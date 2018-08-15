Борьба за пост: кто может стать противником Трампа на следующих президентских выборах

Американский истеблишмент не оставляет надежд подобрать пару кандидатов, которые смогут дать бой связке Трамп — Пенс на выборах президента США в 2020 году. В последнее время сенатор Элизабет Уоррен — одна из самых популярных политиков Демократической партии — публично выражает симпатию знаменитому рестлеру и киноактёру Дуэйну Скале Джонсону, который отвечает ей взаимностью. Ранее Джонсон заявлял, что не прочь попробовать себя в роли политика. На этом основании пользователи соцсетей и ряд экспертов предположили, что Уоррен и Скала могут выступить в тандеме в ходе предстоящей президентской гонки. О новом политическом дуэте — в материале RT.

Первый срок президентства Дональда Трампа приближается к экватору. Следующие выборы хозяина Белого дома должны состояться в 2020 году, однако пока противники 45-го главы США из стана демократов и республиканцев не могут найти ему подходящую замену. Избирателям предлагаются самые неожиданные комбинации кандидатов на пост президента и вице-президента.

Одним из таких политических сюрпризов может стать выдвижение на пост президента сенатора-демократа Элизабет Уоррен в паре со знаменитым рестлером и киноактёром Дуэйном Скалой Джонсоном в качестве вице-президента. О взаимных симпатиях сенатора и актёра и их предполагаемом политическом тандеме поведало издание The Huffington Post.

Мускулы и харизма

Уоррен — популярный политик, вместе с сенатором Берни Сандерсом она входит в социально-демократическое крыло, набирающее всё более мощную поддержку среди молодёжи. Кроме того, она является последовательным и непримиримым противником Трампа и его команды: так, ещё в 2017 году она требовала отставки генпрокурора США Джеффа Сешнса после появившихся в СМИ материалов о его «контактах» с российским послом Сергеем Кисляком.

Трамп в долгу не остался и публично припомнил Уоррен некоторые сомнительные детали её биографии: в бытность преподавателем в Гарварде она записала себя в этнические меньшинства, за что получала различные привилегии. Раскрывшийся подлог впоследствии стоил ей места в верхней палате парламента в 2012 году. За это Трамп окрестил её Покахонтас.

Уоррен является одним из самых надёжных вариантов для демократов — женщина, имеющая богатый опыт в политике и известная многим американцам с положительных сторон. Однако чтобы выставить мощную пару на выборах против Трампа и Пенса, одной Уоррен недостаточно. По мнению некоторых американских политологов и журналистов, решение может прийти из мира шоу-бизнеса. Издание The Huffington Post обратило внимание на то, что сенатор Уоррен всё чаще делает словесные реверансы в сторону знаменитого рестлера и киноактёра Дуэйна Скалы Джонсона. И Скала отвечает ей взаимностью.

«Репортёрам стоить уважать сенатора Уоррен — главную поклонницу моего шоу Ballers на канале HBO. Благодарю вас за поддержку, сенатор, мы способны на большее. При встрече обниму вас крепко, как Скала», — написал актёр в своём Twitter в ответ на очередной комплимент от политика.

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