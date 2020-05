Борьба за лидерство: почему Трамп заявил о необходимости упрощения процедур оружейного экспорта из США • 82 • В мире Дональд Трамп заявил о необходимости облегчить порядок поставок американских вооружений за рубеж. По словам президента США, Вашингтон упустил ряд возможностей в этой области, поскольку потенциальные покупатели обращались к России и Китаю, не дождавшись ответа от американской стороны из-за бюрократии. На этом фоне в США разворачивается скандал из-за увольнения генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика. Демократы подозревают, что его отправили в отставку из-за расследования прошлогодней сделки с Эр-Риядом, которую администрация Трампа заключила в обход конгресса. По мнению экспертов, глава Белого дома рассчитывает упростить подход к зарубежным поставкам вооружения, чтобы на фоне экономического кризиса постараться потеснить других игроков на этом рынке. Партия танков M1 Abrams Reuters © Inquam Photos/Octav Ganea Соединённые Штаты должны упростить процедуру согласования экспортных оружейных сделок, чтобы привлечь покупателей американского вооружения. Такую точку зрения высказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о поставках определённых видов вооружений Саудовской Аравии, против которых летом 2019-го выступил конгресс. Президент США отметил, что, когда «платят целое состояние за покупку оружия, сделку нужно выполнять». «Я знаю, что некоторые страны хотят приобрести у нас оружие, но это настолько непросто, что им приходится в итоге обращаться к России и Китаю. Но при моей администрации для дружественных нам стран я стараюсь облегчить этот процесс», — заявил Трамп. Глава Белого дома добавил, что если кто-то хочет заплатить США миллиарды долларов за самолёты, ракеты и другую технику, то нужно «брать эти деньги и быстро совершать сделки». «Если они (другие страны. — RT) хотят приобрести наши истребители на многомиллиардные суммы и при этом у них есть на выбор ещё такие производители, как Китай, Россия и другие, то мы должны сделать (приобретение нашего оружия. — RT) как можно легче. Мы должны получить рабочие места и деньги — ведь это миллиарды долларов. Предыдущие администрации так затягивали, что с Америкой не хотели иметь дел», — подчеркнул Трамп. «Ставленник Обамы» Это заявление прозвучало в контексте обсуждения недавнего увольнения генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика. На минувшей неделе Трамп уведомил конгресс о своём решении освободить от занимаемой должности Линика, назначенного на этот пост в 2013 году Бараком Обамой, который в то время возглавлял Белый дом. Действующий президент США объяснил своё решение тем, что Линик больше не пользуется его доверием и пообещал представить законодателям свою кандидатуру на этот пост. Напомним, управление генерального инспектора как отдельная структура Госдепа занимается выявлением возможных случаев злоупотреблений, а также проводит аудит деятельности внешнеполитического ведомства. Стив Линик

Reuters

© Jonathan Ernst В 2016 году именно Стив Линик сообщил, что кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон нарушила обязательные правила служебной переписки в свою бытность на посту госсекретаря США. Из доклада генерального инспектора для конгресса стало известно, что Клинтон использовала для рабочей переписки свой личный почтовый адрес. Отвечая на вопросы журналистов об отставке Линика, Дональд Трамп заявил, что не знаком с ним и даже никогда о нём не слышал. «Лично я его не знаю и никогда о нём не слышал. Но меня попросили уволить его. На это у меня как у президента есть абсолютное право. Я спросил, кто его назначал, мне ответили, что Обама. Я сказал — увольняйте его. Деталей происходящего я не знаю. Спросите у Майка Помпео. Но меня попросили об этом, и я сделал, у меня есть право увольнять генеральных инспекторов», — пояснил президент США. Однако оппоненты Трампа из Демократической партии ставят под сомнение эту аргументацию. Как заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель, настоящая причина отставки Линика заключается в том, что инспектор расследовал прошлогоднюю сделку на поставку Саудовской Аравии вооружений на $8 млрд. По словам Энгеля, Линик почти завершил своё расследование. «Я понял, что может быть другая причина для увольнения господина Линика. Его управление расследовало — по моему запросу — лицемерное объявление Трампом чрезвычайного положения, чтобы он мог отправить оружие в Саудовскую Аравию. У нас пока нет полного представления о ситуации, но подозрительно, что госсекретарь Помпео хотел, чтобы господина Линика выгнали до завершения этого расследования», — заявил Эгнель в беседе с CNN. Претензии демократов поддержал и сенатор-республиканец, давний оппонент Трампа Митт Ромни. Политик написал в своём Twitter, что увольнение нескольких генеральных инспекторов, включая Линика, неслыханно «Отсутствие веских для этого оснований подрывает независимость, необходимую для осуществления их миссии. Это создаёт угрозу демократической подотчётности и нарушает конституционный баланс сил», — подчеркнул он. The firings of multiple Inspectors General is unprecedented; doing so

without good cause chills the independence essential to their purpose. It is a threat to accountable democracy and a fissure in the constitutional balance of power. — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) May 16, 2020 В свою очередь, глава Госдепа Майк Помпео отрицает связь между увольнением Линика и проводимым инспектором расследованием. По словам госсекретаря, на момент принятия решения об отставке Линика, ему ничего не было известно об этой работе. Поэтому увольнение не могло быть актом мести со стороны руководства Госдепа, пояснил Помпео в своих публичных комментариях. Миллиарды на кону Напомним, в мае 2019 года администрация Дональда Трамп решила заключить оружейную сделку на сумму свыше $8 млрд с властями стран Персидского залива в обход конгресса. В заявлении Госдепа говорилось, что законодатели на протяжении долгого времени тормозили реализацию сделки с Саудовской Аравией в оборонной сфере. Руководство внешнеполитического ведомства США посчитало, что это положение способно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, а также поставить под сомнение надёжность США в роли экспортёра вооружений и открыть новые возможности для соперников Вашингтона. Согласно Закону о контроле над экспортом вооружений от 1976 года Министерство обороны обязано сообщить конгрессу о готовящейся продаже оружия и военных технологий иностранному государству. Законодатели имеют право отменить сделку, если посчитают её противоречащей интересам США. Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 года

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency "Могли бы сказать в гитлеровской Германии": Bloomberg сменил заголовок в статье о COVID-19 и русских Однако в чрезвычайных ситуациях глава государства может согласовать поставки вооружений той или иной стране без одобрения этого решения конгрессом. Год назад Дональд Трамп воспользовался этой возможностью для заключения с Саудовской Аравией, Иорданией и ОАЭ 22 оружейных соглашений на общую сумму в $8,1 млрд. Как заявил тогда Майк Помпео, решение о введении чрезвычайного положения было принято якобы в связи с ростом враждебной США активности Ирана. Такие действия президентской администрации возмутили законодателей. В ответ на эти шаги Трампа и его команды четыре сенатора-демократа и три сенатора-республиканца подготовили 22 резолюции, запрещающие эти контракты. Как отметил тогда один из авторов инициативы, сенатор-демократ Роберт Менендес, вводя чрезвычайное положение, глава государства не объяснил, какие именно обстоятельства послужили основанием для этого решения. Все внесённые резолюции были одобрены сенатом, ещё три получили поддержку палаты представителей. Однако инициатива законодателей была заблокирована президентским вето. Как пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас оппоненты Трампа пытаются шантажировать президентскую администрацию, снова поднимая на повестку дня историю годичной давности. «Но это вряд ли приведёт к каким-то последствиям для Белого дома, поскольку на кону находятся огромные деньги и долгосрочная сделка с Эр-Риядом. Изначально разногласия по контракту возникли из-за того, что Трамп подписал соглашение, не заручившись поддержкой определённых сил в американской политической элите, решил действовать самостоятельно», — отметил эксперт. По словам Блохина, Трамп хотел таким образом показать общественности своё мастерство в области ведения переговоров и заключения выгодных сделок. «Сегодня между главой Белого дома и конгрессом продолжается перетягивание каната, борьба за лидерство в вопросе принятия важных решений. Однако история с Лиником вряд ли перерастёт в серьёзный политический скандал», — предположил эксперт. «Передел рынков» Следует отметить, что сотрудничество США и Саудовской Аравии имеет давнюю историю. Армия королевства укомплектована преимущественно американским оружием, которое поставляется в страну на протяжении последних десятилетий. Поставки американских вооружений КСА продолжались как во время нахождения в Белом доме президентов-республиканцев, так и их коллег из Демократической партии. Долгое время крупнейшей оружейной сделкой между Вашингтоном и Эр-Риядом оставался подписанный сторонами в 2011 году контракт на сумму порядка $60 млрд. Как заявили тогда в администрации Барака Обамы, эта сделка была призвана помочь нейтрализации угрозы, якобы исходящей от Ирана, а также сохранить лидирующее положение США на рынке вооружений на фоне растущего влияния других держав. Американский десантник с ПТРК Javelin

© U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes Правда, в 2016 году Обама запретил поставки Эр-Рияду высокоточного управляемого оружия. Таким образом Белый дом отреагировал на сообщения о том, что подобные вооружения были применены против мирного населения в рамках йеменского конфликта. Однако оружие такого типа представляло лишь одну статью поставляемых в Саудовскую Аравию вооружений, а в 2017 году сменивший Обаму на посту президента США Дональд Трамп отменил это ограничение. Интересно, что свой первый официальный визит в качестве главы государства Дональд Трамп нанёс именно в Саудовскую Аравию. Итогом поездки стало заключение договорённости о поставках американских вооружений на сумму в $110 млрд. Каких российских миллиардеров нашли в Лондоне. Рейтинг «Трамп позиционирует себя в качестве великого мастера по заключению сделок. Что касается бюрократии, на которую он сетует, то тут скорее сыграли роль политические мотивы, стремление помешать планам Трампа, чем реальные бюрократические препоны», — считает Константин Блохин. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, администрация Трампа действительно задалась целью потеснить конкурентов на мировом рынке вооружений. «Вашингтон хочет устроить передел рынков, чтобы потеснить Москву. Это особенно важно, поскольку потеря контрактов означала бы удар по экспортной статье доходов российского ВПК. Вообще, изначально администрация Трампа отказалась от рыночного подхода в вопросе оружейных поставок, поставив на первый план соображения национальной безопасности», — отметил эксперт в разговоре с RT. Например, считалось, что США не должны продавать передовые технологии, а только вторичные. Но экономический кризис заставил Трампа пересмотреть этот подход, и сейчас Вашингтон хочет вернуть экспорт вооружений на сугубо рыночные рельсы, считает Васильев. «По сути, разговоры Трампа о бюрократии — это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, объяснить противоречия в собственной политике», — подытожил эксперт.





