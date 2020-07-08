«Борьба в самом разгаре»: почему демократы в США предложили запретить выделять деньги на ядерные испытания

Члены Демпартии в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает использование бюджетных средств для проведения в стране новых ядерных испытаний. Ранее в американских СМИ появилась информация, что власти США обсуждали возможность возобновления ядерных испытаний. По мнению экспертов, закон не успеют рассмотреть в конгрессе до конца нынешнего года. Однако демократы преследуют другую цель: им важно создать дополнительный негативный фон вокруг главы Белого дома в преддверии президентских выборов 2020 года.

Демократы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий использование бюджетных средств для проведения в стране новых ядерных испытаний. Об этом сообщила конгрессвумен от штата Невада Дина Тайтус, которая является одним из авторов законодательной инициативы.

«Я очень рада объявить, что недавно опубликованный законодательный акт об ассигнованиях в сфере энергетики и водоснабжения включает в себя и мой законопроект, цель которого не допустить проведения президентом Трампом испытаний ядерного оружия и отказать в финансировании для (хранилища отработанного ядерного топлива. — RT) Юкка-Маунтин. Давайте продолжать в том же духе. Это прекрасные новости для Невады!» — написала на своей странице в Twitter член нижней палаты конгресса.

I'm thrilled to announce that the newly released House Energy and Water Appropriations legislation includes my bill to prevent Trump from conducting an explosive nuclear weapons test and zero funding for Yucca Mountain. Let's keep it that way. This is outstanding news for Nevada! — Dina Titus (@repdinatitus) July 6, 2020

Ранее, 23 июня, Тайтус также поднимала тему возобновления ядерных испытаний Соединёнными Штатами. По её словам, Национальное управление по ядерной безопасности в 2013 году признало, что подземные испытания в Неваде привели к «радиоактивным выбросам в окружающую среду, в частности в подземные воды».

«Сейчас администрация Трампа рассматривает вопрос о том, чтобы попросить жителей Невады в очередной раз подвергнуть себя опасности ради проведения неоправданного эксперимента, который снизит безопасность нашей страны», — говорится в заявлении члена палаты представителей США на её официальном сайте.

Кроме того, Тайтус призвала «продолжать обеспечивать безопасность и надёжность» ядерного арсенала Соединённых Штатов, при этом «не поощряя другие страны к приобретению или испытанию ядерного оружия».

«В начале июня я представила законопроект о сохранении лидерства в деле противодействия проведению ядерных взрывов (PLANET Act), чтобы запретить расходование финансовых средств на подготовку или проведение ядерных испытаний с подрывом зарядов любой мощности. Я призываю вас совместно со мной закрепить требование не допустить использования федеральных средств для этого опасного эксперимента, который без всякой необходимости подвергнет опасности жителей Невады и всех американцев и возобновит гонку вооружений», — заявила политик.

Ядерная повестка

За запрет на использование бюджетных средств для проведения в США новых ядерных испытаний демократы выступили на фоне сообщений американских СМИ о намерениях Вашингтона прибегнуть к такому шагу впервые с 1992 года.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США обсуждали возможность таких мер 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности. Через несколько дней после публикации этого материла и. о. помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер заявил, что Вашингтон готов начать ядерные испытания в течение нескольких месяцев, если такое распоряжение последует от главы Белого дома.

Позже, в июне, конгрессмены от Демпартии обратились в открытом письме к министрам обороны и энергетики США с требованием ответить на ряд вопросов, связанных с сообщениями о возможном возобновлении ядерных испытаний в США. В частности, законодатели интересовались, анализировали ли американские спецслужбы и ведомства вероятные последствия такого шага. Демократы тогда также констатировали, что такого рода планы противоречат принятому администрацией президента в 2018 году «Обзору ядерной политики».

По их мнению, «возобновление ядерных испытаний поставит под угрозу» национальную безопасность США и их «превосходство потенциала ядерного сдерживания». Также авторы письма указали на необходимость ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что «существенно укрепило бы национальную безопасность США».

В аналогичном письме, адресованном Дональду Трампу, 80 сенаторов и конгрессменов призвали главу Белого дома «самым решительным образом отказаться от пагубной идеи» проводить ядерные испытания, поскольку в этом нет «технической необходимости». Кроме того, такой шаг «будет представлять собой опасную провокацию».

После всех этих призывов спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что нет причин, по которым стоило бы возобновлять ядерные испытания. По его словам, США не информировали Россию о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Капитолий

AFP

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При этом ранее, в феврале, ВМС США испытали баллистические ракеты Trident II без боевой части. Стоит отметить, что на текущий момент это единственная ракета на американском флоте, которая способна нести ядерный заряд.

Политический аспект

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, законопроект демократов «не сможет быть принят ранее следующего года».

«Конгрессмены заседают до конца июля, потом у них будет перерыв и президентские выборы осенью. Кроме того, инициатива может быть не принята в сенате, который по большей части составляют республиканцы», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Однако основная цель демократов — создать дополнительное «негативное поле» вокруг Трампа в преддверии избирательного процесса, полагает Сидоров.

«Тут налицо политическое значение предложения сторонников Демпартии. Ведь оно включает в себя тезис о безответственности администрации Трампа, которая может предпринять недопустимую меру — нарушив мораторий, провести испытания ядерного оружия. Демократы именно сейчас выступили с такой инициативой, поскольку, с одной стороны, в американских СМИ появилась соответствующая информация, а с другой — политическая борьба в самом разгаре и Демпартии надо набирать очки у своего электората», — пояснил аналитик.

Как отметил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, сейчас демократы пытаются показать, что Трамп «делает мир ещё более опасным».

«Они желают продемонстрировать рядовым американцам, что лидер США при всех его миротворческих лозунгах на самом деле непредсказуем и уничтожает международные договорённости», — сказал эксперт в беседе с RT.

Одновременно с такими заявлениями представители Демпартии дают сигнал своим партнёрам в других странах, добавил Судаков.

«Демократы говорят всему миру: смотрите, если мы придём к власти, мы остановим ядерные испытания, сделаем человечество более безопасным, всё будет делаться для того, чтобы уменьшить напряжение в обществе. Демократы тем самым демонстрируют, что они за мир во всём мире», — сообщил аналитик.

Вопрос денег

Между тем МИД России сообщил в начале июля, что у Москвы создаётся впечатление, будто Вашингтон ведёт подготовку для отказа от пока действующего добровольного моратория на ядерные испытания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока ещё действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявили в МИД.

Военные США

Reuters

© Bryan Woolston

В министерстве также подчеркнули, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания и выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний.

Как спрогнозировал Андрей Сидоров, если США действительно возобновят ядерные испытания, за этим последует «серьёзная волна модернизации ядерного оружия в других странах».

«Трамп уже говорил о том, что из-за моратория Соединённые Штаты отстают в совершенствовании своих ядерных вооружений. Не исключено, что он действительно хочет воплотить в жизнь идеи малого заряда. А для этого надо проводить испытания. При этом они, как правило, связаны с модернизацией ядерной триады, то есть совершенствованием носителей. В эту триаду США входят устаревшие бомбардировщики B-52, новых бомбардировщиков не так много. По этой причине американская сторона и развивает тему ядерных испытаний», — сообщил эксперт.

Сергей Судаков отметил, в свою очередь, что на сегодняшний день США «имеют полное представление о том, каким ядерным оружием они будут перевооружать свои воинские части».