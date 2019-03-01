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Борьба за Крым, поглощающая ресурсы России и Запада, может стать вечной - Stratfor

01 марта 2019, 18:54  •  76 • Политика
За минувшие годы Россия укрепила контроль над Крымом, однако попытки Украины и Запада оспорить его воссоединение с РФ поглощают массу сил с обоих сторон, грозя сделать противостояние вечным. Об этом пишет издание Stratfor, США.
По словам авторов заметки, Россию вряд ли смогут убедить отказаться от Крыма военные действия и дополнительные санкции. При этом разрыв между реально достижимыми, прагматичными целями и символическим сопротивлением по вопросу Крыма привел к возникновению противостояния, которое может стать постоянным.
Масштабные кризисы и споры в международных отношениях обычно заставляют участников согласиться в итоге с текущим положением вещей, считают авторы. Однако в этом случае России или Западу нужно заплатить определенную цену, и обе стороны не желают этого делать.
За пять лет с момента российской "аннексии" Крыма траектория политических связей между Москвой и Западом показала затратность удерживания своей позиции без учета новых реалий, пишут авторы. В конечном счете продолжающиеся санкции и наращивание вооруженных сил отнимают с обеих сторон значительную часть ресурсов. Все это приводит лишь к обострению противостояния, в результате оно может стать вечным, заключают авторы.

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