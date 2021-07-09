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«Борьба за деньги и влияние»: почему Франция призвала ЕС не признавать российскую и китайскую вакцины против COVID-19
09 июля 2021, 00:40 • 112 • В мире
Евросоюзу не стоит признавать вакцины от коронавируса нового типа, разработанные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. При этом посол ЕС в России Маркус Эдерер не стал категорически исключать возможную сертификацию российского «Спутника V», а также выступил против политизации темы вакцинации. Эксперты, со своей стороны, напоминают, что западные политики не раз критиковали российскую вакцину, игнорируя рецензии научного сообщества. По мнению аналитиков, очередные выпады против разработанного в РФ препарата могут быть продиктованы как политическими, так и коммерческими интересами.
РИА Новости © Илья Наймушин
В МИД Франции считают, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае и России. Об этом заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве республики Клеман Бон.
Дипломат также подчеркнул, что список препаратов, которые могут быть признаны во Франции и которые откроют доступ на её территорию привитым ими людям, должен быть ограничен теми вакцинами, в которых Париж уверен.
«То есть четырьмя — четырьмя, да, их немного, конечно, потому что мы очень конкретно и строго (подходим к этому. — RT), — четырьмя, которые сейчас признаны во Франции и Европе. Есть страны, как Испания, которые попытались или на данный момент признали некоторые вакцины, например русскую или китайскую. Мы говорили своим европейским партнёрам и ещё раз повторяем: будьте осторожны и говорите «нет» этим вакцинам», — заявил Бон.
Напомним, ранее французский госсекретарь также выступал с критикой российской и китайской вакцин от коронавируса нового типа. Так, Клеман Бон заявлял, что решение некоторых стран использовать российскую или китайскую вакцину в индивидуальном порядке, без общего согласования внутри ЕС, «создаёт проблему солидарности, а также санитарную проблему».
Комментируя последнее заявление дипломата, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что подобная позиция «совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза».
«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
Качественный подход
Напомним, в начале марта 2021 года EMA начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V».
«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — цитирует РИА Новости дипломата.
Эдерер также сообщил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которых приняли в России.
«Процесс (над сертификацией вакцины. — RT) идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — добавил он.
Комментируя эти слова посла ЕС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует идею Брюсселя рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — сказал Песков.
Он также считает, что российская вакцина получит признание в ЕС, если на пути к этому будут устранены причины политического, искусственного или лоббистского характера. Во время общения с журналистами Песков отметил, что, если отмести предубеждения, то работа завершится успешно и российская вакцина будет признана в ЕС.
Стоит отметить, что в ряде стран вакцина «Спутник V» уже активно применяется для профилактики распространения COVID-19. К марту 2021 года российский препарат применялся в 45 государствах, заняв второе место в мире по популярности после вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, одобренной в 49 странах. Сейчас «Спутник V» используется уже в 67 государствах.
Высокое качество российской разработки по итогам вакцинации порядка 7 млн граждан констатировал Минздрав Аргентины. 7 июля ведомство опубликовало отчёт, в котором говорилось, что лёгкие побочные эффекты были зафиксированы только у 0,55% привитых российской вакциной. Госпитализация после укола «Спутником V» требовалась в 0,0027% случаев.
Положительные оценки российской вакцине также давало и западное научное сообщество. Так, накануне в одном из наиболее авторитетных научных журналов, британском Nature, был опубликован материал, посвящённый «Спутнику V». Как напомнило издание, препарат разработан на основе аденовируса. В рамках этой технологии для доставки генетического кода шипового белка SARS-CoV-2 в клетки человека используется сконструированный вирус из семейства, вызывающего лишь лёгкие заболевания. Побочные эффекты вакцины сводятся к лихорадке, боли в месте укола, головной боли и усталости — этим «Спутник» не отличается от других вакцин от коронавируса. При этом после применения российской вакцины не было зафиксировано случаев тромбоза.
Как отмечают авторы статьи, промежуточные данные, полученные в ходе третьей стадии испытаний, подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Со ссылкой на данные разработчика, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, авторы статьи отметили, что эффективность «Спутника V» составила 97,6%. Такая статистика была получена институтом по итогам вакцинации 3,8 млн россиян. Похожие данные представило Министерство здравоохранения ОАЭ: российская разработка показала в стране эффективность 97,8%. Всего в арабском государстве на момент сбора данных полную вакцинацию «Спутником V» прошли 81 тыс. человек. При этом от тяжёлого течения коронавируса нового типа вакцина защищает на 100%, отметили в ОАЭ.
Ранее, в феврале 2021 года, посвящённая вакцине «Спутник V» статья вышла в другом авторитетном научном журнале The Lancet. Авторы публикации констатировали, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности в ходе третьей фазы клинических исследований.
«Тормозит профилактические меры»
Тема вакцинации становится всё более политизированной, отмечают аналитики. Так, в феврале 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Москва и Пекин якобы пытаются использовать свои успехи в разработке вакцин против коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Венгрии, которая закупила российскую вакцину, и вовсе пришлось столкнуться с «широкомасштабной политической атакой» в свой адрес. Об этом в марте заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с RT. При этом критики не обращали внимания на позицию учёных по этому вопросу, отметил министр.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — сказал глава венгерского МИД.
Дипломат добавил, что большой ошибкой ряда стран Европы стала идеологизация вопроса вакцинации.
Как отметил в комментарии RT политолог Андрей Суздальцев, часть западных правительств действительно расценили пандемию COVID-19 лишь как удобный повод для нового витка политической конкуренции.
По его мнению, ряд стран, которые наладили собственное производство вакцин от коронавируса, рассматривают их как инструмент обретения и закрепления политического лидерства.
«Вакцина «Спутник» уже доказала свою эффективность, несмотря на попытки Запада «утопить» её имидж. Скорее всего, в будущем ЕС всё же сертифицирует российскую вакцину. Но это произойдёт после того, как политические мотивы отойдут на второй план», — считает эксперт.
Доктор политических наук Андрей Манойло, в свою очередь, считает, что немотивированные выпады в адрес российской и китайской вакцин от коронавируса способны нанести ущерб не только оппонентам, но и Западу.
«Такая вакцинная война только тормозит профилактические меры, которые необходимо принимать в условиях пандемии. Не исключено, что за этими выпадами стоят интересы фармкомпаний, которые пытаются таким образом сохранить свои рынки сбыта. Политики же, говорящие о подобных вещах, являются дилетантами в медицинских вопросах», — подытожил эксперт в комментарии RT.
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