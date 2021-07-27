Борьба с русским продолжается: на Украине регулятор обвинил телеканалы

После скандала, который на прошлой неделе разразился в «незалежной» из-за вступления в силу нового закона и провальной озвучки популярных русскоязычных фильмов и сериалов «державной мовой», ведомство-регулятор всё же решило выкрутиться из скользкой ситуации.Напомним, выход любимого украинцами сериала «Сваты» на украинском языке буквально взорвал зрительскую публику, которая подняла волну негодования и начала призывать отказываться смотреть подобное издевательство. После этого Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не уполномочен заставлять телеканалы дублировать русскоязычные продукты украиноязычной озвучкой, а «Сватов» снова стали транслировать на русском.Эта неделя началась с того, что в Нацсовете придумали, как избавиться от настырно жалующихся «свидомых» граждан: оказывается, всему виной некачественный дубляж на телеканалах.Ситуацию проанализировали авторы популярного украинского интернет-канала «Клименко Тайм»:«В Нацсовете по телевидению и радиовещанию попытались отчитать телеканалы за невыполнение языкового закона.В заявлении нацсовета говорится, что телеканалы фактически не готовились к переходу на вещание на украинском языке, хотя имели на это два года. В нацсовете возмущены тем, что часть телеканалов, начиная с 16 июля, сразу проигнорировали норму об украинском дубляже, другие через несколько дней отказались от украинского дубляжа и вернулись к русскоязычным оригиналам. И обвиняют телеканалы в низком качестве дубляжа, который не понравился зрителям.Решать проблему в нацсовете предлагают просто: штрафами и грантами на украинский дубляж. Понятно, что никаких грантов не будет, а вот со штрафами, судя по всему, есть варианты.Но каналам, вероятно, в случае чего будет дешевле платить штрафы, чем терять аудиторию и доходы с рекламы.По хорошему нужно было сделать всего одну вещь — принять закон, который бы содействовал развитию украинского языка, а не загонял в подполье русский.А так извините — тот случай, когда “рыночек решает”».