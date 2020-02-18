Борьба с наркоманией: «калёным железом» или с максимальной осторожностью? • 30 • Аналитика

На фоне грандиозных законодательных инициатив президента РФ, обсуждаемых сегодня по всей России и во всем мире, не столь замеченными и оцененными остались жаркие дебаты, развернувшиеся в Государственной Думе. Речь о предельно жестких инициативах по борьбе с наркоманией, предложенных депутатами от фракции «Справедливая Россия», в частности, Олегом Ниловым. Что конкретно предлагается и насколько подобные новации могут быть приемлемы для нашего общества?



Собственно говоря, поднятое на щит утверждение о том, что Нилов с коллегами «предложили сажать наркозависимых», не слишком соответствует истине. Речь шла о привлечении к уголовной ответственности тех граждан, которые употребляют наркотики систематически, и о принудительном лечении таковых. Коротко говоря, о максимальной изоляции от дурмана тех, кто не может или не желает себя контролировать. Их, по словам депутата, ни в коем случае нельзя отправлять в «обычные» места лишения свободы и «смешивать» с осужденными по другим статьям. Опять же, говоря о том, что от таких людей общество должно защищаться, «как от больных чумой», Нилов имел в виду общеизвестный факт: чрезвычайную распространенность в среде наркозависимых СПИДа, который, собственно, и называют «чумой ХХ века».







Гораздо более суровые меры «Справедливая Россия» планирует закрепить на законодательном уровне для тех, кто смертоносный дурман распространяет. Торговцев наркотиками, как считают депутаты, должны ожидать пожизненное заключение с полной конфискацией всего имущества. При этом опять-таки уточняется, что речь идет о «наркобаронах», а не о «продавших где-то дозу студентах». Что гораздо интереснее, организованные преступные группировки, занимающиеся массовым изготовлением, контрабандой и торговлей «зельем» предлагается приравнять по степени общественной опасности к террористическим организациям – со всеми вытекающими, как говорится... Вот это, пожалуй, весьма здравая мысль.



Особое внимание законодатели предполагают уделить такой чрезвычайно актуальной в наши дни проблеме, как распространение наркотиков с использованием возможностей Всемирной паутины. В частности, в «даркнете». Приведенные выше инициативы и были высказаны во время парламентских слушаний, посвященных именно этой проблеме. Законопроект о введении уголовной ответственности (в виде значительного штрафа или даже лишения свободы на срок до пяти лет) за незаконную пропаганду и рекламу наркотических средств вносился «Справедливой Россией» на рассмотрение Государственной думы еще в конце октября. Однако на тот момент документ был возвращен авторам без рассмотрения на том основании, что на него не были получены отзывы от кабинета министров и Верховного суда.



Тем не менее, есть надежда на то, что будущее у этой законодательной инициативы все-таки есть: ведь накануне поручение правительству о внесении поправок относительно наркотической интернет-пропаганды в Уголовный кодекс дал лично Владимир Путин. Впрочем, необъявленной войны, которую торговцы дурманом ведут против страны и народа, не выиграть борьбой только с одним аспектом наркотизации России. И даже не остановить их наступления.



Точки зрения на то, как именно должно вестись противостояние наркомании, уничтожавшей, если верить статистике ФСКН (до упразднения ведомства в прежнем виде), уже по состоянию на 2014 год до 5 тысяч наших соотечественников в месяц, разнятся. Причем зачастую весьма кардинально. Кто-то, подобно господину Нилову и его единомышленникам, предлагает действовать с максимальной жесткостью, как говорится, по законам военного времени. И свой резон в их позиции, безусловно, есть. Миллионы потребителей дурмана и наркозависимых в стране – это национальное бедствие, в борьбе с которым полумеры вряд ли уместны...



Кто-то считает, что, максимально ужесточив наказание за наркотики (в том числе и за их употребление), страна «пойдет по порочному карательному пути», да, к тому же создаст благоприятную почву для массовых злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов или тех же судей. «Наркоманы – больные люди, их надо лечить, а не сажать»! Такая позиция тоже имеет право на жизнь. Однако позволю себе напомнить вот о чем: взрывной и лавинообразный рост наркомании в России начался именно после того, как в 1991 году была отменена уголовная и административная ответственность за хранение и употребление наркотических веществ для личных целей. Цены на «дурман» упали в разы, и, соответственно, выросла их доступность и популярность. Что имеем в итоге? Десятикратное возрастание смертности от наркотиков только за последующее десятилетие. Сейчас она увеличилась в сравнении с 1990-ми годами в 12 раз.



Россия на 5 месте в мире по потреблению героина в мире. Ежедневно ряды наркоманов в ней пополняют 230—250 человек. Каждый наркоман вовлекает в употребление «зелья» еще как минимум 10—15 человек. Это не полицейская статистика, а медицинская. На фоне грандиозных законодательных инициатив президента РФ, обсуждаемых сегодня по всей России и во всем мире, не столь замеченными и оцененными остались жаркие дебаты, развернувшиеся в Государственной Думе. Речь о предельно жестких инициативах по борьбе с наркоманией, предложенных депутатами от фракции «Справедливая Россия», в частности, Олегом Ниловым. Что конкретно предлагается и насколько подобные новации могут быть приемлемы для нашего общества?Собственно говоря, поднятое на щит утверждение о том, что Нилов с коллегами «предложили сажать наркозависимых», не слишком соответствует истине. Речь шла о привлечении к уголовной ответственности тех граждан, которые употребляют наркотики систематически, и о принудительном лечении таковых. Коротко говоря, о максимальной изоляции от дурмана тех, кто не может или не желает себя контролировать. Их, по словам депутата, ни в коем случае нельзя отправлять в «обычные» места лишения свободы и «смешивать» с осужденными по другим статьям. Опять же, говоря о том, что от таких людей общество должно защищаться, «как от больных чумой», Нилов имел в виду общеизвестный факт: чрезвычайную распространенность в среде наркозависимых СПИДа, который, собственно, и называют «чумой ХХ века».Гораздо более суровые меры «Справедливая Россия» планирует закрепить на законодательном уровне для тех, кто смертоносный дурман распространяет. Торговцев наркотиками, как считают депутаты, должны ожидать пожизненное заключение с полной конфискацией всего имущества. При этом опять-таки уточняется, что речь идет о «наркобаронах», а не о «продавших где-то дозу студентах». Что гораздо интереснее, организованные преступные группировки, занимающиеся массовым изготовлением, контрабандой и торговлей «зельем» предлагается приравнять по степени общественной опасности к террористическим организациям – со всеми вытекающими, как говорится... Вот это, пожалуй, весьма здравая мысль.Особое внимание законодатели предполагают уделить такой чрезвычайно актуальной в наши дни проблеме, как распространение наркотиков с использованием возможностей Всемирной паутины. В частности, в «даркнете». Приведенные выше инициативы и были высказаны во время парламентских слушаний, посвященных именно этой проблеме. Законопроект о введении уголовной ответственности (в виде значительного штрафа или даже лишения свободы на срок до пяти лет) за незаконную пропаганду и рекламу наркотических средств вносился «Справедливой Россией» на рассмотрение Государственной думы еще в конце октября. Однако на тот момент документ был возвращен авторам без рассмотрения на том основании, что на него не были получены отзывы от кабинета министров и Верховного суда.Тем не менее, есть надежда на то, что будущее у этой законодательной инициативы все-таки есть: ведь накануне поручение правительству о внесении поправок относительно наркотической интернет-пропаганды в Уголовный кодекс дал лично Владимир Путин. Впрочем, необъявленной войны, которую торговцы дурманом ведут против страны и народа, не выиграть борьбой только с одним аспектом наркотизации России. И даже не остановить их наступления.Точки зрения на то, как именно должно вестись противостояние наркомании, уничтожавшей, если верить статистике ФСКН (до упразднения ведомства в прежнем виде), уже по состоянию на 2014 год до 5 тысяч наших соотечественников в месяц, разнятся. Причем зачастую весьма кардинально. Кто-то, подобно господину Нилову и его единомышленникам, предлагает действовать с максимальной жесткостью, как говорится, по законам военного времени. И свой резон в их позиции, безусловно, есть. Миллионы потребителей дурмана и наркозависимых в стране – это национальное бедствие, в борьбе с которым полумеры вряд ли уместны...Кто-то считает, что, максимально ужесточив наказание за наркотики (в том числе и за их употребление), страна «пойдет по порочному карательному пути», да, к тому же создаст благоприятную почву для массовых злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов или тех же судей. «Наркоманы – больные люди, их надо лечить, а не сажать»! Такая позиция тоже имеет право на жизнь. Однако позволю себе напомнить вот о чем: взрывной и лавинообразный рост наркомании в России начался именно после того, как в 1991 году была отменена уголовная и административная ответственность за хранение и употребление наркотических веществ для личных целей. Цены на «дурман» упали в разы, и, соответственно, выросла их доступность и популярность. Что имеем в итоге? Десятикратное возрастание смертности от наркотиков только за последующее десятилетие. Сейчас она увеличилась в сравнении с 1990-ми годами в 12 раз.Россия на 5 месте в мире по потреблению героина в мире. Ежедневно ряды наркоманов в ней пополняют 230—250 человек. Каждый наркоман вовлекает в употребление «зелья» еще как минимум 10—15 человек. Это не полицейская статистика, а медицинская. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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