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«Борьба за Арктику усиливается»: к каким геополитическим последствиям могут привести планы Трампа купить Гренландию

21 августа 2019, 21:09  •  78 • В мире
Дональд Трамп отменил поездку в Данию, запланированную на начало сентября. Причиной такого решения он назвал отказ премьер-министра скандинавской страны Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии Соединённым Штатам. Ранее она назвала такую идею абсурдной. В королевской семье выразили удивление поступком американского президента, а местные политики поддержали позицию главы правительства. По мнению экспертов, вопрос возможной покупки острова Вашингтоном стоит рассматривать в контексте обострившейся борьбы за Арктику.
 
Reuters
 

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию из-за того, что премьер-министр этой страны Метте Фредериксен отказалась обсуждать идею продажи Гренландии. Американский лидер собирается приехать в Копенгаген 2—3 сентября.

«Дания — весьма особенная страна, и народ у неё замечательный, но, исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о незаинтересованности в обсуждении покупки Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая должна была состояться через две недели», — написал Трамп в своём Twitter.

Несколько дней назад газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в окружении американского лидера, сообщила, что Трамп якобы интересуется покупкой крупнейшего в мире острова. Комментируя эту информацию, американский президент заявил о «стратегической заинтересованности» Вашингтона в покупке Гренландии, которая на данный момент является датской территорией.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Метте Фредериксен категорически отвергла возможность такой сделки, подчеркнув при этом, что, несмотря на заявления Трампа, в Дании ждут его визита.

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — RT) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — привёл слова датского премьер-министра телеканал DR.

Именно после этого комментария Фредериксен президент Трамп решил ответить ей через свой Twitter.

«Своей прямотой премьер-министр сэкономила ресурсы и силы как Соединённым Штатам, так и Дании. Я благодарен ей за это и с нетерпением жду возможности договориться о встрече в другое время!» — написал американский лидер.

В среду на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Наташа Берто поддержала Метте Фредериксен.

«По проблеме Гренландии Еврокомиссия полностью принимает и
поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», — заявила она.

Датская реакция

Так как Дания является конституционной монархией, приглашение Трампу посетить страну было прислано от имени королевы Маргрете II. Королевская семья выразила удивление переносом визита Трампа. Об этом в интервью телеканалу DR заявила представитель правящей фамилии Лине Баллебю.

Стоит отметить, что датские государственные деятели и политики негативно отреагировали на намерения США приобрести Гренландию. Единственным исключением оказались два члена королевской семьи Дании — жена двоюродного брата королевы Маргрете II принца Вальдемара, принцесса Антония Шаумбург-Липпе и её сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

Они дали интервью журналу Newsweek, в котором прокомментировали идею Трампа.

«Предложение о покупке — это комплимент волшебной Гренландии, поскольку такие предложения привлекаются только желанными территориями», — считает принцесса Антония Шаумбург-Липпе.

В свою очередь принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявил о своём желании видеть «любимый им народ» счастливым.

«Решение, которое он сочтёт наилучшим и (в итоге) примет, надлежит поддержать. Судьбой гренландцев должны и могут распоряжаться сами гренландцы», — сказал принц.

«Позиция людей, которые живут в Гренландии, по вопросу о будущем этой территории ещё не изучена и не изложена. Можно пока только констатировать, что сейчас остров имеет автономный статус и определённую независимость в решении внутриполитических проблем. Однако, хотя существует гренландский МИД, внешнюю политику автономии всё-таки определяет Дания. А ей отделение Гренландии невыгодно, несмотря на то, что экономика острова сильно зависит от субсидий Копенгагена», — сказал ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с RT.

Журавель также отметил, что даже в том случае, если США пообещают очень большую сумму и сделают официальное предложение о покупке Гренландии в максимально корректной, не оскорбляющей национальные чувства датчан, форме, престижу этой североевропейской страны будет нанесён урон.  

«Дания — член Арктического совета. Она считается приарктическим государством исключительно потому, что ей принадлежит Гренландия. Если сделка по продаже острова состоится, то Дании в Арктическом совете больше не будет. Страна лишится членства в этом престижном международном клубе и возможности отстаивать свою точку зрения по многим важным вопросам», — считает Журавель.  

По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, по состоянию на июль 2018 года в Гренландии проживал 57691 человек. Из них датчан — 7.8%. Подавляющее большинство жителей острова (89.7%) составляют гренландские эскимосы. Две ведущие политические партии острова, «Сиумут» и «Инуит Атакатигыт», выступают за расширение автономии Гренландии, вплоть до её независимости в отдалённой перспективе, но не за присоединение к США, отмечают эксперты.

Цена покупки

За решением Трампа отменить визит в Данию может не быть какой-либо серьёзной политической подоплёки, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

  • Гренландия
  • Reuters
  • © Lucas Jackson

«Трамп говорил о взаимовыгодной, с его точки зрения, сделке, а её назвали абсурдной. Он с обидой относится ко всем, кто не согласен говорить с ним на его языке. Для него все эти люди сразу же становятся противниками по переговорам. Это пришло из его бизнес-прошлого. Конечно, как политика такое поведение Трампа не красит. Если он продолжит следовать этому курсу, то это может ещё больше осложнить и без того напряжённые отношения США с европейскими элитами», — сказал Брутер в беседе с RT.

Однако, что бы ни послужило непосредственной причиной отмены визита в Данию, само это решение свидетельствует о том, что Трамп относится к идее покупки Гренландии весьма серьёзно, считают эксперты. 

Американский президент назвал свой интерес к самому большому в мире острову стратегическим. Значит, в данном случае Трамп думает о долгосрочных интересах своей страны, говорит Журавель. 

«Основной нарушитель»: Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

Когда заходит речь об экономической ценности Гренландии, обычно подразумеваются запасы нефти и других полезных ископаемых, которые из-за тяжёлых климатических условий практически не разрабатываются, напоминает эксперт. Глобальное потепление облегчает освоение Арктики, соответственно возрастает значимость этого региона — как хозяйственная, так и геополитическая, заметил он.

Если гренландские льды начнут таять, это в первую очередь скажется на Европе, говорят аналитики. Течение Гольфстрим станет менее тёплым, уровень мирового океана поднимется и часть территории, на которой располагаются некоторые страны ЕС, будет затоплена. Это одна из причин, почему позицию Дании по Гренландии однозначно поддержал Евросоюз, отмечает Журавель.

«Борьба за Арктику усиливается. В этих условиях возможны самые неожиданные комбинации», — резюмировал эксперт. 

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