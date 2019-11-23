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Борьба с угонами и опасным вождением: в России запустят систему перехвата и розыска транспорта

23 ноября 2019, 23:24  •  82 • В России
К действующей в Москве и области системе перехвата и розыска транспортных средств вскоре подключат ещё 16 регионов Центрального федерального округа. Проект стартует в пилотном режиме в 2020 году, на его внедрение потребуется шесть месяцев. В Центре организации дорожного движения столицы отметили, что объединённая система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, а также снизить количество угонов и ДТП. Эксперты предположили, что в будущем действие комплекса дорожного наблюдения может распространиться на территорию всей страны.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

Новая система перехвата и розыска транспортных средств в скором времени заработает в Центральном федеральном округе (ЦФО). К уже действующему в столице и Подмосковье комплексу подключат ещё 16 регионов округа, заявили RT в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Как пояснили в организации, система, на внедрение которой потребуется порядка шести месяцев, объединит 16 регионов и свыше 5 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Это позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений и снизить количество угонов и ДТП.

Кроме того, работа комплекса поможет контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, отслеживать грузовой транспорт, а также выявлять опасных водителей.

Напомним, с 2016 года в российских ПДД существует понятие «опасное вождение». Согласно действующему законодательству, такое поведение заключается в «неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий», которые создали опасность для других водителей, движущихся в том же направлении и с той же скоростью.

Однако, несмотря на введение термина в ПДД, наказание за опасное вождение в России до сих пор не утверждено. На ранних этапах обсуждения инициативы предполагалось, что за это нарушение водителям придётся заплатить 5 тыс. рублей.

Говоря о преимуществах вводимой в ЦФО системы, в ЦОДД отметили, что в большинстве случаев преступники используют транспортные средства. Как указали в организации, в Москве действует одна из самых эффективных в России систем фотовидеофиксации, которая включает в себя более 2,5 тыс. камер, производит до 100 млн фиксаций в сутки, более 80% материалов обрабатываются нейронными сетями.

«За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов, с 2010 года их число сократилось в 3,5 раза», — уточнили в ЦОДД.

Комментируя пилотный запуск системы в ЦФО, глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев выразил мнение, что для полноценной эффективности комплекса его действие необходимо распространить на всю страну.

«Если она действует в каком-то одном регионе, то никто не мешает (злоумышленникам. — RT) перегнать машину в другой регион», — указал эксперт, приведя в пример отслеживание угнанных автомобилей.

Вместе с тем он допустил, что в зависимости от региона скорость реагирования системы будет варьироваться. Собеседник RT добавил, что постепенно комплекс начнёт действовать по всей стране.

«Это, скажем так, недалёкое будущее. Сейчас ЦФО, потому что ЦФО к этому готов. Дальше присоединятся Северо-Запад, Южный, Волжский и так далее», — предположил Канаев.

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Вместе с тем, по мнению эксперта, распространение перспективных цифровых систем не должно означать, что прежние направления контроля уходят в прошлое.

«Когда мы сначала сокращаем сотрудников ГИБДД, а потом вводим автоматизированные системы, то элементарно некому обслуживать камеры, которые есть, и те данные, которые поступают. Не хватает людей, а у нас говорят, что нужно больше камер и меньше сотрудников. Новое направление должно развиваться, но и старое направление уничтожать не стоит», — заключил эксперт.

В свою очередь, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также полагает, что действие системы следует распространять на другие регионы.

«Когда система работает в пределах одного региона — граница области и всё, дальше гуляй свободно. Конечно, нужна некая федеральная система, сначала распространяющаяся на несколько регионов, а потом на всю страну», — сказал автоэксперт в разговоре с RT.

Он также предположил, что в будущем подобные автоматизированные комплексы будут всё больше входить в повседневную жизнь людей.

«Большой брат» всё пристальнее наблюдает за нами, и по этому поводу можно сколько угодно расстраиваться и рвать волосы на голове, — констатировал Моржаретто. — Электронные системы и цифровые сети будут покрывать весь мир. Камер тоже становится всё больше. Это данность, от которой нам уже никуда не деться».

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