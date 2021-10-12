Борьба США с Китаем укрепила Россию – американский эксперт

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Вашингтон сам себя загнал в ловушку

Америка всеми силами пытается сохранить мировое господство и ослабить своих основных противников. По мнению местного эксперта, антикитайская стратегия США может дорого им обойтись.



Все дело в том, что выстраивая концепцию противостояния Китайской Народной Республике, американцы делают ставку на ослабление давления на Россию. Они стараются снизить свое негативное воздействие на нашу страну, чтобы не толкнуть Москву в объятия Пекина. Такого мнения придерживается американский колумнист Николас Гвоздев.

Эксперт пояснил, что если Вашингтон будет слишком сильно давить на Россию, ей ничего не останется, кроме как объединиться с Поднебесной. Американцы никак не могут допустить подобное развитие событий – усиленный Россией Китай является кошмаром для местных политиков. В случае союза Москвы и Пекина Вашингтону придется очень несладко.

Гвоздев пояснил, что во всех своих действиях американцы руководствуются необходимостью ослабить Китай. Общение с Россией строится исходя из этой константы. Однако США не учитывают, что ослабление давления на Москву приводит к ее существенному укреплению.

Таким образом, борясь против Китая, американцы усиливают второго своего "врага" – Россию. Кроме того, такие поблажки, как снижение санкционного натиска на российскую газовую магистраль "Северный поток – 2" является настоящей "подставой" для некоторых членов НАТО. Гвоздев пояснил, что речь идет о государствах, расположенных на восточноевропейском фланге. Им точно не по вкусу такие заигрывания с Россией. В итоге внутри альянса рождается конфликтная ситуация, которая точно не сыграет Вашингтону на руку.

Тем временем, НАТО продолжает обострять ситуацию на международной арене. Недавно глава МИД России Сергей Лавров обвинил коалицию в эскалации конфликтов в Азии.