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Борьба за авторитет: почему Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии

28 января 2020, 15:54  •  38 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов предпринять «самые решительные дипломатические и экономические действия» против сирийских властей и их союзников из-за эскалации ситуации в Идлибе. Глава Госдепа также обвинил Дамаск, Москву и Тегеран в том, что они «напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня». Эксперты отметили неприемлемость подобных заявлений от представителя страны, которая оказывает поддержку незаконным вооружённым формированиям и несёт прямую ответственность за гибель мирных жителей в Сирии и в других странах Ближнего Востока. Аналитики также констатируют, что Вашингтон пытается сохранить своё влияние в регионе, препятствуя процессу политического урегулирования в САР.
 
Reuters © Ammar Abdullah
 

Соединённые Штаты готовы предпринять «самые решительные дипломатические и экономические действия» против сирийского правительства и его союзников в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Помпео, в Вашингтоне «с глубокой озабоченностью» следят за ситуацией на северо-западе САР. Глава Госдепа обвинил сирийские правительственные войска, а также российские и иранские силы в «массированном наступлении» в Идлибе и западном Алеппо.

«Беспощадные действия со стороны России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии. Мы осуждаем эти варварские нападения и призываем к немедленному перемирию», — написал он в Twitter.

Ruthless actions by Russia, the Iranian regime, Hizballah, and the Assad regime are directly preventing the establishment of a ceasefire in northern #Syria. We condemn these barbaric attacks and call for an immediate ceasefire.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 28, 2020

Помпео также заявил, что десятки тысяч гражданских лиц покидают свои дома из-за обострения ситуации в регионе, призвал к немедленному прекращению огня и предоставлению доступа гуманитарных организаций в пострадавшие районы.

Напомним, что по согласованию российской и турецкой сторон, которые вместе с Ираном являются гарантами мирного урегулирования в Сирии, с 14:00 9 января 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации был установлен «режим тишины», действовали гуманитарные коридоры. Однако последние две недели российские и турецкие представители ежедневно фиксируют десятки случаев нарушения режима прекращения огня на северо-западе САР.

Серьёзное обострение обстановки в Идлибе началось в середине января — в результате массированных атак боевиков за несколько дней погибли около ста человек, как среди военных, так и среди гражданских. Ещё более 190 получили ранения. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, подобного обострения обстановки в регионе не было с мая 2019 года.

«При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе», — отметил глава ЦПВС.

Вопрос урегулирования ситуации в Идлибе обсуждали 27 января Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. По сообщению пресс-службы российского МИД, была подчёркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов, а также условлено продолжать тесные российско-турецкие контакты по военной линии.

О том, что Москва и Анкара договорились наладить более чёткую работу по размежеванию вооружённой оппозиции и террористов в Идлибе, Лавров говорил во вторник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южного Судана.

«Что касается судьбы боевиков, которые там находятся: если они готовы отмежеваться от террористов, как того требует российско-турецкий меморандум от сентября 2018 года, то они должны это сделать, пока же мы видим, что там доминируют нусравцы (боевики «Джабхат ан-Нусры»*. — RT) в виде новой структуры «Хайат Тахрир аш-Шам», которая признана террористической СБ ООН и основными внешними игроками», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

  • © Минобороны России

Комментируя последние высказывания Помпео по поводу эскалации на северо-западе Сирии, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на историю американских действий на Ближнем Востоке и на их последствия.

«Это заявление делает госсекретарь страны, которая разрушила Ирак, вмешивалась в дела Сирии, разрушила Ливию и совершила акт государственного преступления, убив иранского генерала Сулеймани. Это страна, которая незаконно оккупирует часть сирийской территории, поддерживает боевиков, которые сражаются против сирийского народа», — отметил собеседник RT.

По его словам, риторику Помпео можно связать с тем, что США теряют авторитет на Ближнем Востоке, а действия Вашингтона всё чаще осуждают и за пределами региона.

«США несут прямую ответственность за гибель мирных жителей в Сирии, и подобного рода заявления являются абсолютно неприемлемыми», — подчеркнул Шаповалов.

Отметим, что на днях Вашингтон сообщил о возобновлении контртеррористических операций в Сирии после перерыва, связанного с американской операцией по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, которого убили в ночь на 3 января.

О возобновлении операций в Сирии сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи. Он заявил, что американские подразделения совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций против ИГ** еженедельно. Вместе с тем Маккензи указал, что не располагает информацией, сколько времени американские войска ещё будут оставаться в республике.

Вместе с тем, руководство США ранее делало противоречивые заявления об уходе американских военных из Сирии. Как говорил в декабре глава Пентагона Марк Эспер, США частично произвели вывод войск из САР, но Вашингтон продолжает рассматривать возможности отправки дополнительных военнослужащих на территорию САР в случае необходимости.

Как полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, риторика Помпео указывает на то, что в Сирии, несмотря на различного рода сопротивление, происходит процесс неуклонного перехода к политическому урегулированию.

«Из этого следует, что американцам, которые удерживают часть территорий, где расположены нефтяные прииски, придётся как-то согласовывать свои действия, а проще говоря, им придётся в этом случае уйти. Чтобы воспрепятствовать этому процессу, мы видим, что США не поддерживают процесс политического урегулирования», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он также предположил, что за словами Помпео может стоять желание Вашингтона сохранить присутствие в Сирии, не дав республике восстановить свой суверенитет, который предполагает и восстановление контроля над всеми территориями.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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