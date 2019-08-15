Борьба за Гонконг: Британия настроит против себя Китай раздачей паспортов - эксперт

Идея предоставить жителям Гонконга британские паспорта является непрактичной и неосуществимой. Об этом телеканалу "360" заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Напомним, ранее член парламента Великобритании Том Тугендхат призвал Лондон поддержать участников беспорядков в Гонконге, который до 1997 года находился под управлением Соединенного Королевства. При этом ранее британские власти осудили схожее решение России либерализовать процедуру оформления российского гражданства для жителей Украины, ДНР и ЛНР.

Комментируя ситуацию, Уорнер пояснил, что власти Китая приняли решение считать всех жителей Гонконга китайскими гражданами после того, как город перешел под контроль Пекина. Однако у некоторых гонконгцев еще имеются нацпаспорта Великобритании, дающие определенные преференции. Речь не идет о предоставлении постоянного вида на жительства, однако они могут до полугода находиться на территории королевства.

Попытки же Лондона создать новый закон о гонконгцах может в итоге обернуться против самих британцев, накалив и без того сложные отношения с КНР.

"Предложение Тугендхата - это, скорее, попытка выразить поддержку людям в Гонконге. Попытаться в действительности сделать нечто подобное - это попытка вторгнуться во внутренние дела Китая", - пояснил эксперт.