак». Главное в другом — черты, параметры и характер его правления пишут и выписывают другие люди. Причём импульсы идут из-за бугра — от внешних кураторов, а вот рамки внутри страны выставляют уже внутриукраинские игроки. Не самого хорошего качества, в основном бывшие, власть потерявшие, но страшно к ней стремящиеся.



Актуальный скандал с публикацией разговора главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака с главным адвокатом экс-президента США Руди Джулиани, в котором фигуранты договаривались, как сделать «каку» нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, вполне может привести к новому внутриэлитному скандалу на Украине. И, понятное дело, к ослаблению власти именно Зеленского. Более того — вообще к желанию американцев сменить предательски податливого «мальчика Зе», заменить его кем-то другим, более устойчивым и последовательным в выполнении пожеланий «старших».



Но и это ещё не всё. Параметры власти на Украине при Зеленском и до него прописал именно экс-президент Порошенко. Когда чётко и ясно начертил перед «Зелей» пять «красных линий», за которые он не должен заступать ни в коем разе. Вот они: 1) никакой отмены «евроатлантического выбора» Украины; 2) ускоренное продолжение тотальной украинизации во всех сферах жизни и политики; 3) никаких уступок в Донбассе и курс на военное решение проблемы; 4) никаких уступок по Крыму и борьба за его «деоккупацию» в связке с Донбассом; 5) никакого потепления украинско-российских отношений, никаких визитов в Москву и встреч с Владимиром Путиным, наоборот — дальнейшее чмырение России путём подачи исков в международные суды и требования санкционного давления на «агрессора».



Ну, а главную проблему Украины Зеленского описал экс-премьер и первый глава правительства при Порошенко, его заклятый друг» Арсений Яценюк, который вдруг всплыл из американского небытия и вновь может стать актуальным в связи с назначением Виктории Нуланд замгоссекретаря США. Фаворитом именно этой «Вички-печенюшницы майдана» и являлся лысый и плешиво-никчёмный Яценюк по кличке «Яц». Ради водружения во власть этого персонажа-утырка, как известно, Нуланд была готова даже послать на фиг Евросоюз («fuck the EU»), топивший за Порошенко и даже за Виталия Кличко, который в то время как-то говорил поменьше и для незнающих его производил впечатление не совсем уж дурачка набитого.



Сейчас Нуланд возвращается. А значит, и шансы Яценюка могут возрасти. И он уже суетится, как голодная профурсетка под гусаром, который кажется ей богатым и способным накормить и напоить. С одной стороны, Арсений по кличке «Кролик Сеня» обвинил режим Зеленского и самого президента в том, что они ничего не делают, а только имитируют деятельность. И именно поэтому Украина остаётся недореформированной страной.



«Потому что Зеленский и его окружение — вообще не системные люди. Отсутствие системы — вот ключевая проблема. Это всё превращает в хаос. А у нас новая форма хаоса: ежедневное шоу. Второе — к сожалению, политический истеблишмент страны превратился в заложников собственного политического рейтинга. И подыгрывает широким общественным массам в дремучем, ещё постсоветском популизме. И третье — в целом леваческие общественные настроения. Все в ожидании чуда, а приходят чудища. Для него (Зеленского — авт.) это — плюс. А для страны — минус. Эта бессистемность создаёт глобальные проблемы. Их ещё не видно, но они завтра-послезавтра взорвутся. И уже не они будут их решать. Потому что у них нет ни институционной состоятельности, ни понимания, как это делать», — довольно чётко и совершенно правильно обрисовал ситуация отставник, мечтающий о реванше.



С другой стороны Яценюк горячо поприветствовал превращение СНБОУ в связке с СБУ в инструмент расправы. То есть в «единственный действенный инструмент госуправления на Украине».



«Правительство — аморфная структура. КСУ — парализован. Они говорят, что у них рассосался конституционный кризис, но я вообще так не считаю. Рада — я не буду подбирать слов: считаю её сборищем, которое не принимает эффективных законов. Институт президента — мы с ними из разных галактик. Я не понимаю, как так можно работать — а они не понимают, почему нельзя. Вертикаль в ОГА — ху из ит? Там нет личностей. Остался один СНБО. То, что они делают — правильно. Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент. Аналогия: перевязали кровоточащую рану, теперь её надо зашить. И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — витиевато оправдал Яценюк неконституционную узурпацию власти.



А знаете почему? Потому что он не только хочет вернуться к корыту, но ещё и попользоваться инструментами Зеленского, отгоняя конкурентов по дармовой жвачке. Яценюк точно так же, как и Порошенко, буквально заходится в крике в адрес Байдена: вот мы, мы — верные и надёжные, возьмите нас, верните нас к рулю на Украине, и проблем у вас не будет никаких, мы всё выполним и исполним!



И точно так же, подтачивая власть и потенции Зеленского, ведут себя все остальные игроки на арене на Украине. Политики, олигархи и региональные вожди и бонзы. Кроме тандема Порошенко-Яценюк в старом качестве «новых управленцев» себя хочет представить тоже экс-премьер Владимир Гройсман и экс-глава СБУ Игорь Смешко, которые уже обросли собственными партиями и имитируют важных игроков. На стрёме застыли прошедшие вышкол в США первый премьер Зеленского Алексей Гончарук и первый «зелёный» генпрокурор Руслан Рябошапка. Бодрятся соросята во главе с возвращённым во власть официальным «дебилом» — экс-министром экономразвития Тимофеем Миловановым. Не сброшены окончательно со счетов потенциальные «новые» и «свежие силы» типа режиссёра, идиота и бездаря Олега Сенцова или — ещё хуже — уличного заводилы и убийцы Сергея Стерненко. Бьют копытом в предвкушении кровавой поживы готовые на всё неонацисты и неофашисты из всевозможных «Правых секторов», «Национальных корпусов» и прочих ветеранских, активистских и патриотических организаций. И, конечно же, никуда не делся главный смотрящий за проамериканской неизменностью происходящих политпроцессов на Украине глава её МВД Арсен Аваков.



Беда Украины в том, что Зеленский и все указанные фигуранты стоят с протянутой рукой перед коллективным Западом (в основном — перед США), и это означает, что Украине как суверенной стране и в будущем ничего путного не светит. Она будет жить не ради своих национальных интересов, а выполняя чужие задачи и реализуя заказанные планы.



Сейчас на Украину едет госсекретарь США Энтони Блинкен, который, кроме прочего, должен ещё разобраться, на кого Америке на Украине ставить. И как это делать: укреплять власть Зеленского, балансировать его более решительным и таким же проамериканским премьером (типа Порошенко, Яценюка или какого иного клиента), валить «Зелю» и менять его на какой-то новый-старый тандем или персоналию, вообще убирать институт президентства и превращать Украину в «канцлерскую республику», где всем рулить будет «правильный» премьер, избранный в «правильном» парламенте. И, ясное дело, Блинкен проверит потенции и способности всё того же Авакова и, не исключено, вообще передаст ему бразды правления на упомянутой уже «канцлерской» Украине. eNews: Гагаузия готова отстаивать свои права



Всё это со стороны напоминает не страну с неизменной политической борьбой, а возню пауков в банке, выведение крысы-крысолова в металлической бочке или игрища единомышленников в террариуме, к которым едет кормящий. И очень даже может быть, что вскоре мы увидим у руля Украины испытанные «демократические» тандемы типа Порошенко-Яценюк или Порошенко-Гройсман, привычные для взгляда американских демократов. Ну, это если Байден-старший в деменции забудет, как Порошенко подставил его с коррумпированным Байденом-младшим. Или с публикацией тайных разговоров. Тогда тандемы могут видоизмениться. В них может исчезнуть Порошенко, а укрепиться Зеленский.



А могут Зеленский с Порошенко вообще исчезнуть. Но и их заменители — это такой новый-старый отстой, что американцев порой даже жалко становится. В своём лимитрофе они вынуждены общаться с такой человеческой халтурой, что руки вымыть хочется. Но потом всё равно верх берёт разум: за что американцы боролись на украинской земле, на то и напоролись. Сами виноваты — сами пусть с ними и целуются. До полного исчезновения Украины.

В борьбе за неограниченную власть и на пути к её узурпации президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для многих нашёл надёжные и бесперебойные инструменты — Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) и Службу безопасности Украины (СБУ).Все президенты Украины хотели такие инструменты, но не находили их в рамках действующих законов и Конституции. А вот Зеленский нашёл. По полушуточному принципу: «А что, так можно было?», и с нарушением Конституции и законов. СБУ находит для него врагов и обосновывает репрессии. А СНБОУ штампует решения о наказании, которые Зеленский потом вводит в жизнь указами за своей подписью. Дёшево и сердито. А главное — можно на кого угодно «наехать», объявив его «врагом государства и нации».Однако парадокс Зеленского заключается в том, что ему лично это мало помогает, а его власть всё равно держится на нитке и зависит от внешних факторов. И дело тут не только в том, что сам Зеленский — слабая натура, «никто» и зовут его «никак». Главное в другом — черты, параметры и характер его правления пишут и выписывают другие люди. Причём импульсы идут из-за бугра — от внешних кураторов, а вот рамки внутри страны выставляют уже внутриукраинские игроки. Не самого хорошего качества, в основном бывшие, власть потерявшие, но страшно к ней стремящиеся.Актуальный скандал с публикацией разговора главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака с главным адвокатом экс-президента США Руди Джулиани, в котором фигуранты договаривались, как сделать «каку» нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, вполне может привести к новому внутриэлитному скандалу на Украине. И, понятное дело, к ослаблению власти именно Зеленского. Более того — вообще к желанию американцев сменить предательски податливого «мальчика Зе», заменить его кем-то другим, более устойчивым и последовательным в выполнении пожеланий «старших».Но и это ещё не всё. Параметры власти на Украине при Зеленском и до него прописал именно экс-президент Порошенко. Когда чётко и ясно начертил перед «Зелей» пять «красных линий», за которые он не должен заступать ни в коем разе. Вот они: 1) никакой отмены «евроатлантического выбора» Украины; 2) ускоренное продолжение тотальной украинизации во всех сферах жизни и политики; 3) никаких уступок в Донбассе и курс на военное решение проблемы; 4) никаких уступок по Крыму и борьба за его «деоккупацию» в связке с Донбассом; 5) никакого потепления украинско-российских отношений, никаких визитов в Москву и встреч с Владимиром Путиным, наоборот — дальнейшее чмырение России путём подачи исков в международные суды и требования санкционного давления на «агрессора».Ну, а главную проблему Украины Зеленского описал экс-премьер и первый глава правительства при Порошенко, его заклятый друг» Арсений Яценюк, который вдруг всплыл из американского небытия и вновь может стать актуальным в связи с назначением Виктории Нуланд замгоссекретаря США. Фаворитом именно этой «Вички-печенюшницы майдана» и являлся лысый и плешиво-никчёмный Яценюк по кличке «Яц». Ради водружения во власть этого персонажа-утырка, как известно, Нуланд была готова даже послать на фиг Евросоюз («fuck the EU»), топивший за Порошенко и даже за Виталия Кличко, который в то время как-то говорил поменьше и для незнающих его производил впечатление не совсем уж дурачка набитого.Сейчас Нуланд возвращается. А значит, и шансы Яценюка могут возрасти. И он уже суетится, как голодная профурсетка под гусаром, который кажется ей богатым и способным накормить и напоить. С одной стороны, Арсений по кличке «Кролик Сеня» обвинил режим Зеленского и самого президента в том, что они ничего не делают, а только имитируют деятельность. И именно поэтому Украина остаётся недореформированной страной.«Потому что Зеленский и его окружение — вообще не системные люди. Отсутствие системы — вот ключевая проблема. Это всё превращает в хаос. А у нас новая форма хаоса: ежедневное шоу. Второе — к сожалению, политический истеблишмент страны превратился в заложников собственного политического рейтинга. И подыгрывает широким общественным массам в дремучем, ещё постсоветском популизме. И третье — в целом леваческие общественные настроения. Все в ожидании чуда, а приходят чудища. Для него (Зеленского — авт.) это — плюс. А для страны — минус. Эта бессистемность создаёт глобальные проблемы. Их ещё не видно, но они завтра-послезавтра взорвутся. И уже не они будут их решать. Потому что у них нет ни институционной состоятельности, ни понимания, как это делать», — довольно чётко и совершенно правильно обрисовал ситуация отставник, мечтающий о реванше.С другой стороны Яценюк горячо поприветствовал превращение СНБОУ в связке с СБУ в инструмент расправы. То есть в «единственный действенный инструмент госуправления на Украине».«Правительство — аморфная структура. КСУ — парализован. Они говорят, что у них рассосался конституционный кризис, но я вообще так не считаю. Рада — я не буду подбирать слов: считаю её сборищем, которое не принимает эффективных законов. Институт президента — мы с ними из разных галактик. Я не понимаю, как так можно работать — а они не понимают, почему нельзя. Вертикаль в ОГА — ху из ит? Там нет личностей. Остался один СНБО. То, что они делают — правильно. Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент. Аналогия: перевязали кровоточащую рану, теперь её надо зашить. И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — витиевато оправдал Яценюк неконституционную узурпацию власти.А знаете почему? Потому что он не только хочет вернуться к корыту, но ещё и попользоваться инструментами Зеленского, отгоняя конкурентов по дармовой жвачке. Яценюк точно так же, как и Порошенко, буквально заходится в крике в адрес Байдена: вот мы, мы — верные и надёжные, возьмите нас, верните нас к рулю на Украине, и проблем у вас не будет никаких, мы всё выполним и исполним!И точно так же, подтачивая власть и потенции Зеленского, ведут себя все остальные игроки на арене на Украине. Политики, олигархи и региональные вожди и бонзы. Кроме тандема Порошенко-Яценюк в старом качестве «новых управленцев» себя хочет представить тоже экс-премьер Владимир Гройсман и экс-глава СБУ Игорь Смешко, которые уже обросли собственными партиями и имитируют важных игроков. На стрёме застыли прошедшие вышкол в США первый премьер Зеленского Алексей Гончарук и первый «зелёный» генпрокурор Руслан Рябошапка. Бодрятся соросята во главе с возвращённым во власть официальным «дебилом» — экс-министром экономразвития Тимофеем Миловановым. Не сброшены окончательно со счетов потенциальные «новые» и «свежие силы» типа режиссёра, идиота и бездаря Олега Сенцова или — ещё хуже — уличного заводилы и убийцы Сергея Стерненко. Бьют копытом в предвкушении кровавой поживы готовые на всё неонацисты и неофашисты из всевозможных «Правых секторов», «Национальных корпусов» и прочих ветеранских, активистских и патриотических организаций. И, конечно же, никуда не делся главный смотрящий за проамериканской неизменностью происходящих политпроцессов на Украине глава её МВД Арсен Аваков.Беда Украины в том, что Зеленский и все указанные фигуранты стоят с протянутой рукой перед коллективным Западом (в основном — перед США), и это означает, что Украине как суверенной стране и в будущем ничего путного не светит. Она будет жить не ради своих национальных интересов, а выполняя чужие задачи и реализуя заказанные планы.Сейчас на Украину едет госсекретарь США Энтони Блинкен, который, кроме прочего, должен ещё разобраться, на кого Америке на Украине ставить. И как это делать: укреплять власть Зеленского, балансировать его более решительным и таким же проамериканским премьером (типа Порошенко, Яценюка или какого иного клиента), валить «Зелю» и менять его на какой-то новый-старый тандем или персоналию, вообще убирать институт президентства и превращать Украину в «канцлерскую республику», где всем рулить будет «правильный» премьер, избранный в «правильном» парламенте. И, ясное дело, Блинкен проверит потенции и способности всё того же Авакова и, не исключено, вообще передаст ему бразды правления на упомянутой уже «канцлерской» Украине.Всё это со стороны напоминает не страну с неизменной политической борьбой, а возню пауков в банке, выведение крысы-крысолова в металлической бочке или игрища единомышленников в террариуме, к которым едет кормящий. И очень даже может быть, что вскоре мы увидим у руля Украины испытанные «демократические» тандемы типа Порошенко-Яценюк или Порошенко-Гройсман, привычные для взгляда американских демократов. Ну, это если Байден-старший в деменции забудет, как Порошенко подставил его с коррумпированным Байденом-младшим. Или с публикацией тайных разговоров. Тогда тандемы могут видоизмениться. В них может исчезнуть Порошенко, а укрепиться Зеленский.А могут Зеленский с Порошенко вообще исчезнуть. Но и их заменители — это такой новый-старый отстой, что американцев порой даже жалко становится. В своём лимитрофе они вынуждены общаться с такой человеческой халтурой, что руки вымыть хочется. Но потом всё равно верх берёт разум: за что американцы боролись на украинской земле, на то и напоролись. Сами виноваты — сами пусть с ними и целуются. До полного исчезновения Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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