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Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 06:55 • 52 • Украина
Система здравоохранения на Украине пришла в такое плачевное состояние, что это обеспокоило даже американских хозяев нищей, продавшей достоинство колонии.
Журналисты авторитетного издания Associated Press подготовили репортаж о том, как Украина борется с коронавирусом, и не смогли скрыть культурного шока от увиденного. В публикации особо подчёркивается, что украинское здравоохранение не может справиться даже со сравнительно небольшим числом заражённых. На 11 мая на Украине насчитывалось почти 16 тысяч заражённых и 408 погибших. Статистика далеко не тревожная, однако даже представители Минздрава прямо заявляют, что по самым оптимистичным прогнозам до спада эпидемии переболеют как минимум 800 тысяч граждан.
Большая часть медицинского персонала оказалась беззащитна перед вирусом. Врачей и медсестёр так и не обеспечили даже самыми дешёвыми средствами защиты. Люди работают с заражёнными в самодельных костюмах и с пакетами на ногах. Неудивительно, что каждый пятый заражённый – это медик. Руководство страны ввело повсеместный карантин, но не предприняло никаких решительных действий для борьбы с эпидемией.
Сейчас Киев послабляет особый режим, но ситуация с вирусом осталась на том же уровне. Отмена карантина грозит всплеском пандемии и окончательной гибелью здравоохранения. В стране в итоге просто не останется более или менее квалифицированного медицинского персонала. Многие погибнут. Кто-то успеет уволиться и сбежать из страны.
Видимо ситуация с коронавирусом действительно подошла к опасной черте, раз этим вопросом обеспокоились даже в США, где эпидемия приобрела самый широкий на данный момент размах. Истинные хозяева Украины, конечно, не против, если большая часть населения вымрет. Однако янки нужны и рабочие руки. Пандемия ведь может выкосить и потенциальных рабов.
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