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Борьба с коронавирусом в России: В Подмосковье ужесточают меры защиты, а в ХМАО откроют новый обсерватор

19 марта 2020, 16:35  •  29 • Политика
В рамках борьбы с коронавирусом власти Подмосковья приняли решение ужесточить меры защиты и перевести на удалённую работу чиновников. А в ХМАО строят новый обсерватор, который разместят на территории базы отдыха в Сургуте.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил усилить меры защиты в регионе связи с пандемией. Об этом пишет телеканал "360".
Так, с 18 марта работодатели должны проводить дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях. Также необходимо закупить дезинфицирующие средства для сотрудников.
Минздраву Подмосковья поручено выработать порядок взятия тестов на заболевание для лиц, которые не вступали в контакт с больными и не имеют признаков простудных заболеваний. При этом чиновников в регионе переведут на дистанционную работу.
А в Ханты-Мансийском автономном округе власти намерены сформировать дополнительный обсерватор, который разместят на территории сургутской базы отдыха "Олимпия". Туда будут помещать людей с подозрением на коронавирус.
Как передаёт Ura.ru, под обсерватор выделили два блока, в которых смогут разместить до 130 человек.
"В каждом номере есть туалет и ванная комната. Питание подаётся непосредственно в номера", - заявил мэр Сургута Вадим Шувалов.

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