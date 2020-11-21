Борьба с пандемией и реформы международных структур: какие вопросы обсудят лидеры стран G20 на онлайн-саммите

Владимир Путин 21 ноября примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в онлайн-режиме из-за коронавируса. Борьба с COVID-19 и последствиями пандемии, как ожидается, станет одной из главных тем, которые обсудят на саммите члены G20. Представитель президента России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш отметила, что стороны также обсудят реформирование Всемирной организации здравоохранения и постараются выработать общий подход по вопросу изменения климата.

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в саммите «группы двадцати». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует, он будет в субботу принимать участие (в саммите G20. — RT), выступление будет 21 (ноября. — RT)», — приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, саммит G20 пройдёт под председательством Саудовской Аравии 21—22 ноября. В этом году мероприятие проводится в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это не первая встреча лидеров стран «двадцатки» в таком режиме: в марте этого года Эр-Рияд созвал экстренный саммит G20 в связи с пандемией коронавируса, который также прошёл онлайн.

Президент России Владимир Путин во время экстренного онлайн-саммита G20 в марте 2020 года

Reuters

© Sputnik/Kremlin

Онлайн-саммит «группы двадцати» традиционно пройдёт в закрытом режиме — журналистам будут доступны только вступительное слово и итоговая пресс-конференция.

По словам Пескова, главными темами на конференции для Владимира Путина станут борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики.

В свою очередь, представитель президента России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш сообщила, что согласование итоговой декларации онлайн-саммита G20 «идёт сложно», но документ будет готов и зафиксирует приверженность совместному решению мировых проблем.

Лукаш подчеркнула, что «в этом году в проекте итоговой декларации «группы двадцати» будет зафиксирована решимость и приверженность стран «двадцатки» многостороннему подходу к решению всех глобальных вызовов».

Она пояснила, что до пандемии «всё больше звучало сомнений в необходимости многостороннего сотрудничества», а ситуация с коронавирусом «только обострила эту ситуацию».

«В этой связи важно было не потерять то доверие, то взаимодействие, которое существует в «группе двадцати», и продолжить общие подходы и понимание, что только совместными усилиями ведущих экономик на основе скоординированных подходов можно преодолеть глобальные проблемы», — сказала Лукаш.

Борьба с COVID-19

Одним из главных достижений предстоящего саммита «группы двадцати», по мнению Лукаш, станет признание вакцинации от коронавируса «глобальным общественным благом».

Кроме того, по её словам, лидеры «двадцатки» оценят результат реализации их прежних договорённостей по борьбе с коронавирусом. Это будет сделано в первый день саммита — 21 ноября. Она напомнила, что на первом этапе пандемии страны пытались бороться с коронавирусом самостоятельно. В этих условиях «группа двадцати» стала той площадкой, в рамках которой государства получили возможность обсудить общие подходы в решении этой проблемы.

По словам Лукаш, стороны также обсудят реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она отметила, что неэффективность ВОЗ в первое время пандемии объясняется в том числе недостаточным финансированием этой организации.

Вместе с тем шерпа подчеркнула, что ВОЗ «должна всегда выступать в центре всех международных усилий по предупреждению любых кризисов в сфере здравоохранения и по обеспечению общих подходов к системам здравоохранения во всех странах».

«Россия всегда подчёркивала, что альтернативы ВОЗ не существует, но необходимо укреплять её потенциал», — сказала Лукаш.

Напомним, действия ВОЗ в условиях пандемии нередко подвергаются критике. Больше всего недовольны работой организации в Вашингтоне. В мае этого года Трамп объявил о временном разрыве отношений США с ВОЗ, обвинив данную структуру в подконтрольности Китаю и отказе от реформ.

Эмблема ВОЗ

Reuters

© Denis Balibouse

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты РФ Никиты Данюка, ВОЗ в процессе реформирования могут наделить новыми полномочиями.

«Сейчас ВОЗ критикуют. Но никто не говорит, что ВОЗ фактически, кроме создания рекомендаций, которые можно просто не исполнять, никакими полномочиями не наделена. Усиления эффективности ВОЗ можно было бы достичь за счёт расширения её функционала», — пояснил аналитик в интервью RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что критика в адрес ВОЗ не всегда объективна и порой объясняется политическими мотивами.

«Например, Трамп обвиняет ВОЗ в поддержке Китая. Так он хочет объяснить тот факт, что США проспали начало пандемии и не справляются с ней сейчас. К слову, при Джо Байдене эта позиция может быть пересмотрена, так как он выступает за возврат к сотрудничеству с ВОЗ», — сказал аналитик в интервью RT.

ВТО и экология

Обсуждаться на саммите будут и проблемы экологии. Светлана Лукаш ожидает, что в этом году удастся выйти «на общий подход всех стран «группы двадцати» по вопросам изменения климата, чего не происходило уже несколько лет».

«В этом году нам удалось договориться, причём этот процесс идёт уже какое-то время, и это особенно важно, что наконец-то у всех стран «двадцатки» будет единое понимание этой глобальной проблемы», — сказала она.

Лидеры государств G20 также затронут темы, касающиеся защиты прав граждан, поддержки бизнеса и подходов к разработке вакцин.

Ещё одна важная тема, которую могут обсудить участники конференции, — реформа Всемирной торговой организации (ВТО). Лукаш напомнила, что Москва поддерживает идею реформирования данной структуры.

«Мы надеемся, что реформа продолжится, потому что альтернативы ВТО не существует, вся мировая торговля должна регулироваться на понятных, универсальных правилах, и только ВТО может обеспечить единый подход и одинаковые для всех правила игры», — отметила Лукаш.

При этом она подчеркнула, что обсуждение реформы идёт непросто.

«Вопрос идёт очень сложно, но в этом году мы достигли определённого прогресса. Несмотря на ситуацию в самой ВТО с фактической блокировкой работы ряда её ключевых функций, «группа двадцати» рассматривала возможности возобновления этой работы, повышения эффективности органов управления ВТО», — рассказала представитель президента РФ в «Большой двадцатке».

Последние годы в международном сообществе активно обсуждается необходимость реформирования ВТО. Как отмечают эксперты, многие члены этой организации считают, что она больше не справляется со своими задачами. Напомним, целями ВТО являются либерализация мировой торговли, обеспечение справедливых условий конкуренции, снятие торговых барьеров.

Штаб-квартира ВТО

Reuters

© Denis Balibouse

В частности, США недовольны тем, что некоторые страны, имеющие в рамках ВТО статус развивающихся, уже давно являются одними из богатейших, и потому получение ими преференций от организации является несправедливым. По словам аналитиков, в данном контексте США говорят прежде всего о Китае, с которым Вашингтон при Трампе начал торговую войну. В августе 2019 года Трамп даже пригрозил выйти из ВТО.

О том, что ВТО нуждается в модернизации, неоднократно говорил и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В Москве, в частности, отмечают, что в последние годы некоторые члены ВТО стали отступать от правил организации, используя лазейки в её регламенте.

Свой план модернизации ВТО в 2018 году представил и ЕС, отметив при этом, что данная структура находится в глубоком кризисе. Согласно документу, изменения должны коснуться правил международной торговли, укрепления мониторинговой роли ВТО и преодоления грядущего застоя в системе урегулирования споров в рамках организации.

«Многие страны отказываются следовать ценностям и основополагающим принципам ВТО. Ряд ключевых игроков в открытую занимаются дискриминационной политикой, продвигают протекционизм, способствуют тому, чтобы авторитет организации падал. Всё это вредит деловому климату. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно усовершенствовать механизмы ВТО», — отметил Никита Данюк.

«Объединить усилия»

По мнению экспертов, на саммите поднимут вопрос об «интернационализации усилий по борьбе с коронавирусом», однако достижению конкретных договорённостей может помешать политизация этой проблемы, которая стала хорошо заметна на примере создания вакцины от COVID-19.

«Видно, как вопрос вакцины против коронавируса стал очень политизированным. Например, Россия первой представила вакцину мировой общественности. Некоторые страны, в том числе в ЕС, уже хотят её испытать. Но на них оказывается политическое давление со стороны Запада, чтобы они отказались от неё», — рассказал Данюк.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. Он считает, что на саммите вряд ли удастся договориться об общих усилиях по борьбе с пандемией и её последствиями из-за позиции западных стран.

«Стороны изложат текущее состояние дел. Наша страна предложит объединить усилия, но, учитывая логику западного мира, в том числе в вопросе разработки вакцины, к общему знаменателю прийти вряд ли удастся. Может быть, участники обсудят дальнейшую судьбу ВОЗ, но не более», — предположил аналитик.

По мнению Никиты Данюка, на конференции будет обсуждаться и вопрос санкций. Напомним, ЕС и США отказались ослаблять экономические рестрикции на время пандемии, несмотря на призыв ООН.

«В условиях падения мировой экономики санкции носят вдвойне деструктивный характер... Но на саммите вряд ли решение этого вопроса сдвинется с мёртвой точки», — считает Данюк.

По его мнению, трудности, которые возникли при составлении итоговой декларации, были вполне предсказуемы. Он отметил, что разногласия у стран появляются даже при обсуждении таких насущных проблем, как борьба с пандемией и её последствиями.

«У каждой страны своя специфика. Поэтому общее коммюнике они согласуют, но там будут общие слова по поводу того, что нужно минимизировать последствия, уйти от политизации и так далее... Однако нельзя из этого делать вывод, что подобные саммиты бесполезны. Они дают возможность для диалога, без которого все эти проблемы в любом случае решить нельзя», — заключил аналитик.