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«Борьба за умы электората»: почему демократы обвиняют социалиста Берни Сандерса в «связях» с Россией
27 февраля 2020, 01:39 • 19 • В мире
Россия «поддерживает» кандидатуру сенатора Берни Сандерса на выборах президента США 2020 года. Об этом в ходе демократических дебатов заявили конкуренты Сандерса — Майкл Блумберг и Пит Буттиджич. Вопрос «вмешательства» Москвы в президентские выборы в США снова оказался в центре внимания после сообщений американских СМИ, основанных на анонимных источниках в разведке и конгрессе. Дональд Трамп назвал происходящее «аферой», направленной против него и Сандерса. Эксперты считают, что новая беспочвенная истерия вокруг «российского вмешательства» — элемент борьбы за голоса избирателей.
Сенатор Берни Сандерс участвует в десятых демократических дебатах © Jonathan Ernst / Reuters
Россия «вмешивается» в ход президентских выборов 2020 года, на которых «поддерживает» кандидатуру сенатора Берни Сандерса. Об этом заявили участники десятых дебатов Демпартии США, которые прошли в Чарлстоне.
Согласно опросам общественного мнения, лидером гонки среди демократов является Берни Сандерс, за которого готовы проголосовать 28,8% зарегистрированных избирателей (данные агрегатора опросов RealClearPolitics). Вторым по популярности кандидатом является Джо Байден с 17,4% поддержки, третье место занимает миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 14,8% голосов.
Кроме того, Сандерс одержал убедительную победу на праймериз в штате Невада, набрав 46,8%.
Если ранее соперники по праймериз атаковали Берни Сандерса, критикуя его левые и социалистические взгляды, то в ходе этих дебатов конкуренты выбрали другую тактику — обвинения в адрес Сандерса в том, что его якобы поддерживает Кремль. В частности, так на критику со стороны Сандерса ответил Майкл Блумберг.
«Россия помогает вам избраться», — заявил миллиардер.
Через несколько минут в официальном Twitter Блумберга появился пост, в котором повторялось это утверждение.
«Россия пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов, так как русские знают, что это поможет Трампу победить и в 2020 году. Это как дважды два», — утверждалось в твите миллиардера.
Блумберга поддержали и другие кандидаты. Так, Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенда в штате Индиана, рассуждая на тему России, заявил, что Москва хочет посеять «хаос», вмешиваясь в президентские выборы 2020 года на стороне Сандерса.
«Что нас ждёт, так это хаос. Если вам кажется, что в последние четыре года нас изматывали хаос и противоречия, только представьте, что бо́льшую часть 2020 года нам придётся следить за противостоянием Берни Сандерса и Дональда Трампа. Подумайте, как это отразится на нашей стране», — приводит слова Буттиджича телеканал Fox News.
Сам Берни Сандерс в ответ на критику заявил, что если он станет президентом, то никто в выборы в США больше вмешиваться не будет. Эту угрозу он адресовал лично Владимиру Путину.
«Обращаюсь к Путину, который вмешался в выборы в 2016 году и пытался стравить американцев друг с другом: если меня изберут президентом США, то ни в какие выборы вам больше вмешаться не удастся», — заявил Сандерс.
Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, нападки на Сандерса связаны с желанием руководства демократов дать возможность более умеренным кандидатам вроде Блумберга укрепить свои рейтинги.
Руководство Демпартии не учится на своих ошибках, которые были сделаны в 2016 году, добавил эксперт.
«Демократы идут вперёд с широко закрытыми глазами, натыкаясь на те же самые препятствия… Майкл Блумберг понял, что Байден не сможет выиграть, и теперь решил участвовать, но уже поздно — у него полно денег, но нет достаточного количества сторонников и голосов», — пояснил политолог.
Формально все эти политики представляют одну партию, однако руководство демократов не желает видеть в лидерах радикального Берни Сандерса, добавил Брутер.
«Поэтому у либеральных демократов назрел внутренний конфликт: Сандерс стал лидером, а его кампания — успешной. В этой ситуации они просто пользуются теми слухами, которые распространяют СМИ. Они называют его «российским» кандидатом в надежде, что его рейтинг упадёт, а их — поднимется», — отметил эксперт.
Новое «вмешательство»
Напомним, что тема якобы имеющего место российского вмешательства в выборы президента США вернулась в американские СМИ за несколько дней до демократических праймериз в Неваде.
Тогда газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в конгрессе сообщила, что представители Офиса директора нацразведки США провели для американских законодателей специальный брифинг. На нём конгрессменам якобы сообщили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.
Несмотря на то что репортажи The New York Times основывались на свидетельствах «анонимных источников», ведущие американские СМИ поспешили растиражировать сообщение о новом «вмешательстве» со стороны России как о свершившемся факте.
Кроме того, в СМИ начали появляться сообщения о том, что, кроме Дональда Трампа, Россия якобы поддерживает и избирательную кампанию Берни Сандерса. Это утверждение в соцсетях со ссылкой на «авторитетные» сообщения газет The New York Times и The Washington Post начали распространять сторонники других демократов — Блумберга, Байдена и Буттиджича.
При этом никаких весомых доказательств того, что Россия каким-либо образом пытается повлиять на ход выборов 2020 года или демократических праймериз, предоставлено не было.
На эти сообщения отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве — 24 февраля посольство России в США выступило с заявлением, в котором опровергало обвинения.
«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируют политические силы в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — говорится в заявлении.
В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, и подчеркнули, что позиция государства в этом вопросе «проста и понятна»: «Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран».
«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в российской дипмиссии.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT подчеркнул, что конкуренты Сандерса используют уже испытанный пропагандистский механизм.
«Тема российского вмешательства из американской политики не уйдёт. Берни Сандерс не последний политик, которого будут обвинять в связях с Москвой. Чем дальше будет заходить предвыборная гонка, тем активнее ему будут приписывать подобные связи, чтобы сбить с лидерских позиций, а для этого все средства хороши. Самый эффективный способ очернить конкурента — это заронить в избирателе мысль, что он предал американские интересы. Это используют против Трампа и теперь переключились на Сандерса», — рассказал политолог.
Предвыборная ошибка
При этом в американских СМИ начали появляться сообщения о том, что представители офиса директора Нацразведки США могли и переоценить степень «вмешательства» в выборы и праймериз со стороны России.
«Сотрудник разведслужбы США, вероятно, исказил оценку вмешательства России в выборы 2020 года», — написал канал CNN.
Президент Дональд Трамп сразу прокомментировал это в своём Twitter, отметив, что вся эта информационная кампания связана с усилиями руководства Демпартии, направленные на то, чтобы не допустить Берни Сандерса до выборов.
«Сотрудник разведки США исказил информацию об усилиях России по поддержке Трампа». Они якобы сказали Безумному Берни, что Россия ставит на него, а не на меня. Это всё большая афера с участием разведки и демократов. Они хотят избавиться от Берни и ненавидят Трампа», — написал американский лидер.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что Демпартия разрешает подобные нападки на Сандерса из-за того, что, как и в 2016 году, не хочет выдвигать его против Дональда Трампа.
«Демократическая партия хочет центристского кандидата, более умеренного. Здесь на эту роль больше подходит тот же Блумберг. Но ему, как и Сандерсу, 78 лет, и у него есть негативный имидж олигарха-миллиардера, он один из богатейших людей Америки. Поэтому Демократическая партия сейчас в глубоком кризисе. Они формируют информационный фон для обоснования своего поражения на выборах, потому что понимают: реального кандидата, который сможет составить конкуренцию Трампу, нет», — отметил эксперт.
Константин Блохин добавил, что распространение фейков через СМИ и придание им видимости официальных заключений американской разведки является уже испытанной технологией информационного воздействия, которую уже испробовали на Дональде Трампе.
«Американский электорат очень подвержен манипуляциям. Граждане США очень доверчивы и думают, что такие крупные авторитетные СМИ не будут им врать. Поэтому им поставляют подобные фейковые новости, альтернативные факты», — пояснил Блохин.
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