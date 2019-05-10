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«Борьба с советским прошлым»: как в Восточной Европе отмечают победу над фашизмом

10 мая 2019, 03:24  •  67 • В мире
Большинство стран востока Европы, входящих в ЕС и НАТО или стремящихся войти в эти блоки, во время Второй мировой войны были освобождены Красной армией от нацизма. Однако во многих из них памятные мероприятия проходят теперь 8 мая, причём некоторые посвящены в том числе коллаборационистам. При этом о подвиге советских солдат вспоминают всё меньше. Однако, как отмечают эксперты, многие рядовые европейцы по-прежнему хранят память о героизме красноармейцев, возлагая цветы к памятникам и участвуя в многочисленных шествиях «Бессмертного полка».
 
Акция «Бессмертный полк» в Софии / Возложение венков к Мемориалу в Понарах в Литве © Reuters / Министерство обороны Литвы
 

Когда-то в странах Восточной Европы, на территории которых шли бои Второй мировой войны, победу над нацизмом праздновали вместе с Советским Союзом — 9 мая. Сейчас в большинстве из них эта дата официально не отмечается. Вместо этого в различных государствах региона 8 мая, по аналогии с Великобританией, Францией и США, проходят различные памятные акции.

Так, накануне 8 мая представители польского руководства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади маршала Юзефа Пилсудского.

Для страны, которая потеряла во Второй мировой войне почти 17% населения (6 млн человек из 35-миллионного населения предвоенной Польши), победа над фашизмом всегда имела важное значение для национального самосознания. Однако, как сообщает «Радио Польша», глава Управления по делам ветеранов и репрессированных лиц Ян Юзеф Каспшик подчеркнул, что для Варшавы и 8 мая — не повод для торжеств.

«Для нас это день горечи. Потому что, к несчастью, по навязанному нам решению сверхдержав в 1945 году мы вступили в эпоху коммунистического доминирования. У Могилы Неизвестного Солдата мы будем вспоминать о том, что для нас борьба в 1945 году не закончилась. Эта борьба — сначала путём вооружённого сопротивления, а позже стараниями антикоммунистической оппозиции — продолжалась десятилетиями и закончилась лишь в 1989 году», — подчеркнул польский чиновник.

Как отметил в интервью RT историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, лишение 9 мая праздничного статуса — вполне осознанная политика властей стран Восточной Европы.

«Это было и остаётся принципиально важным для политических элит восточноевропейских стран — дистанцирование от Советского Союза, борьба с советским прошлым», — подчеркнул в разговоре с RT Дюков.

В качестве характерного примера эксперты приводят страны Прибалтики. Там все официальные памятные мероприятия — как правило, это богослужения в память о павших и возложения венков — прошли 8 мая. В Латвии в них принял участие президент страны Раймондс Вейонис.

  • Памятные мероприятия 8 мая в Эстонии
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  • © Министерство обороны Эстонии

В Эстонии военные капелланы почтили память всех павших во Второй мировой войне на церемонии с участием министра обороны Юри Луйка. При этом венки возлагали как к могилам павших красноармейцев, так и к захоронениям немецких солдат. В качестве особых гостей на мероприятии выступил посол Германии в республике Кристоф Айххорн и председатель объединяющего в своих рядах ветеранов ваффен-СС «Союза борцов за свободу» в Эстонии Тийт Пыдер.  

Латвийские силовики также почтили память как красноармейцев и жертв концлагеря Саласпилс, так и воевавших на стороне Гитлера латышей и немцев. А литовцы за несколько дней до Дня Победы открыли памятник активному участнику антисоветского сопротивления Адольфасу Раманаускасу в Чикаго. ИзраильскийЦентр Симона Визенталя считает его причастным к холокосту.

«Уравнивать советских солдат и фашистов нельзя, — подчёркивает Дюков. — Такая политика маскируется рассуждениями о необходимости почтить память всех погибших. Но с исторической и моральной точек зрения ситуация совершенно однозначна: советские солдаты избавили в том числе и население этих стран от нацистского режима и предотвратили уничтожение целых народов».

Впрочем, не только в странах Прибалтики в День Победы над фашизмом коллаборационистам уделили особое внимание. 8 мая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович побывала в местах массовых захоронений хорватских фашистов-усташей и членов их семей, в убийстве которых официальный Загреб обвиняет лидера югославских партизан Иосипа Броза Тито.

Акции памяти

В странах бывшей Югославии 8 мая почти не отмечают, в лучшем случае ограничиваясь возложением венков к мемориалам павших. Впрочем, в Сербии 9 мая — праздничный день. Президент этой страны Александр Вучич сегодня поздравил «братский российский народ» и своего коллегу Владимира Путина. В прошлом году Вучич присутствовал на параде в Москве и вместе с Путиным принял участие в шествии «Бессмертного полка». 

Бывший президент Республики Сербской, а ныне председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 8 мая в своём обращении к гражданам республики назвал День Победы самым светлым днём в истории человечества. В свою очередь, нынешний президент Республики Сербской Желька Цвиянович 9 мая возглавила шествие «Бессмертного полка» в столице сербской автономии Баня-Луке.

Чтят память погибших за освобождение своих стран в Чехии и Словакии — правда, в каждой из двух частей когда-то единой Чехословакии по-своему. Так, 8 мая словацкий президент Андрей Киска и премьер-министр Петер Пеллегрини почтили память советских воинов-освободителей и участников антифашистского сопротивления, возложив цветы к мемориалу павшим героям-красноармейцам на холме Славин в Братиславе.

В Чехии 8 мая президент Милош Земан и премьер Андрей Бабиш почтили память павших чехословаков на территории национального памятника на Виткове в Праге.

9 мая Милош Земан выступил на праздничных мероприятиях в российском диппредставительстве.

«Я приехал сюда, чтобы глубоко поклониться памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии, — сказал Земан. — Кто забывает прошлое, тот осуждён вновь его пережить». 

В четверг на Ольшанском кладбище память советских воинов-освободителей почтили также спикер чешского парламента Радек Вондрачек и глава МИД республики Томаш Петржичек, сообщает ТАСС.

Ещё в одной славянской стране, Болгарии, президент Румен Радев 9 мая принял участие в памятных мероприятиях. Глава государства и верховный главнокомандующий возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и поблагодарил ЕС за то, что в Европе уже 74 года нет войн. В конце церемонии был поднят флаг Евросоюза.

  • Поднятие флага ЕС 9 мая в Болгарии
  • © president.bg

В Румынии, где проходит сейчас неформальный саммит лидеров ЕС, официальный праздник Европейского союза — День Европы — затмил и День Победы, который здесь празднуется 9 мая, и даже День независимости страны. Ни президент Клаус Йоханнис, ни премьер-министр Виорика Дэнчилэ не поздравили сограждан с днём завершения Второй мировой войны в Европе. Это сделал лишь лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня. Днём ранее на организованном российским посольством мероприятии у монумента Советскому Солдату в Бухаресте возложили венки от имени румынского Минобороны.

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Не участвовал в официальных церемониях 8 и 9 мая и венгерский лидер Виктор Орбан.

Как считают эксперты, хотя не во всех восточноевропейских странах наблюдается тенденция по официальной героизации нацистских пособников, как это происходит в той же Прибалтике, очень многие политики хотели бы предать забвению память о тех, кто освобождал Европу от фашизма.

«Для их «сюзерена» в Вашингтоне важно исказить историю, чтобы умалить роль СССР, русского народа и всех народов Союза, — пояснил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов. — Это была самая страшная, самая тяжёлая война с самым сильным и опасным противником, и основной её удар принял на себя, конечно же, Советский Союз».

Тем не менее, несмотря на позицию политического руководства некоторых восточноевропейских стран, рядовые граждане этих государств участвуют в альтернативных официальным акциях, посвящённым празднованию Дня Победы. Это, например, шествия «Бессмертного полка». Во многих странах они прошли в преддверии 9 мая.

В Варшаве 8 мая на мероприятие «Бессмертного полка» пришли сотни людей. В Праге и Софии — тысячи. В хорватской столице Загребе в шествии с портретами ветеранов 9 мая участвовали около 400 человек.

  • Акция «Бессмертный полк» в Софии
  • Reuters
  • © Stoyan Nenov

Наиболее масштабные мероприятия такого рода традиционно проходят в прибалтийских странах, собирая сотни тысяч людей. В Риге маршем «Бессмертного полка» 9 мая, несмотря на то что это официально рабочий день, прошли несколько тысяч человек. В Таллине и Вильнюсе — сотни. Многие просто приходят к оставшимся монументам советским героям и приносят цветы.

«Десятки и сотни тысяч людей выходят на улицы 9 мая, чтобы почтить память советских воинов, отпраздновать День Победы, возложить цветы к памятникам советским воинам-освободителям», — констатирует Дюков. — Политика властей — совершенно антидемократическая, она не учитывает настроения местного населения».

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