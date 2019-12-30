Борьба США с гиперзвуковыми КР и ПКБ: процесс важнее результата • 6 • Аналитика

В США озабочены не только тем, чтобы догнать Россию (или хотя бы Китай) в области гиперзвуковых ракет и маневрирующих и планирующих крылатых боевых блоков, но и задачей обороны от подобных систем.



Как решить нерешаемую задачу?

Американское Агентство по противоракетной обороне (MDA) провело недавно закрытую встречу в своей штаб-квартире в Алабаме с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить идеи по борьбе с практически неуязвимыми гиперзвуковыми целями.







На закрытой встрече были изложены основы программы, котоую назвали "Региональной системой обороны от гиперзвуковых глайдеров" (так американцы зовут маневрирующие боевые блоки (МББ), управляемые боевые блоки (УББ) и планирующие крылатые блоки (ПКБ), такие, как наш 15Ю71, принятый на вооружение и заступивший на боевое дежурство в составе БРК "Авангард" с МБР 15А35-71).



Хотя детали о программе были скудными, ее название может дать некоторые подсказки. Том Карако, директор проекта по ПРО в CSIS (Центр стратегических и международных исследований, очередной мозговой некоммерческий центр) заявил, что "они (МО США. — Авт.) собираются строить только региональную систему обороны от таких вооружений, а не национальную".



Дело в том, что существующими и перспективными американскими средствами предупреждения о ракетном нападении (СПРН, хотя американскую систему у нас принято звать СПРЯУ) космического базирования ПКБ практически не обнаруживаются. Да и для надгоризонтных РЛС СПРН эта цель недоступна: ПКБ летают на высотах вроде 60-80 км и появляются в зоне обнаружения таких РЛС уже тогда, когда не то, что минералку при испорченном здоровье пить поздно, но даже и "Отче наш" прочитать можно и не успеть. Поэтому американцы думают о том, чтобы построить хотя бы региональную систему. Причем, вероятно, не от межконтинентальных систем со средней скоростью того же 71-го более 20М, а когда и до 27М. А от систем попроще, регионального же уровня — там скорости совсем другие, и возможности по маневрированию по курсу и высоте тоже кардинально ниже, и "глиссирующие прыжки" или, если хотите, "прыжки камушка по воде" от земной атмосферы, тоже недоступны — скорости не хватит.



Но даже гиперзвуковая ПКР со скоростью от 5М представляет собой для Пентагона крайне неудобную цель, задача поражения которой нерешаема пока что имеющимися у американцев средствами. У них и со сверхзвуковыми ПКР все очень сложно пока, хотя и есть некоторый результат. А с гиперзвуковыми все совсем плохо, а ведь в США понимают, что это оружие не только против кораблей, но и по национальной территории США вполне может быть применено. "По центрам принятия решений", как выразился президент РФ.



Небезызвестный шеф Агентства по ПРО Майкл Гриффин, известный мастер "освоения бюджетных средств" на всем, начиная от космоса и во теперь ПРО, заявил ранее следующее:



Если завтра начнется война, мы, вероятно, не будем и не сможем уничтожать гиперзвуковые ракеты и планирующие глайдеры.



Простите, мистер Гриффин, а если война начнется через 3-4 года, вы сможете? А через 10 лет? А как дела с защитой от обычных боевых блоков (ББ) МБР и БРПЛ, вы решили уже эту задачу?



«У нас нет никакой защиты, которая могла бы спасти в случае применении такого оружия против нас»,

— сказал генерал Джон Хайтен, тогдашний командующий Стратегическим командованием Пентагона, сенатскому Комитету по вооруженным силам в марте 2018 года.



Недавно Хайтен был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ ВС США), что, с одной стороны, хорошо — он человек весьма адекватный, с другой — он начал продвигать подобные программы.



Сбор концепций и предложений

В сентябре MDA сузило список потенциальных претендентов на участие в программе по созданию вышеуказанной системы. Ими оказались, как обычно, Lockheed Martin с их концепцией Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, Boeing с Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons, Raytheon с противоракетой SM3-HAWK, и идея Raytheon для некинетического оружия. Некоторые наши СМИ поспешили разразиться заголовками и текстами типа «Циркон» посбивают «Валькирией» и перлами типа:



За восемь месяцев будет истрачено более 13 млн. долларов, и по условиям контракта должна быть создана система ПРО следующего поколения, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты и обеспечивать эффективное сдерживание главных соперников, которыми Америка считает Россию и Китай.







Разумеется, никто никого не посбивает, никто ничего за 8 месяцев не родит, не создаст и не испытает, тем более за такую копеечную сумму — это лишь ранняя стадия выдвижения концепций. До хоть какого-то воплощения в опытном образце пройдут годы, и весьма долгие. И весьма вероятно, что толку с этих проектов будет, как с козла при надое молока. Откроют, как водится, новый тендер и всей пойдет по новой. С другой стороны, бюджетный пирог на борьбе с тем, с чем вряд ли получится бороться, пилит DARPA, выдвигающая концепцию Glide Breaker.



Гриффин также заявил, что главным приоритетом является создание низкоорбитальной космической группировки слежения, нацеленной на низколетящие гиперзвуковые крылатые ракеты и ПКБ. Заявить-то он заявил, но стоило бы напомнить, чем кончилась эпопея того же Агентства по ПРО по созданию космической низкоорбитальной системы STSS, перед которой стояли сложные, но намного более простые, чем указанная, задачи. Но ничего не вышло с STSS как ключевым компонентом системы ПРО США. Незадолго до своей бесславной кончины ее переименовали в PTSS, упростив задачу, но и урезанная программа также "не взлетела". Недавно, кстати, тело PTSS решили эксгумировать, очевидно, хотят попробовать еще раз протолкнуть неработающую концепцию. А теперь вдруг еще более масштабная и малорешаемая в принципе задача. Средств можно потратить много — и это главное. А результат не так, видимо, важен, если даже он будет отрицательным — все ключевые фигуры заинтересованы не в создании систем, а в постоянной работе над ними. Все равно Майклу Гриффину все сходит с рук, еще со времен его художеств на посту главы НАСА.



Технологии, ценные для "распила", но не для дела

Гриффин также сказал, что Пентагон рассматривает такие вещи, как оружие направленной энергии, например, потенциальное размещение излучателей ЭМИ на ракетах-перехватчиках ПРО, "чтобы поджарить электронику гиперзвукового оружия". Голову кому-то надо поджарить, может быть, в ней появятся мудрые мысли. Глупо рассчитывать на неустойчивость к ЭМИ боевого блока, рассчитанного на то, чтобы пережить ядерное блокирование, как высотное, так и атмосферное. Точно так же малоперспективны попытки потратить деньги на боевые лазерные системы или ускорители пучков протонов и тому подобного. Что обычный ББ МБР или БРПЛ, что ПКБ лазеров не особенно боятся. В атмосфере эффективность лазеров вообще крайне ограничена, а у блоков мощная теплозащита, ББ МБР еще и вращается, так что "греть" его не перспективно в принципе. Да и защита таких объектов от мощных лазеров была отработана в СССР еще в 80-х годах, во время одной из первых попыток подхода к снаряду под названием "стратегическая ПРО США".



Есть идея поражения начинки ПКБ нейтронным пучком с орбиты, но тут опять же проблемы обнаружения с орбиты таких объектов и точного определения их местоположения, да и защита от мощного нейтронного излучения также отрабатывалась очень давно, задолго до первых работ над ПКБ. Все же классические противоракеты и то выглядят перспективнее, если действительно умеешь их делать. Иммиграция в Россию. Бег впереди паровоза?



В целом американцам в этом направлении еще долго предстоит пилить гири в надежде добраться до золота.



Попробуй догони!

Но вряд ли у США получится догнать Россию в гиперзвуковом оружии в разумные обозримые сроки. Потому что в России это не первое поколение таких систем, которое создано, просто первое, которое поступило на вооружение. В принципе, не случись распада СССР, и "Альбатрос" и ряд других сходных разработок давно бы заняли свое достойное место под головными обтекателями головных частей наших МБР. Можно было и при работе по теме "Авангард" принять на вооружение не нынешнюю версию планирующего крылатого маневрирующего блока (ПКБ) 15Ю71, а прошлую, 15Ю70. Да и по гиперзвуковым крылатым и противокорабельным ракетам работы у нас ведутся давно. И "Авангардом" у нас дело за заканчивается — вслед за ним в работе ПКБ "Анчар-РВ" от МИТ (весьма вероятно, этот аппарат будет использовать иной принцип планирующего полета — моторный), и некая "перспективная" система, которая потом встанет на "Сарматы", и наверняка не одна она.



Что до борьбы с гиперзвуковыми ракетами и ПКБ в России, то, скорее всего, вопрос борьбы с ПКБ для нас тоже непрост. А вот по имитаторам гиперзвуковых ракет типа "Фаворит-РМ" не так давно успешно отстрелялись ЗРС С-400 и С-300В4. Сложно сказать, что именно имитировали эти мишени, каков был характер их движения, и все прочее, но результат был положительным. Вот по скорости, которую эти мишени, созданные на базе ЗУР 5В55 для С-300, данные имеются: примерно до 6-7М. А для С-500 подобные цели и вовсе значились как штатные, согласно техзаданию. Но, безусловно, такая цель не может быть простой для систем ПВО-ПРО априори, даже если практически не маневрирует. Уж слишком мало время, отпущенное на ее поражение. В США озабочены не только тем, чтобы догнать Россию (или хотя бы Китай) в области гиперзвуковых ракет и маневрирующих и планирующих крылатых боевых блоков, но и задачей обороны от подобных систем.Американское Агентство по противоракетной обороне (MDA) провело недавно закрытую встречу в своей штаб-квартире в Алабаме с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить идеи по борьбе с практически неуязвимыми гиперзвуковыми целями.На закрытой встрече были изложены основы программы, котоую назвали "Региональной системой обороны от гиперзвуковых глайдеров" (так американцы зовут маневрирующие боевые блоки (МББ), управляемые боевые блоки (УББ) и планирующие крылатые блоки (ПКБ), такие, как наш 15Ю71, принятый на вооружение и заступивший на боевое дежурство в составе БРК "Авангард" с МБР 15А35-71).Хотя детали о программе были скудными, ее название может дать некоторые подсказки. Том Карако, директор проекта по ПРО в CSIS (Центр стратегических и международных исследований, очередной мозговой некоммерческий центр) заявил, что "они (МО США. — Авт.) собираются строить только региональную систему обороны от таких вооружений, а не национальную".Дело в том, что существующими и перспективными американскими средствами предупреждения о ракетном нападении (СПРН, хотя американскую систему у нас принято звать СПРЯУ) космического базирования ПКБ практически не обнаруживаются. Да и для надгоризонтных РЛС СПРН эта цель недоступна: ПКБ летают на высотах вроде 60-80 км и появляются в зоне обнаружения таких РЛС уже тогда, когда не то, что минералку при испорченном здоровье пить поздно, но даже и "Отче наш" прочитать можно и не успеть. Поэтому американцы думают о том, чтобы построить хотя бы региональную систему. Причем, вероятно, не от межконтинентальных систем со средней скоростью того же 71-го более 20М, а когда и до 27М. А от систем попроще, регионального же уровня — там скорости совсем другие, и возможности по маневрированию по курсу и высоте тоже кардинально ниже, и "глиссирующие прыжки" или, если хотите, "прыжки камушка по воде" от земной атмосферы, тоже недоступны — скорости не хватит.Но даже гиперзвуковая ПКР со скоростью от 5М представляет собой для Пентагона крайне неудобную цель, задача поражения которой нерешаема пока что имеющимися у американцев средствами. У них и со сверхзвуковыми ПКР все очень сложно пока, хотя и есть некоторый результат. А с гиперзвуковыми все совсем плохо, а ведь в США понимают, что это оружие не только против кораблей, но и по национальной территории США вполне может быть применено. "По центрам принятия решений", как выразился президент РФ.Небезызвестный шеф Агентства по ПРО Майкл Гриффин, известный мастер "освоения бюджетных средств" на всем, начиная от космоса и во теперь ПРО, заявил ранее следующее:Простите, мистер Гриффин, а если война начнется через 3-4 года, вы сможете? А через 10 лет? А как дела с защитой от обычных боевых блоков (ББ) МБР и БРПЛ, вы решили уже эту задачу?— сказал генерал Джон Хайтен, тогдашний командующий Стратегическим командованием Пентагона, сенатскому Комитету по вооруженным силам в марте 2018 года.Недавно Хайтен был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ ВС США), что, с одной стороны, хорошо — он человек весьма адекватный, с другой — он начал продвигать подобные программы.В сентябре MDA сузило список потенциальных претендентов на участие в программе по созданию вышеуказанной системы. Ими оказались, как обычно, Lockheed Martin с их концепцией Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, Boeing с Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons, Raytheon с противоракетой SM3-HAWK, и идея Raytheon для некинетического оружия. Некоторые наши СМИ поспешили разразиться заголовками и текстами типа «Циркон» посбивают «Валькирией» и перлами типа:Разумеется, никто никого не посбивает, никто ничего за 8 месяцев не родит, не создаст и не испытает, тем более за такую копеечную сумму — это лишь ранняя стадия выдвижения концепций. До хоть какого-то воплощения в опытном образце пройдут годы, и весьма долгие. И весьма вероятно, что толку с этих проектов будет, как с козла при надое молока. Откроют, как водится, новый тендер и всей пойдет по новой. С другой стороны, бюджетный пирог на борьбе с тем, с чем вряд ли получится бороться, пилит DARPA, выдвигающая концепцию Glide Breaker.Гриффин также заявил, что главным приоритетом является создание низкоорбитальной космической группировки слежения, нацеленной на низколетящие гиперзвуковые крылатые ракеты и ПКБ. Заявить-то он заявил, но стоило бы напомнить, чем кончилась эпопея того же Агентства по ПРО по созданию космической низкоорбитальной системы STSS, перед которой стояли сложные, но намного более простые, чем указанная, задачи. Но ничего не вышло с STSS как ключевым компонентом системы ПРО США. Незадолго до своей бесславной кончины ее переименовали в PTSS, упростив задачу, но и урезанная программа также "не взлетела". Недавно, кстати, тело PTSS решили эксгумировать, очевидно, хотят попробовать еще раз протолкнуть неработающую концепцию. А теперь вдруг еще более масштабная и малорешаемая в принципе задача. Средств можно потратить много — и это главное. А результат не так, видимо, важен, если даже он будет отрицательным — все ключевые фигуры заинтересованы не в создании систем, а в постоянной работе над ними. Все равно Майклу Гриффину все сходит с рук, еще со времен его художеств на посту главы НАСА.Гриффин также сказал, что Пентагон рассматривает такие вещи, как оружие направленной энергии, например, потенциальное размещение излучателей ЭМИ на ракетах-перехватчиках ПРО, "чтобы поджарить электронику гиперзвукового оружия". Голову кому-то надо поджарить, может быть, в ней появятся мудрые мысли. Глупо рассчитывать на неустойчивость к ЭМИ боевого блока, рассчитанного на то, чтобы пережить ядерное блокирование, как высотное, так и атмосферное. Точно так же малоперспективны попытки потратить деньги на боевые лазерные системы или ускорители пучков протонов и тому подобного. Что обычный ББ МБР или БРПЛ, что ПКБ лазеров не особенно боятся. В атмосфере эффективность лазеров вообще крайне ограничена, а у блоков мощная теплозащита, ББ МБР еще и вращается, так что "греть" его не перспективно в принципе. Да и защита таких объектов от мощных лазеров была отработана в СССР еще в 80-х годах, во время одной из первых попыток подхода к снаряду под названием "стратегическая ПРО США".Есть идея поражения начинки ПКБ нейтронным пучком с орбиты, но тут опять же проблемы обнаружения с орбиты таких объектов и точного определения их местоположения, да и защита от мощного нейтронного излучения также отрабатывалась очень давно, задолго до первых работ над ПКБ. Все же классические противоракеты и то выглядят перспективнее, если действительно умеешь их делать.В целом американцам в этом направлении еще долго предстоит пилить гири в надежде добраться до золота.Но вряд ли у США получится догнать Россию в гиперзвуковом оружии в разумные обозримые сроки. Потому что в России это не первое поколение таких систем, которое создано, просто первое, которое поступило на вооружение. В принципе, не случись распада СССР, и "Альбатрос" и ряд других сходных разработок давно бы заняли свое достойное место под головными обтекателями головных частей наших МБР. Можно было и при работе по теме "Авангард" принять на вооружение не нынешнюю версию планирующего крылатого маневрирующего блока (ПКБ) 15Ю71, а прошлую, 15Ю70. Да и по гиперзвуковым крылатым и противокорабельным ракетам работы у нас ведутся давно. И "Авангардом" у нас дело за заканчивается — вслед за ним в работе ПКБ "Анчар-РВ" от МИТ (весьма вероятно, этот аппарат будет использовать иной принцип планирующего полета — моторный), и некая "перспективная" система, которая потом встанет на "Сарматы", и наверняка не одна она.Что до борьбы с гиперзвуковыми ракетами и ПКБ в России, то, скорее всего, вопрос борьбы с ПКБ для нас тоже непрост. А вот по имитаторам гиперзвуковых ракет типа "Фаворит-РМ" не так давно успешно отстрелялись ЗРС С-400 и С-300В4. Сложно сказать, что именно имитировали эти мишени, каков был характер их движения, и все прочее, но результат был положительным. Вот по скорости, которую эти мишени, созданные на базе ЗУР 5В55 для С-300, данные имеются: примерно до 6-7М. А для С-500 подобные цели и вовсе значились как штатные, согласно техзаданию. Но, безусловно, такая цель не может быть простой для систем ПВО-ПРО априори, даже если практически не маневрирует. Уж слишком мало время, отпущенное на ее поражение. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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