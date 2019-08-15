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Борьба за Гонконг: Британия настроит против себя Китай раздачей паспортов - эксперт
15 августа 2019, 22:24 • 97 • Политика
Как заявил политический эксперт Дэниел Уорнер, Британия настроит против себя Китай, ввязавшись в борьбу за Гонконг и начав раздавать жителям города британские паспорта.
Идея предоставить жителям Гонконга британские паспорта является непрактичной и неосуществимой. Об этом телеканалу "360" заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.
Напомним, ранее член парламента Великобритании Том Тугендхат призвал Лондон поддержать участников беспорядков в Гонконге, который до 1997 года находился под управлением Соединенного Королевства. При этом ранее британские власти осудили схожее решение России либерализовать процедуру оформления российского гражданства для жителей Украины, ДНР и ЛНР.
Комментируя ситуацию, Уорнер пояснил, что власти Китая приняли решение считать всех жителей Гонконга китайскими гражданами после того, как город перешел под контроль Пекина. Однако у некоторых гонконгцев еще имеются нацпаспорта Великобритании, дающие определенные преференции. Речь не идет о предоставлении постоянного вида на жительства, однако они могут до полугода находиться на территории королевства.
Попытки же Лондона создать новый закон о гонконгцах может в итоге обернуться против самих британцев, накалив и без того сложные отношения с КНР.
"Предложение Тугендхата - это, скорее, попытка выразить поддержку людям в Гонконге. Попытаться в действительности сделать нечто подобное - это попытка вторгнуться во внутренние дела Китая", - пояснил эксперт.
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