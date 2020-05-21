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Борьба за "Северный поток - 2" становится ожесточённой: Эксперты оценили манёвры немцев

21 мая 2020, 09:55  •  61 • Политика
Эксперты оценили манёвры немцев вокруг "Северного потока - 2". Последние события говорят о том, что борьба между ЕС и США становится всё более ожесточённой.
Действия немецкой стороны в отношении "Северного потока - 2" создают неопределённость. Об этом ИА "Экономика сегодня" поведал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ решило на 20 лет вывести газопровод "Северный поток - 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза. Речь идёт об ограничениях, которые затрагивают часть трубопровода, проложенную через территорию ФРГ, включая морской участок.
Однако Белов указывает, что решение по ограничениям принимал бундестаг на основе решения Брюсселя, а не Федеральное сетевое агентство, которое не обладает такими полномочиями.
"Германия без Евросоюза ничего сделать не сможет. Единственное, что возможно, так это то, что "Северному потоку" вопреки польским протестам постоянно делались исключения по загрузке его сухопутных продолжений. Это газопровод Opal", - заявил эксперт.
Он добавил, что введённые американцами в декабре 2019 года станции против "Северного потока - 2" были чётким ответом на решения немецкого парламента. При этом Минфин США, который пролоббировал антироссийские ограничения, прекрасно понимал, что завершить работу по трубопроводу вовремя не удастся, если компания Allseas выйдет из проекта.
Непосредственно немецкий политолог Александр Рар считает, что газопровод оказался в центре схватки между европейскими сторонниками возобновляемой энергии и американцами, которые навязывают свой СПГ.
"Могу предположить, что борьба продолжится и будет ещё более ожесточённой", - заявил он РИА ФАН.

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