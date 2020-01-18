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Борьба с «вредоносным влиянием»: зачем в конгресс США внесли проект резолюции о поддержке Украины

18 января 2020, 02:09  •  62 • Украина
Группа конгрессменов внесла в палату представителей США проект двухпартийной резолюции о поддержке Украины. Законодатели обвиняют Россию в «агрессии» и призывают собственное правительство, а также ООН и ОБСЕ продолжить давление на Москву. Критике было подвергнуто и строительство «Северного потока — 2». По мнению экспертов, в резолюции повторяются все старые обвинения в адрес Москвы. При этом документ юридически ни к чему не обязывает власти США, поэтому никаких прямых последствий его принятие иметь не будет, отмечают аналитики.
 
AFP © Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
 

Представители Республиканской и Демократической партий в палате представителей США внесли на рассмотрение конгресса проект двухпартийной резолюции о поддержке Украины. Как говорится в заявлении конгрессменов, принятие документа станет важной мерой, подтверждающей стратегическую заинтересованность Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе.

«Как председатели двухпартийного кокуса по Украине в конгрессе США, мы рады представить совместную резолюцию обеих партий, подтверждающую поддержку Соединёнными Штатами украинского народа и демократического развития Украины, свободной от российского вредоносного влияния», — говорится в заявлении конгрессменов.

Авторы резолюции высоко оценивают стойкость и достижения украинского народа «перед лицом российской агрессии» и отмечают, что успехи Украины только усилят интересы национальной безопасности США в регионе и во всём мире. Среди авторов документа — конгрессмены от Демократической партии Марси Каптур и Майк Квили, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фицпатрик.

  • Военные действия в Донбассе
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

В тексте проекта резолюции отмечается, что Украина ещё в 1994 году присоединилась к программе Североатлантического альянса «Партнёрство ради мира», а также является государством, давно претендующим на членство в НАТО.

Россия обвиняется авторами резолюции в преследовании религиозных меньшинств в Крыму, а также попытках подорвать демократические процессы на Украине при помощи гибридных методик, в том числе кибератак и дезинформации.

В итоговой части резолюции конгрессмены призывают правительство США и американских союзников в Европе и мире, а также ООН и ОБСЕ «продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла свои международные обязательства».   

Газовый вопрос

 

Отдельные пункты документа посвящены газовым поставкам, поскольку, по словам конгрессменов, «Россия намерена использовать газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» для обхода транзитных маршрутов через Украину и ослабления энергетической безопасности и экономики страны».

Проект резолюции призывает «противодействовать исходящим от России угрозам энергетической безопасности союзников Соединённых Штатов Америки в Европе и призывает правительство Соединённых Штатов Америки и далее поддерживать диверсификацию поставок энергоносителей в Европу».

При этом Россия и Украина уже подписали соглашение о транзите газа, поставки по новому контракту начались 1 января 2020 года.

  • Reuters

Проект газопровода «Северный поток — 2», призванный диверсифицировать поставки российского топлива в Европу, давно вызывает раздражение у Вашингтона. Глава Белого дома Дональд Трамп активно критиковал его, упрекая власти ФРГ в готовности платить России «миллиарды долларов» за поставки газа.

Позднее Штаты ввели санкции против европейских компаний, участвующих в его реализации, что вынудило швейцарскую компанию Allseas прекратить работы по прокладке морской части трубопровода.

Несмотря на это, проект всё же будет завершён: технические возможности России позволяют ей сделать это самостоятельно. Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. 

Приверженность «Северному потоку — 2» подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, она отметила, что проект «необходимо довести до конца».

По мнению директора Института США и Канады Валерия Гарбузова, американские конгрессмены пытаются убедить всех, что Россия использует поставки энергоресурсов в качестве инструмента геополитического влияния, ставя таким образом в зависимое положение европейские страны и Украину.

«Чтобы этого не происходило, они предлагают диверсифицировать поставки газа и нефти. Цель Вашингтона — оторвать Европу от России в сфере поставок углеводородов, в первую очередь, природного газа. Однако в действительности ситуация обстоит не так, как её пытаются преподнести американские политики. Если бы Штатам действительно удалось вытеснить российский газ с европейского рынка, Европа оказалась бы в зависимости от американского СПГ. И это отлично понимают европейцы, которые стараются дистанцироваться от антироссийской риторики Штатов», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он также добавил, что усилия США в этом вопросе тщетны, потому что «Северный поток — 2» будет всё равно достроен».

Против Коломойского

Помимо газовых вопросов, авторы резолюции затронули также тему украинского «ПриватБанка». В документе говорится о недопустимости возвращения финансовой организации в руки прежних владельцев — олигарха Игоря Коломойского и его партнёра Геннадия Боголюбова.

Конгрессмены убеждены в том, что «ПриватБанк» «должен оставаться независимым от любого олигархического влияния, не должен возвращаться к прежним владельцам и ситуация с ним является проверкой приверженности Украины антикоррупционным реформам».

«ПриватБанк» был национализирован украинским правительством в конце 2016 года, после чего государство докапитализировало его на 155 млрд гривен. Власти утверждали, что сделать это пришлось из-за того, что бывшие владельцы и основатели «ПриватБанка» вывели средства с его баланса на иностранные счета незадолго до того, как лишились актива. 

При этом бывшие акционеры банка не смирились с решением властей и подали иски против государственных структур Украины с требованием компенсировать понесённые ими убытки. Со своей стороны, украинское руководство требует, чтобы экс-владельцы вернули выведенные со счетов банка капиталы. На этом же настаивает и Международный валютный фонд, оказывающий Киеву кредитную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не собирается поддерживать бывших владельцев «ПриватБанка», а намерен защищать исключительно интересы государства и граждан в этом деле. 

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, критика в адрес Коломойского всё чаще стала звучать в Вашингтоне после того, как олигарх испортил отношения с американским истеблишментом и начал призывать украинское руководство к налаживанию связей с Москвой.

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«Как это ни парадоксально, но Коломойский сейчас подталкивает Киев к тому, чтобы нормализовать отношения с Россией. Поэтому Штаты так активно выступают против возвращения ему «ПриватБанка» — 
это усилило бы позиции олигарха. По данному вопросу у демократов и республиканцев есть определённый консенсус. И резолюция призвана лишний раз напомнить Зеленскому, кого он должен поддерживать, а кого сторониться», — заявил эксперт в беседе с RT.

Заменить финансовую помощь

Принятие предложенной конгрессменами резолюции «не повлечёт каких-либо прямых последствий», поскольку этот документ носит исключительно рекомендательный характер, считают эксперты. Они отметили, что такие акции имеют «пропагандистские цели» и призваны повлиять на мнения людей, в том числе и тех, кто способен принимать практические решения.

Такой точки зрения, в частности, придерживается политолог Александр Асафов. По его словам, о реальной поддержке Украины в этом случае речи не идёт.

«Все американские политические группы, включая демократов и республиканцев, давно научились оплачивать лояльность Киева не деньгами или другой практической помощью, а громкими заявлениями, обещаниями и резолюциями. Этот документ разработан вовсе не с целью выделить Украине финансовую помощь, а чтобы заменить её», — подытожил Асафов.

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