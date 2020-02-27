«Борьба за умы электората»: почему демократы обвиняют социалиста Берни Сандерса в «связях» с Россией

Россия «поддерживает» кандидатуру сенатора Берни Сандерса на выборах президента США 2020 года. Об этом в ходе демократических дебатов заявили конкуренты Сандерса — Майкл Блумберг и Пит Буттиджич. Вопрос «вмешательства» Москвы в президентские выборы в США снова оказался в центре внимания после сообщений американских СМИ, основанных на анонимных источниках в разведке и конгрессе. Дональд Трамп назвал происходящее «аферой», направленной против него и Сандерса. Эксперты считают, что новая беспочвенная истерия вокруг «российского вмешательства» — элемент борьбы за голоса избирателей.

Россия «вмешивается» в ход президентских выборов 2020 года, на которых «поддерживает» кандидатуру сенатора Берни Сандерса. Об этом заявили участники десятых дебатов Демпартии США, которые прошли в Чарлстоне.

Согласно опросам общественного мнения, лидером гонки среди демократов является Берни Сандерс, за которого готовы проголосовать 28,8% зарегистрированных избирателей (данные агрегатора опросов RealClearPolitics). Вторым по популярности кандидатом является Джо Байден с 17,4% поддержки, третье место занимает миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 14,8% голосов.

Кроме того, Сандерс одержал убедительную победу на праймериз в штате Невада, набрав 46,8%.

Если ранее соперники по праймериз атаковали Берни Сандерса, критикуя его левые и социалистические взгляды, то в ходе этих дебатов конкуренты выбрали другую тактику — обвинения в адрес Сандерса в том, что его якобы поддерживает Кремль. В частности, так на критику со стороны Сандерса ответил Майкл Блумберг.

«Россия помогает вам избраться», — заявил миллиардер.

Через несколько минут в официальном Twitter Блумберга появился пост, в котором повторялось это утверждение.

Russia is trying to help Bernie become the Democratic nominee because they know it will help Trump win again in 2020. It’s that simple. pic.twitter.com/gtme6gjrBY — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 26, 2020

«Россия пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов, так как русские знают, что это поможет Трампу победить и в 2020 году. Это как дважды два», — утверждалось в твите миллиардера.

Блумберга поддержали и другие кандидаты. Так, Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенда в штате Индиана, рассуждая на тему России, заявил, что Москва хочет посеять «хаос», вмешиваясь в президентские выборы 2020 года на стороне Сандерса.

«Что нас ждёт, так это хаос. Если вам кажется, что в последние четыре года нас изматывали хаос и противоречия, только представьте, что бо́льшую часть 2020 года нам придётся следить за противостоянием Берни Сандерса и Дональда Трампа. Подумайте, как это отразится на нашей стране», — приводит слова Буттиджича телеканал Fox News.

Сам Берни Сандерс в ответ на критику заявил, что если он станет президентом, то никто в выборы в США больше вмешиваться не будет. Эту угрозу он адресовал лично Владимиру Путину.

«Обращаюсь к Путину, который вмешался в выборы в 2016 году и пытался стравить американцев друг с другом: если меня изберут президентом США, то ни в какие выборы вам больше вмешаться не удастся», — заявил Сандерс.

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, нападки на Сандерса связаны с желанием руководства демократов дать возможность более умеренным кандидатам вроде Блумберга укрепить свои рейтинги.

«Неолиберальное крыло Демократической партии США не может определиться с единым кандидатом, который мог бы стать соперником Трампа на выборах. Левые этот выбор уже сделали в пользу Берни Сандерса», — отметил Владимир Брутер.

Руководство Демпартии не учится на своих ошибках, которые были сделаны в 2016 году, добавил эксперт.

«Демократы идут вперёд с широко закрытыми глазами, натыкаясь на те же самые препятствия… Майкл Блумберг понял, что Байден не сможет выиграть, и теперь решил участвовать, но уже поздно — у него полно денег, но нет достаточного количества сторонников и голосов», — пояснил политолог.

Формально все эти политики представляют одну партию, однако руководство демократов не желает видеть в лидерах радикального Берни Сандерса, добавил Брутер.

«Поэтому у либеральных демократов назрел внутренний конфликт: Сандерс стал лидером, а его кампания — успешной. В этой ситуации они просто пользуются теми слухами, которые распространяют СМИ. Они называют его «российским» кандидатом в надежде, что его рейтинг упадёт, а их — поднимется», — отметил эксперт.

Новое «вмешательство»

Напомним, что тема якобы имеющего место российского вмешательства в выборы президента США вернулась в американские СМИ за несколько дней до демократических праймериз в Неваде.

Кандидаты от Демпартии США на сцене десятых демократических дебатов

Reuters

© Randall Hill

Тогда газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в конгрессе сообщила, что представители Офиса директора нацразведки США провели для американских законодателей специальный брифинг. На нём конгрессменам якобы сообщили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.

Несмотря на то что репортажи The New York Times основывались на свидетельствах «анонимных источников», ведущие американские СМИ поспешили растиражировать сообщение о новом «вмешательстве» со стороны России как о свершившемся факте.

Кроме того, в СМИ начали появляться сообщения о том, что, кроме Дональда Трампа, Россия якобы поддерживает и избирательную кампанию Берни Сандерса. Это утверждение в соцсетях со ссылкой на «авторитетные» сообщения газет The New York Times и The Washington Post начали распространять сторонники других демократов — Блумберга, Байдена и Буттиджича.

При этом никаких весомых доказательств того, что Россия каким-либо образом пытается повлиять на ход выборов 2020 года или демократических праймериз, предоставлено не было.

На эти сообщения отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве — 24 февраля посольство России в США выступило с заявлением, в котором опровергало обвинения.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируют политические силы в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — говорится в заявлении.

В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, и подчеркнули, что позиция государства в этом вопросе «проста и понятна»: «Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран».

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в российской дипмиссии.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT подчеркнул, что конкуренты Сандерса используют уже испытанный пропагандистский механизм.

«Тема российского вмешательства из американской политики не уйдёт. Берни Сандерс не последний политик, которого будут обвинять в связях с Москвой. Чем дальше будет заходить предвыборная гонка, тем активнее ему будут приписывать подобные связи, чтобы сбить с лидерских позиций, а для этого все средства хороши. Самый эффективный способ очернить конкурента — это заронить в избирателе мысль, что он предал американские интересы. Это используют против Трампа и теперь переключились на Сандерса», — рассказал политолог.

Предвыборная ошибка

При этом в американских СМИ начали появляться сообщения о том, что представители офиса директора Нацразведки США могли и переоценить степень «вмешательства» в выборы и праймериз со стороны России.

Берни Сандерс на митинге в поддержку своей кандидатуры

© Mike Segar/Reuters

«Сотрудник разведслужбы США, вероятно, исказил оценку вмешательства России в выборы 2020 года», — написал канал CNN.

Президент Дональд Трамп сразу прокомментировал это в своём Twitter, отметив, что вся эта информационная кампания связана с усилиями руководства Демпартии, направленные на то, чтобы не допустить Берни Сандерса до выборов.

“U.S. Intelligence official overstated assessment of Russian efforts to help Trump.” @FoxNews@GreggJarrett They supposedly told Crazy Bernie that Russia was looking at him, not me. This is all a big scam between Intel and the Democrats. They want Bernie OUT, & hate “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2020

«Сотрудник разведки США исказил информацию об усилиях России по поддержке Трампа». Они якобы сказали Безумному Берни, что Россия ставит на него, а не на меня. Это всё большая афера с участием разведки и демократов. Они хотят избавиться от Берни и ненавидят Трампа», — написал американский лидер.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что Демпартия разрешает подобные нападки на Сандерса из-за того, что, как и в 2016 году, не хочет выдвигать его против Дональда Трампа.

«Демократическая партия хочет центристского кандидата, более умеренного. Здесь на эту роль больше подходит тот же Блумберг. Но ему, как и Сандерсу, 78 лет, и у него есть негативный имидж олигарха-миллиардера, он один из богатейших людей Америки. Поэтому Демократическая партия сейчас в глубоком кризисе. Они формируют информационный фон для обоснования своего поражения на выборах, потому что понимают: реального кандидата, который сможет составить конкуренцию Трампу, нет», — отметил эксперт.

Константин Блохин добавил, что распространение фейков через СМИ и придание им видимости официальных заключений американской разведки является уже испытанной технологией информационного воздействия, которую уже испробовали на Дональде Трампе.

«Американский электорат очень подвержен манипуляциям. Граждане США очень доверчивы и думают, что такие крупные авторитетные СМИ не будут им врать. Поэтому им поставляют подобные фейковые новости, альтернативные факты», — пояснил Блохин.