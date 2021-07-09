«Борьба за деньги и влияние»: почему Франция призвала ЕС не признавать российскую и китайскую вакцины против COVID-19

Евросоюзу не стоит признавать вакцины от коронавируса нового типа, разработанные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. При этом посол ЕС в России Маркус Эдерер не стал категорически исключать возможную сертификацию российского «Спутника V», а также выступил против политизации темы вакцинации. Эксперты, со своей стороны, напоминают, что западные политики не раз критиковали российскую вакцину, игнорируя рецензии научного сообщества. По мнению аналитиков, очередные выпады против разработанного в РФ препарата могут быть продиктованы как политическими, так и коммерческими интересами.

В МИД Франции считают, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае и России. Об этом заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве республики Клеман Бон.

Дипломат также подчеркнул, что список препаратов, которые могут быть признаны во Франции и которые откроют доступ на её территорию привитым ими людям, должен быть ограничен теми вакцинами, в которых Париж уверен.

«То есть четырьмя — четырьмя, да, их немного, конечно, потому что мы очень конкретно и строго (подходим к этому. — RT), — четырьмя, которые сейчас признаны во Франции и Европе. Есть страны, как Испания, которые попытались или на данный момент признали некоторые вакцины, например русскую или китайскую. Мы говорили своим европейским партнёрам и ещё раз повторяем: будьте осторожны и говорите «нет» этим вакцинам», — заявил Бон.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон

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Напомним, ранее французский госсекретарь также выступал с критикой российской и китайской вакцин от коронавируса нового типа. Так, Клеман Бон заявлял, что решение некоторых стран использовать российскую или китайскую вакцину в индивидуальном порядке, без общего согласования внутри ЕС, «создаёт проблему солидарности, а также санитарную проблему».

Комментируя последнее заявление дипломата, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что подобная позиция «совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза».

«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Качественный подход

Напомним, в начале марта 2021 года EMA начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V».



Как заявил 8 июля посол ЕС в России Маркус Эдерер, признание в Европе иностранных вакцин, включая российский препарат «Спутник V», является техническим вопросом и не должно подвергаться политизации.

«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — цитирует РИА Новости дипломата.

Эдерер также сообщил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которых приняли в России.

«Процесс (над сертификацией вакцины. — RT) идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — добавил он.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер

РИА Новости

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Комментируя эти слова посла ЕС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует идею Брюсселя рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — сказал Песков.

Он также считает, что российская вакцина получит признание в ЕС, если на пути к этому будут устранены причины политического, искусственного или лоббистского характера. Во время общения с журналистами Песков отметил, что, если отмести предубеждения, то работа завершится успешно и российская вакцина будет признана в ЕС.

Стоит отметить, что в ряде стран вакцина «Спутник V» уже активно применяется для профилактики распространения COVID-19. К марту 2021 года российский препарат применялся в 45 государствах, заняв второе место в мире по популярности после вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, одобренной в 49 странах. Сейчас «Спутник V» используется уже в 67 государствах.

Высокое качество российской разработки по итогам вакцинации порядка 7 млн граждан констатировал Минздрав Аргентины. 7 июля ведомство опубликовало отчёт, в котором говорилось, что лёгкие побочные эффекты были зафиксированы только у 0,55% привитых российской вакциной. Госпитализация после укола «Спутником V» требовалась в 0,0027% случаев.

Положительные оценки российской вакцине также давало и западное научное сообщество. Так, накануне в одном из наиболее авторитетных научных журналов, британском Nature, был опубликован материал, посвящённый «Спутнику V». Как напомнило издание, препарат разработан на основе аденовируса. В рамках этой технологии для доставки генетического кода шипового белка SARS-CoV-2 в клетки человека используется сконструированный вирус из семейства, вызывающего лишь лёгкие заболевания. Побочные эффекты вакцины сводятся к лихорадке, боли в месте укола, головной боли и усталости — этим «Спутник» не отличается от других вакцин от коронавируса. При этом после применения российской вакцины не было зафиксировано случаев тромбоза.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Бобылев

Как отмечают авторы статьи, промежуточные данные, полученные в ходе третьей стадии испытаний, подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Со ссылкой на данные разработчика, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, авторы статьи отметили, что эффективность «Спутника V» составила 97,6%. Такая статистика была получена институтом по итогам вакцинации 3,8 млн россиян. Похожие данные представило Министерство здравоохранения ОАЭ: российская разработка показала в стране эффективность 97,8%. Всего в арабском государстве на момент сбора данных полную вакцинацию «Спутником V» прошли 81 тыс. человек. При этом от тяжёлого течения коронавируса нового типа вакцина защищает на 100%, отметили в ОАЭ.

Ранее, в феврале 2021 года, посвящённая вакцине «Спутник V» статья вышла в другом авторитетном научном журнале The Lancet. Авторы публикации констатировали, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности в ходе третьей фазы клинических исследований.

«Тормозит профилактические меры»

Тема вакцинации становится всё более политизированной, отмечают аналитики. Так, в феврале 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Москва и Пекин якобы пытаются использовать свои успехи в разработке вакцин против коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.

Венгрии, которая закупила российскую вакцину, и вовсе пришлось столкнуться с «широкомасштабной политической атакой» в свой адрес. Об этом в марте заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с RT. При этом критики не обращали внимания на позицию учёных по этому вопросу, отметил министр.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — сказал глава венгерского МИД.

Дипломат добавил, что большой ошибкой ряда стран Европы стала идеологизация вопроса вакцинации.

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» ("Гам-КОВИД-Вак")

РИА Новости

© Павел Бедняков

Как отметил в комментарии RT политолог Андрей Суздальцев, часть западных правительств действительно расценили пандемию COVID-19 лишь как удобный повод для нового витка политической конкуренции.

«То, что наблюдается сегодня, можно назвать политической войной. Сегодня некоторые из тех, кто имеют наиболее эффективные инструменты для борьбы с пандемией, сочли, что могут диктовать политическую повестку миру. И это не просто борьба за жизни людей и создание эффективной вакцины — это борьба за деньги и политическое влияние», — пояснил Суздальцев.

По его мнению, ряд стран, которые наладили собственное производство вакцин от коронавируса, рассматривают их как инструмент обретения и закрепления политического лидерства.

«Вакцина «Спутник» уже доказала свою эффективность, несмотря на попытки Запада «утопить» её имидж. Скорее всего, в будущем ЕС всё же сертифицирует российскую вакцину. Но это произойдёт после того, как политические мотивы отойдут на второй план», — считает эксперт.

Доктор политических наук Андрей Манойло, в свою очередь, считает, что немотивированные выпады в адрес российской и китайской вакцин от коронавируса способны нанести ущерб не только оппонентам, но и Западу.

«Такая вакцинная война только тормозит профилактические меры, которые необходимо принимать в условиях пандемии. Не исключено, что за этими выпадами стоят интересы фармкомпаний, которые пытаются таким образом сохранить свои рынки сбыта. Политики же, говорящие о подобных вещах, являются дилетантами в медицинских вопросах», — подытожил эксперт в комментарии RT.