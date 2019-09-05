Борьба за брексит: сможет ли Борис Джонсон добиться проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании

Британская палата общин не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы. Однако глава кабмина от своей идеи не отказался и дал понять своим оппонентам, что снова выступит с этой инициативой. О досрочных выборах премьер заявил после потери консерваторами большинства в парламенте и принятия законопроекта, запрещающего жёсткий брексит. Эксперты считают, что Джонсон рассчитывает вернуть консерваторам большинство и сохранить за собой повестку по выходу страны из ЕС, однако в случае неудачи на выборах премьера может ждать отставка.

Нижняя палата британского парламента не поддержала выдвинутое премьер-министром страны Борисом Джонсоном предложение о проведении 15 октября досрочных выборов. Однако такое решение не заставило Джонсона отказаться от своей идеи. Он намекнул, что правительство попробует повторно вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

Предложение Джонсона о внеочередных выборах стало ответом на одобрение парламентом новой отсрочки брексита, за которую в основном высказались лейбористы во главе с Джереми Корбином. Законопроект, обязывающий британский кабмин отсрочить выход страны из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года, был принят в третьем чтении. За эту инициативу проголосовали 327 парламентариев, против — 299. Однако для окончательного принятия законопроект ещё должны одобрить палата лордов и королева Елизавета II.

В ходе дебатов Корбин обвинил Джонсона в том, что тот скрывает тяжесть последствий, которые ожидают страну в случае жёсткого брексита, и согласился на проведение досрочных выборов — но только после принятия закона, который запрещал бы выход из Евросоюза без сделки.

«Если Джонсон хочет вынести на рассмотрение вопрос проведения всеобщих выборов — пожалуйста. Но сначала должен быть принят закон о запрете брексита без сделки», — отметил Корбин.

Джереми Корбин

AFP

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После провала своей инициативы в парламенте (Джонсону удалось заручиться поддержкой 298 депутатов при необходимом минимуме 434 голоса) премьер заявил, что Корбин стал первым лидером оппозиции, который отказался от выборов. По его словам, это связано с тем, что глава Лейбористской партии просто не уверен в своей победе.

Комментируя сложившуюся ситуацию, опрошенные RT эксперты полагают, что британский премьер не смирится со своим поражением. Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина пояснила, что Джонсону придётся назначить новые выборы, так как, если он не получит дополнительных мест в парламенте, ему не удастся провести брексит по своему плану.

«Однако внеочередные выборы могут быть назначены только в том случае, если две трети представителей палаты общин проголосуют за их проведение», — отметила эксперт.

Борис Джонсон неоднократно говорил, что готов вывести страну из Евросоюза по жёсткому сценарию и не намерен затягивать этот процесс. Великобритания должна была покинуть ЕС ещё 29 марта 2019 года — через два года после подачи соответствующего письменного уведомления. Но правительство Терезы Мэй трижды не смогло утвердить проект соглашения между Соединённым Королевством и ЕС с британскими парламентариями, что в итоге привело к её отставке.

Однако теперь планы Джонсона под угрозой — в случае одобрения палатой лордов и королевой Елизаветой II закона об отмене жёсткого брексита правительство Великобритании будет обязано запросить у руководства Евросоюза ещё одну отсрочку и дополнительный раунд переговоров.

Парламентский контроль

Накануне заявления Джонсона о проведении внеочередных выборов из состава Консервативной партии вышел один из депутатов — бывший замминистра юстиции Филипп Ли. Это привело к потере Джонсоном и его соратниками парламентского большинства. В результате 3 сентября депутаты палаты общин смогли проголосовать за наделение себя правом определения парламентской повестки и одобрить отмену жёсткого брексита.

Ли покинул ряды консерваторов прямо во время заседания парламента, демонстративно пересев к депутатам Либерально-демократической партии. Своё решение он обосновал несогласием с политикой Джонсона и с его стилем управления Консервативной партией и британским правительством.

«Процесс брексита способствовал превращению этой некогда великой партии в нечто, больше похожее на клику, в которой мерилом чьего-то «консерватизма» служит то, насколько безрассудно человек желает выйти из Евросоюза», — заявил Ли.

За последние дни ряды тори покинули более 20 парламентариев, поддержавших законопроект об отсрочке брексита. Среди них такие влиятельные лица, как экс-министры финансов Кеннет Кларк и Филип Хэммонд, бывший глава Минюста Дэвид Гок, бывший замглавы МИД Алистер Берт и другие. Руководство Консервативной партии исключило их из своих рядов.

Потеря парламентского большинства означает, что консерваторы во главе с Борисом Джонсоном не смогут получить необходимый перевес при голосовании даже при поддержке своего главного союзника — Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP). До 3 сентября десять парламентариев от DUP, голосовавшие вместе с консерваторами, обеспечивали правящей партии решающее большинство голосов.

Всё это ставит Джонсона в неудобное положение. Эксперты отмечают, что в британской политической системе премьеры, не обладающие преимуществом голосов, традиционно смещаются с поста через вотум недоверия, который им выносит парламент.

Если Лейбористская партия и Шотландская национальная партия, как главные оппозиционные силы, решат вынести этот вопрос на голосование, весьма вероятен вариант с отстранением Джонсона от власти всего через 42 дня после того, как он принял пост премьера. Меньше кресло главы британского правительства занимал только победитель битвы при Ватерлоо, знаменитый британский полководец герцог Артур Веллингтон, пробывший премьером 23 дня в 1834 году.

По мнению Людмилы Бабыниной, действия оппозиции могут снова затормозить процесс брексита, как это было при кабинете Терезы Мэй, однако кресло премьера Джонсон, скорее всего, не потеряет.

«Чтобы премьер покинул свой пост, должен быть вынесен вотум недоверия. Это вряд ли случится, так как для его вынесения нужны голоса палаты общин, а консервативные депутаты, которые голосовали против жёсткого брексита, скорее всего, не поддержат отставку Джонсона. В этом случае партийная дисциплина может сыграть ему на руку. Хотя у консерваторов теперь большинства нет», — пояснила эксперт.

Протесты против брексита в Лондоне

Reuters

© Henry Nicholls

Напомним, Джонсон не первый премьер, который решил прибегнуть к проведению досрочных выборов, чтобы упрочить свои позиции в парламенте. На такой шаг пошла и его предшественница Тереза Мэй в 2017 году.

Однако те парламентские выборы не принесли консерваторам ожидаемого результата — вместо приобретения новых кресел тори потеряли 13 мест и остались с минимальным преимуществом, которое теперь ещё больше нивелировано перебежчиками.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что сейчас трудно предсказать, какой результат Джонсону принесут новые выборы в случае их проведения, так как ситуация вокруг брексита привела Консервативную партию к расколу.

«Думаю, что в ближайшее время консерваторы потеряют ещё ряд депутатов, поскольку среди них много тех, кто связан с экономическими кругами, которые заинтересованы в сохранении тесных контактов с ЕС. Сейчас у консерваторов уже нет большинства, они находятся на нуле, потому что либерал-демократы и лейбористы (притом что они друг друга не любят) объединились и дружат против Джонсона», — пояснил собеседник RT.

Джонсон, как и Тереза Мэй до него, рассчитывает укрепить своё положение в парламенте, однако вместо этого может лишиться поста премьер-министра, считает Швейцер.

«В случае новых выборов и нового результата, при котором консерваторы не будут иметь относительного большинства, возможен вариант даже нового референдума. Не знаю, кто поддержит Джонсона в этой ситуации, поскольку его авторитет невелик. Скорее всего, образуется какое-то новое консервативное движение, которое на эти выборы может выйти с самостоятельной программой», — отметил Швейцер.

Людмила Бабынина также считает, что новые выборы могут стать своеобразным референдумом и по брекситу, и персонально по Джонсону как премьер-министру.