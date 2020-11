Борьба за рынок: почему на Западе не спешат признавать эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» • 24 • В мире Данные о 90%-ной эффективности одного из способов вакцинации препаратом от COVID-19 британской AstraZeneca были собраны в результате ошибки, после которой часть испытуемых получила половину дозы во время первого укола. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Мене Пангалос. При этом, по его мнению, результаты в этой группе можно не учитывать, поскольку для сертификации достаточно и полученного во второй части исследования показателя в 62% эффективности. Россия предложила поделиться с AstraZeneca технологией, применяемой в вакцине «Спутник V», эффективность которой, по последней информации, превышает 95% на 42-й день после прививки. Однако не все на Западе готовы признать преимущества российского препарата, поскольку на кону стоят как финансовые, так и политические интересы, отмечают эксперты. Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе в Московской области РИА Новости © Пресс-служба АФК "Система" Котировки акций британской фармацевтической компании AstraZeneca продолжают падать уже несколько дней после того, как в англоязычных СМИ появились сообщения, ставящие под сомнение эффективность вакцины от COVID-19 её производства. Согласно данным биржевого сервиса Trading View, с 23 ноября на нью-йоркской бирже NASDAQ акции AstraZeneca упали в цене примерно на 4%. AstraZeneca опубликовала результаты исследования своей вакцины, согласно которым в среднем 70% испытуемых не заболели после прививки препаратом, разработанным совместно с учёными из Оксфорда. При этом западные эксперты отмечают, что данные, на основании которых был сделан этот вывод, пока не обнародованы. Тем не менее, компания сообщила, что один вариант дозировки вакцины показал эффективность на уровне 90%, а показатели другого составили 62%. Однако затем агентство Bloomberg со ссылкой на научного советника администрации президента США Монсефа Слауи сообщило, что дозировка вакцины с эффективностью 90% испытывалась на добровольцах не старше 55 лет, кроме того, первым уколом им вводилась половина положенной дозы препарата — как позднее оказалось, случайно. Данные AstraZeneca об эффективности вакцины подверг сомнению аналитик инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Поргес, который также отметил возможные манипуляции с возрастом добровольцев. Он выразил мнение, что при таких методах проведения испытаний американское Управление по санитарному надзору (FDA) не сертифицирует вакцину для использования в США. «Сомневаюсь, что Управлению по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов понравятся испытания, в которых на полпути — случайно или намеренно — менялась дозировка, возрастные категории или любые другие переменные», — цитирует Bloomberg Поргеса. В свою очередь, доктор Пол Оффит, член экспертной комиссии отделения FDA, занимающегося контролем качества вакцин и сопутствующих биологических препаратов, в комментарии каналу CNN отметил, что без дополнительных данных от AstroZeneca «сложно понять значимость их достижений». Как отмечает канал, у американских специалистов также есть вопросы относительно безопасности вакцины AstraZeneca. Испытания уже дважды приостанавливались из-за того, что у некоторых его участников начались серьёзные проблемы со здоровьем. Впрочем, позднее правительственные регуляторы разрешали продолжить тестирование. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Малкольм Кендрик в эфире телеканала RT отметил, что подобные манипуляции с возрастными группами при испытании вакцины сводят на нет её возможную эффективность. «Это в некоторой степени решающий фактор... Ведь, что примечательно, здоровые люди младше 55 лет от вируса как такового не страдают. И часть населения, которую мы стараемся защищать, которой грозит смерть от инфекции — это люди именно из более возрастной группы. Смертность среди людей младше 60, младше 70 лет составляет 0,005%. Разумно будет обеспечить эффективность продукта для людей старшего возраста, иначе всё это ни к чему», — заявил британский врач. Позднее исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов в компании AstraZeneca Мене Пангалос заявил, что допущенная ошибка «не имеет значения». По его словам, даже если отбросить данные по группе пациентов до 55 лет (по ошибке получивших половину дозы препарата во время первого укола), вакцина компании всё равно имеет эффективность более 60%, что соответствует пороговым значениям для того, чтобы препарат получил одобрение. Как поясняет The Wall Street Journal, американские регуляторы установили планку эффективности для вакцин на уровне 50%. Западные фармацевтические концерны спешат заявить о своих достижениях в разработке вакцины, даже несмотря на то, что у их препаратов могут быть серьёзные недостатки, отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «У нас акции фармацевтических компаний то взлетают, то падают на сообщениях о вакцине. То Pfizer создал, потом провалился, оказалось, что хранить их вакцину нужно при температуре -70 °С. Вакцина-то вроде есть, но доставить её в отдалённые регионы — это большая проблема, температуру в -70 °С обеспечить не любой контейнер сможет. Поэтому сейчас идёт путаница: то возникает ажиотажный спрос, то он резко снижается», — рассказал эксперт. В этой ситуации многие инвесторы слишком эмоционально воспринимают эти сообщения и кидаются сразу покупать акции той или иной компании, стараясь быть первыми, чтобы заработать на этом деле, пояснил Коренев. «В своё время акции AstraZeneca росли быстрее всех, когда она заявила, что она первая близка к появлению вакцины. Предсказать динамику цен очень тяжело. В конце концов, выиграет тот, кто действительно сможет подтвердить эффективность вакцины в широком диапазоне её применения и с наиболее удобными условиями использования: как наш «Спутник V» — вакцина хранится при температуре -18°С», — отметил аналитик. В свою очередь, вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов напомнил, что возраст заражённых коронавирусом играет существенную роль в тяжести течения болезни, поэтому британскому концерну следовало более внятно изложить это в своём исследовании. «Наверное, это правильно, что они на первом этапе не привлекли старшую возрастную группу, но показывать без неё значимость и эффективность вакцины на этом уровне — совершенно неправильно, даже с точки зрения маркетинга. Более того, вакцина же делается, чтобы спасать наиболее уязвимые группы населения, поэтому конечно, это существенная потеря», — отметил вирусолог. Телеканал RT направил в AstraZeneca и Оксфорд запрос с просьбой прокомментировать сообщения о том, что вакцина оказалась эффективной только среди пациентов младше 55 лет, но пока не получил ответа. Спутник готов делиться В России на фоне проблем AstraZeneca предложили британской компании поделиться своими разработками для повышения эффективности вакцины. «Спутник V» готов поделиться с AstraZeneca одним из двух своих векторов аденовируса человека для повышения эффективности вакцины AstraZeneca. Использование двух разных векторов для двух инъекций вакцины приведёт к более высокой эффективности, чем использование для двух инъекций одного и того же вектора», — сообщалось в официальном Twitter российской вакцины. Системный политик: какие шаги обещает предпринять Байден в первые месяцы президентства Sputnik V is happy to share one of its two human adenoviral vectors with @AstraZeneca to increase the efficacy of AstraZeneca vaccine. Using two different vectors for two vaccine shots will result in higher efficacy than using the same vector for two shots. #SputnikV — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 23, 2020 Стоит отметить, что несмотря на попытку западных СМИ игнорировать или преуменьшить достижения российских разработчиков в деле создания эффективной вакцины от коронавируса, мировой интерес к «Спутнику V» продолжает расти. Так, в середине ноября были опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведённого ранее британской социологической компанией YouGov провела в 11 странах мира (Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин). 73% из более чем 12 тыс. респондентов заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса, а среди осведомлённых о российской вакцине «Спутник V» прививку готовы сделать четыре человека из пяти. Офис компании AstraZeneca в Макклсфилде

AFP

© Paul Ellis 44% респондентов сообщили, что осведомлены о российской вакцине «Спутник V». «Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%), среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие», — отмечается в сообщении РФПИ, который представил результаты опроса. При этом опрос был проведён до того, как разработчики вакцины сообщили о том, что её эффективность превышает 95% на 42-й день после прививки. Негативная пресса Напомним, что на протяжении процесса разработки российской вакцины от коронавируса, многие западные СМИ пытались подвергнуть сомнению её эффективность и надёжность. Такие издания, как The New York Times, Science Mag, Nature, CNN, выпускали материалы, в которых заявляли, что разработка «Спутник V» якобы ведётся слишком поспешно и без соблюдения должных стандартов безопасности. При этом по мере появления информации об успешных испытаниях вакцины западные СМИ не спешили сообщать о них своим читателям или публиковать материалы с результатами исследований. Российская вакцина даже стала предметом сведения политических счётов в Европе. Так, финансист Джордж Сорос написал статью, в которой предположил, что интерес Венгрии к российской вакцине «заслуживает расследования», учитывая, что ранее в адрес близкого окружения венгерского премьера Виктора Орбана уже звучали обвинения в коррупции. В ответ Орбан назвал Сороса «самым коррумпированным человеком в мире» и сказал, что его советы касательно того, какие вакцины стоит или не стоит покупать Будапешту, не приветствуются. «Не Соросу решать, какие вакцины хороши, а какие нет. Решать это должны лаборатории и венгерский народ, который будет вправе выбирать из нескольких вакцин», — заявил глава кабмина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что в стране уже начались испытания российской вакцины. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник V»

РИА Новости

© Владимир Песня "Почему Сибирский-то?": Неожиданное решение Елизаветы II озадачило русских Дебаты о возможном приобретении российской вакцины развернулись и на Украине. Депутат правящей партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о необходимости поставить здоровье граждан превыше всего и приобрести «Спутник V». С аналогичными предложениями выступили сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук и вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. На этом фоне ранее посольство США на Украине заявляло, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз поможет стране получить «настоящую вакцину» от COVID-19. Несмотря на негативное освещение со стороны западных СМИ процесса разработки «Спутник V» и рад политических заявлений по поводу российской вакцины, интерес к ней проявляют в Евросоюзе. Так, на днях официальный представитель Еврокомиссии сообщил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало первый этап переговоров с производителем «Спутник V». По его словам, ЕМА предоставит рекомендации по российской вакцине после получения данных по ней. Как отмечается на официальном сайте «Спутник V», РФПИ видит огромный интерес к российской разработке и «планирует провести третью фазу клинических испытаний в разных странах, в том числе в Белоруссии, ОАЭ, Индии, Венесуэле, Египте и Бразилии, а также начать массовое производство в ряде стран в партнёрстве с локальными суверенными фондами, в том числе в Индии, Южной Корее и Бразилии. Дополнительно прорабатываются возможности производства вакцины в Китае, Саудовской Аравии и Турции». «Более 30 стран выразили заинтересованность в приобретении «Спутник V», в том числе ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия», — говорится на сайте. Российские препараты, в том числе и вакцина от коронавируса, наравне с западными проходят сертификацию ВОЗ, однако некоторые западные эксперты утверждают, что российские стандарты проверки и изготовления фармацевтической продукции якобы ниже зарубежных, отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. «С политической точки зрения в данном случае, как и по всем остальным направлениям, идёт конкурентная борьба. Это политическое давление направлено на то, чтобы представить Россию более слабой, отсталой. Западные страны не хотят отдать первенство России в этой области, поэтому проводят подобную политику», — отметил политолог. В свою очередь, доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что на Западе игнорируют или критически относятся к российской вакцине, чтобы продвигать интересы своих фармацевтических компаний. «Сейчас в политическом плане развернулась борьба за то, кто раньше создаст вакцину, проведёт её через все испытания, оформит и зарегистрирует её, наладит производство. Страна, которая докажет право на лидерство в этой сфере, займёт большую часть рынка, а также получит финансовые и политические дивиденды», — подытожил собеседник RT. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

