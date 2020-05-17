Система здравоохранения на Украине пришла в такое плачевное состояние, что это обеспокоило даже американских хозяев нищей, продавшей достоинство колонии.Журналисты авторитетного издания Associated Press подготовили репортаж о том, как Украина борется с коронавирусом, и не смогли скрыть культурного шока от увиденного. В публикации особо подчёркивается, что украинское здравоохранение не может справиться даже со сравнительно небольшим числом заражённых. На 11 мая на Украине насчитывалось почти 16 тысяч заражённых и 408 погибших. Статистика далеко не тревожная, однако даже представители Минздрава прямо заявляют, что по самым оптимистичным прогнозам до спада эпидемии переболеют как минимум 800 тысяч граждан.Американские журналисты прокатились по регионам и лично убедились, что озвученные прогнозы действительно ещё оптимистичные, ибо система здравоохранения Украины оказалась убитой напрочь. Ни о какой готовности к достойной борьбе с вирусом не может быть и речи.Большая часть медицинского персонала оказалась беззащитна перед вирусом. Врачей и медсестёр так и не обеспечили даже самыми дешёвыми средствами защиты. Люди работают с заражёнными в самодельных костюмах и с пакетами на ногах. Неудивительно, что каждый пятый заражённый – это медик. Руководство страны ввело повсеместный карантин, но не предприняло никаких решительных действий для борьбы с эпидемией.Сейчас Киев послабляет особый режим, но ситуация с вирусом осталась на том же уровне. Отмена карантина грозит всплеском пандемии и окончательной гибелью здравоохранения. В стране в итоге просто не останется более или менее квалифицированного медицинского персонала. Многие погибнут. Кто-то успеет уволиться и сбежать из страны.Видимо ситуация с коронавирусом действительно подошла к опасной черте, раз этим вопросом обеспокоились даже в США, где эпидемия приобрела самый широкий на данный момент размах. Истинные хозяева Украины, конечно, не против, если большая часть населения вымрет. Однако янки нужны и рабочие руки. Пандемия ведь может выкосить и потенциальных рабов.