Борьба за рейтинг: власти Германии заявили о росте популярности ультраправых организаций

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (BfV) Ханс-Георг Маасен обеспокоен ростом числа сторонников праворадикальных организаций. За год их количество увеличилось почти на 6 тыс. человек по всей стране. Об этом чиновник заявил в интервью немецкому агентству DPA. Впрочем, в МВД Германии отмечают, что большинство националистов ограничиваются высказываниями своих идей в социальных сетях. По мнению экспертов, радикальные идеи не слишком популярны в ФРГ, но политики используют борьбу с «националистической угрозой», чтобы заработать политические очки.

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (BfV) Ханс-Георг Маасен выразил обеспокоенность ростом числа участников ультраправой немецкой группировки «Рейхсбюргеры» и других экстремистских организаций. По его словам, в 2017-м в ФРГ насчитывалось 12 700 сторонников радикальных ультраправых групп, однако в нынешнем году ведомство зафиксировало уже 18 400 сторонников ультраправых взглядов.

«Эти данные показывают, что повышенное внимание, которое мы уделяем данной категории людей, является оправданным», — заявил Маасен в интервью агентству DPA.

BfV — немецкая спецслужба внутри МВД ФРГ. Она занимается контролем и пресечением деятельности ультраправых и неонацистских организаций, радикальных левых организаций, исламистских группировок, а также разведок иностранных государств. Эта силовая структура публикует на регулярной основе отчёты о деятельности экстремистских и радикальных организаций в Германии.

Интернет-националисты

По данным BfV, деятельность большей части националистов сводится в основном к высказыванию их ультраправых взглядов в социальных сетях или переписке с единомышленниками в различных мессенджерах.

Митинг сторонников правых движений

Reuters

© Fabian Bimmer

Однако некоторые структуры, например организация «Рейхсбюргеры», пользуются повышенным вниманием со стороны Службы защиты Конституции Германии по причине того, что значительное число участников этого движения легально имеет на руках оружие.

«Рейхсбюргерами» себя называют участники немецкого националистического движения, которые не признают легитимность современной ФРГ. Они выступают за возврат Германии к границам до 1937 года. Члены данного объединения имеют собственные удостоверения личности граждан рейха.

Как утверждают в BfV, число сторонников этого объединения за прошедший год выросло на 80%. Иногда участники данной группировки вступают в столкновения с полицией. Так, в конце августа 2016 года стражи порядка прибыли к дому некоего Адриана Урсахе, чтобы насильственно выселить его за долги. Однако работникам полиции пыталась помешать толпа из 120 сторонников «бюргера». Более того, Урсахе вступил в перестрелку с полицейскими, ранил двоих из них, однако и сам получил ранение.

В октябре того же года полицейские в городе Георгенсгмюнд земли Бавария прибыли в дом члена «Рейхсбюргеров», чтобы изъять у него огнестрельное оружие — винтовки и пистолеты, всего 31 единицу. Однако хозяин дома открыл стрельбу по полицейским и ранил двоих, один из пострадавших позже скончался в больнице. Эти инциденты повлекли за собой кампанию по конфискации у участников данной группировки любого оружия, даже того, которое они приобрели законным путём. По данным местного МВД, с ноября по май 2018 года у «рейховцев» было изъято порядка 450 разрешений на хранение огнестрельного оружия.

«Аналог байкерского клуба»

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что слухи о могуществе «Рейхсбюргеров» сильно преувеличены и серьёзных политических амбиций эта организация не имеет. «Данная структура неоднородна по своей сути. Их объединяет приверженность национализму. Однако в деталях взгляды «рейховцев» сильно расходятся. Кто-то говорит о Веймарской республике как об идеальной модели для немецкого общества, кто-то отсылает к эпохе кайзеровской Германии. Кто-то близок к национал-социализму, кто-то считает нелегитимным вхождение ГДР в состав ФРГ», — пояснил учёный в интервью RT.

По его словам, «Рейхсбюргеры» не имеют даже своего ярко выраженного лидера и иерархической структуры. «По сути, это что-то вроде байкерского клуба. Есть два-три крупных объединения, есть пять-шесть клубов поменьше, и есть ещё одиночки, которые сочувствуют идеологии движения в целом. Их всех объединяет неприятие современной ФРГ, неприятие НАТО, идея о том, что Германия оккупирована США. Однако политической активности эти люди не проявляют и амбиций как-то влиять на политические события у них также нет. В отличие от них «Альтернатива для Германии» имеет места в бундестаге, а ультраправые из Национал-демократической партии хотя бы регулярно участвуют в выборах», — пояснил Камкин.

Предметы, конфискованные у экстремистской группы

Reuters

© Ina Fassbender

Эксперт также подчеркнул, что, с его точки зрения, изъятие оружия у националистов имеет скорее психологический эффект и не направлено на пресечение или профилактику преступлений.

«Оружейное законодательство в Германии — одно из самых жёстких в мире, оно даже жёстче российского. Там можно приобрести охотничье ружьё, если у вас есть охотничий билет, или купить спортивный пистолет, если вы состоите в спортивном стрелковом клубе. После этого над вами будет установлен плотный контроль со стороны полиции», — подчеркнул Камкин.

Всё в руках правительства

В свою очередь, политолог-германист Александр Рар считает «Рейхсбюргеров» серьёзной угрозой для страны. «Совершенно правильно, что немецкие силовые структуры уделяют организациям подобного рода повышенное внимание. Когда некие лица создают националистические организации и непонятно что планируют, это очень опасно», — высказал свою точку зрения в беседе с RT эксперт.

Он подчеркнул, что популярность ультраправых политических групп спадёт, если правительству удастся решить ряд насущных проблем. «Именно по этой причине в ФРГ начали, к примеру, постепенно ужесточать миграционное законодательство. Глава МВД Хорст Зеехофер уже говорит о необходимости более плотного контроля границ государства и о том, что беженцев-нелегалов нужно высылать в ту страну, откуда они прибыли», — сказал эксперт.

Полицейские на митинге сторонников правых движений

AFP

© Marcel Kusch / dpa

Однако, по словам Рара, несмотря на все межнациональные проблемы, говорить о том, что ультраправые движения в современной Германии имеют широкую популярность, не приходится.

«Сегодняшние праворадикалы — это отдельные люди, которые считаются в обществе маргиналами. Они есть далеко не в каждом городе или населённом пункте. Да, сейчас националисты организуются, они стали чуть популярнее, чем лет десять назад, из-за массового притока мигрантов. Однако всё равно число их сторонников невелико. Левые партии и движения, а также политические организации либерального толка в ФРГ гораздо популярнее», — подытожил Рар.

В свою очередь, Александр Камкин считает, что тема борьбы с националистической угрозой в настоящее время активно используется рядом политиков для поднятия их рейтинга, а на самом деле угроза прихода ультраправых к власти отсутствует.

«После 1945 года в ФРГ произошла денацификация, то есть был проведён комплекс мероприятий по очищению политической, общественной жизни и идеологии от влияния нацистских идей. С тех пор всё, что связано с ультраправыми в Германии, вызывает болезненную реакцию людей. Обычным немцам стыдно за те 12 лет, когда Адольф Гитлер и его окружение были у власти», — сказал специалист.

По его словам, ряд немецких политических руководителей и общественных деятелей используют это обстоятельство в своих целях. «Бороться с нацизмом в Германии уже очень давно стало модным. Это позволяет политикам и журналистам усилить своё влияние и поднять рейтинг, так как в глазах большинства членов немецкого общества ничего страшнее повторения прихода к власти нацистов нет. Поэтому политики готовы противодействовать даже мнимой праворадикальной угрозе ради повышения собственной популярности», — пояснил Камкин.