Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Борьба США с Китаем укрепила Россию – американский эксперт

12 октября 2021, 22:50  •  64 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон сам себя загнал в ловушку
Америка всеми силами пытается сохранить мировое господство и ослабить своих основных противников. По мнению местного эксперта, антикитайская стратегия США может дорого им обойтись.
Все дело в том, что выстраивая концепцию противостояния Китайской Народной Республике, американцы делают ставку на ослабление давления на Россию. Они стараются снизить свое негативное воздействие на нашу страну, чтобы не толкнуть Москву в объятия Пекина. Такого мнения придерживается американский колумнист Николас Гвоздев.
Эксперт пояснил, что если Вашингтон будет слишком сильно давить на Россию, ей ничего не останется, кроме как объединиться с Поднебесной. Американцы никак не могут допустить подобное развитие событий – усиленный Россией Китай является кошмаром для местных политиков. В случае союза Москвы и Пекина Вашингтону придется очень несладко.
Гвоздев пояснил, что во всех своих действиях американцы руководствуются необходимостью ослабить Китай. Общение с Россией строится исходя из этой константы. Однако США не учитывают, что ослабление давления на Москву приводит к ее существенному укреплению.
Таким образом, борясь против Китая, американцы усиливают второго своего "врага" – Россию. Кроме того, такие поблажки, как снижение санкционного натиска на российскую газовую магистраль "Северный поток – 2" является настоящей "подставой" для некоторых членов НАТО. Гвоздев пояснил, что речь идет о государствах, расположенных на восточноевропейском фланге. Им точно не по вкусу такие заигрывания с Россией. В итоге внутри альянса рождается конфликтная ситуация, которая точно не сыграет Вашингтону на руку.
Тем временем, НАТО продолжает обострять ситуацию на международной арене. Недавно глава МИД России Сергей Лавров обвинил коалицию в эскалации конфликтов в Азии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.