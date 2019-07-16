Борьба за пропаганду: конгресс США выступил против сокращения бюджетов «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

Конгресс США недоволен представленными ему планами по сокращению финансирования деятельности американских СМИ за рубежом, в том числе в России. В 2020 году Агентству США по глобальным медиа, которые координируют работу «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»*, хотят выделить почти $808 млн — на $180 млн больше, чем просит само агентство. RT выяснил, что подобная схема с «оптимизацией» разыгрывается уже несколько лет подряд.

Финансовый манёвр

Деятельность редакций «Голоса Америки» и «Радио Свобода» (VOA, RFE/RL), в том числе и зарубежных, координируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM — ранее BBG), которое финансируется американским правительством. На свою работу в 2020 фискальном году (в США он начинается 1 октября 2019 и заканчивается 30 сентября 2020-го) ведомство просит у конгресса $628 млн, то есть на 22% меньше, чем в предыдущем году.

Несмотря на то что в обосновании бюджета говорится о необходимости сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях, в число которых входит и Россия, сокращение финансирования, по мнению авторов документа, должно напрямую коснуться русскоязычных сервисов. В частности, речь идёт об сокращении штата русской редакции «Голоса Америки» на 50% и бюджетов русскоязычной службы «Радио Свобода» и онлайн-медиапроекта «Настоящее время».

Реакция конгресса, судя по документам, однозначна. 20 мая 2019 года комитет палаты представителей США по ассигнованию внес на рассмотрение новый законопроект, согласно которому предлагается сохранить объём финансирования USAGM на уровне 2019 года (почти $808 млн).

Дополнительные $180 млн к запрошенному бюджету предлагается выделить в том числе на противодействие «российской пропаганде».

«Комитет поддерживает усилия, направленные на противодействие агрессивной кампании России по распространению дезинформации и пропаганды — в том числе за счёт разработки эффективного вещания на русском языке. Комитет отмечает, что цифровой телеканал «Настоящее время», находящийся в ведении Агентства США по глобальным медиа и круглосуточно вещающий на русском языке, призван обеспечивать русскоязычную аудиторию по всему миру правдивой и независимой журналистикой. Комитет рекомендует выделить для СМИ «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» финансирование выше уровня, запланированного на данный фискальный год, в целях расширения вещательной работы канала «Настоящее время», — указано в тексте доклада, приложенного к законопроекту.

При этом не позднее 45 дней после принятия данного закона USAGM должна будет отчитаться перед комитетами по ассигнованиям обеих палат конгресса о своих планах по увеличению просмотров и охвата аудитории для русскоязычных программ.

Отметим, бюджет USAGM уже одобрен нижней палатой конгресса в рамках нового сводного законопроекта об ассигнованиях и на момент публикации проходил второе чтение в сенате.

Подобный «бюджетный манёвр» повторяется с 2016 года. USAGM каждый год запрашивает даже меньше средств, чем в предыдущем, и объявляет, что готово в рамках оптимизации сократить зарубежные редакции. Конгресс такая инициатива не устраивает, и финансирование сохраняется на прежнем уровне.

На 2020-й просят $628 млн — конгресс призывает дать $808 млн.

На 2019 год в USAGM (тогда ещё BBG) просили $661 млн, а одобрили в результате почти $808 млн.

На 2018-й просили $685 млн — получили $807,5 млн.

На 2017-й просили $778 млн — получили $782 млн.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что этот «спектакль» разыгрывается сознательно.

«Главное — показать, что нет ничего более важного, чем Россия и Китай в качестве информационных врагов, — объясняет политолог. — Врагов, в отношении которых нужно усиливать пропагандистскую работу. Но в то же время есть определённый угар конгрессменов и работников Госдепартамента США, которые не только согласны с этим, но и проявляют дополнительный энтузиазм. Он выражается в увеличении финансирования в условиях, когда Штаты имеют огромный долг и не могут его наращивать дальше безболезненно».

Доклад, который сопровождает законопроект, определяет и иные стратегические направления работы информационных ресурсов USAGM. Например, в Китае это работа по потенциально нестабильным, «проблемным» регионам, таким как Тибет (комитет требует, чтобы агентство по меньшей мере не сокращало вещание в регионе). Также конгрессмены поддерживает планы по усилению работы Уйгурской службы «Радио Свободная Азия». Особое внимание уделено вещанию на Венесуэлу, Северную Корею и Иран.

Фальшивый позитив

В 2018 году Агентство США по глобальным медиа отчиталось о росте аудитории своих ресурсов по всему миру — 345 млн уникальных пользователей еженедельно. По данным ведомства, это на 67 млн больше, чем в 2017-м.

В России агентство также сообщает о существенном росте (7,7 млн взрослых россиян, согласно представленной в докладе статистике, хотя бы раз в неделю посещают одну из платформ) и увеличении охвата своих сервисов (по данным агентства, 7,5% от всего взрослого населения страны).

Как отмечается в докладе, примерно две трети опрошенных, входящих в аудиторию СМИ, заявили, что доверяют контенту «Радио Свобода» и канала «Настоящее время», в то время как контенту «Голоса Америки» доверяют около половины опрошенных.

Отчёт вызвал ряд вопросов у экспертов. Бывший сотрудник USAGM Ким Эндрю Эллиот, в течение долгого времени занимавшийся анализом данных об аудитории для агентства, в марте 2019 года опубликовал статью, в которой усомнился в методологии опроса в Китае, Иране и России, а также в достоверности итоговых цифр.

Аналитик отмечает, что USAGM, вероятно, использовали некорректную методику опроса. Например, название онлайн-проекта «Настоящее время» напоминает популярную новостную программу «Время». Соответственно, респондент может дать положительный ответ на вопрос, смотрит ли он материалы онлайн-проекта USAGM, хотя на самом деле это не так.

Кроме того, в отчёте USAGM за 2018 год говорится о весьма существенном приросте аудитории — 24% по сравнению с 2017-м. По мнению Эллиота, подобные выводы корректно делать только в том случае, если опросы проводятся ежегодно во всех странах, где работает агентство, а их методология остаётся неизменной. Однако в целом ряде стран, в том числе в Китае, опросы проводятся не ежегодно, а раз в несколько лет. Это также может быть одной из причин «рекордного» роста аудитории.

Бывший журналист «Радио Свобода» Андрей Бабицкий считает, что говорить о доверии россиян к ресурсам, которые окончательно превратились в инструменты прямой пропаганды, не приходится.

«С началом украинского конфликта началось существование «Свободы» как пропагандистского тарана. Раньше «Свободу» привыкли воспринимать как аналитический ресурс, который позволяет познакомиться с точкой зрения, противоположной официальной. А сейчас мы имеем дело с грубыми фальсификациями, очень некачественно состряпанными, с фейк ньюз и прочей гадостью».

Политолог Борис Межуев высказывает аналогичную точку зрения: «Мы видим топорную работу, по большому счёту лишённую хитроумных средств воздействия, которые применяла западная пропаганда в советские годы».

Ставка на молодёжь

В 2019 году русскоязычные редакции «Голоса Америки», «Радио Свобода» и связанный с ними проект «Настоящее время» получили $29,28 млн прямого финансирования из американского бюджета.

«В московской редакции «Свободы» трудятся несколько десятков человек, в основном это редакторы, которые работают над текстами внештатных авторов», — рассказал RT на условиях анонимности действующий сотрудник «Радио Свобода».

Редакция создаёт контент для одноимённого сайта и онлайн-проекта «Настоящее время». Средняя зарплата — порядка $2000. В социальный пакет входит медицинская страховка. Руководство редакцией осуществляется из штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Здесь определяют стратегию работы, утверждают темы публикаций и принимают кадровые решения. У тех, кто проявит себя инициативным сотрудником, есть перспектива переехать работать в Прагу.

По словам собеседника RT, сейчас основная ставка в работе редакции делается на видеоконтент и социальные сети.

Попытка встроиться в современные информационные тренды — часть плана развития USAGM. Для привлечения пользователей агентство расширяет производство цифровой видеопродукции. Документальные фильмы и короткие материалы, которые удобно вписываются в формат соцсетей, нацелены на так называемое поколение Z (людей, родившихся после 1995 года). «Цифровое поколение россиян, политическая жизнь которых практически полностью выпала на период правления нынешнего авторитарного режима в стране», — так это поколение описано в документах агентства. Среди актуальных тем — образование в Америке, новые технологии, будущее сферы труда и «манипуляции Кремля в СМИ».

Бывший журналист «Свободы» Андрей Бабицкий в успех этих нововведений не верит.

«Они экспериментируют с разными форматами, но элемент желтизны для аналитического сайта — это на самом деле катастрофа. Инструменты пропаганды в 2019-м вообще не работают. Никакой мобилизации протестного меньшинства не происходит — наоборот, его активность убывает с каждым годом», — говорит журналист.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.