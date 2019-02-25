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Борьба с коррупцией или передел власти? "Дело Арашуковых" получило провокационную трактовку

25 февраля 2019, 07:39  •  144 • Политика
Недавний опрос "Левада-центра" по так называемому делу Арашуковых показал, что граждане России не могут решить, что это: борьба с коррупцией (25% респондентов) или передел власти (31%)? Судя по ответам граждан, дело сенатора и его отца получило довольно провокационную трактовку.
Как показал недавний опрос "Левада-центра", порядка 60% респондентов знают о так называемом деле Арашуковых. Остальные понятия о нем не имеют.
Тем не менее, судя по ответам, дело российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля уже получило довольно провокационную трактовку среди населения. Люди уже не могут решить, что это - борьба с коррупцией или передел власти?
За борьбу с коррупцией в госаппарате выступает четверть опрошенных (25%), однако за проявление борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти говорит 31% участвующих в соцопросе.
Еще почти четверть (23%) полагают, что "дело Арашуковых" - это эдакий отвлекающий маневр от реальных экономических проблем в стране.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, две трети респондентов (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств. И чуть меньше трети (27%) полагают, что это - лишь единичные случаи.
Напомним, Басманный суд Москвы заключил члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Позже в том же районном суде избрали меру пресечения и для отца сенатора - Рауля Арашукова. Советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" арестовали на два месяца. Арашукова-старшего подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

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