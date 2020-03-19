Борьба с коронавирусом в России: В Подмосковье ужесточают меры защиты, а в ХМАО откроют новый обсерватор

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил усилить меры защиты в регионе связи с пандемией. Об этом пишет телеканал "360".

Так, с 18 марта работодатели должны проводить дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях. Также необходимо закупить дезинфицирующие средства для сотрудников.

Минздраву Подмосковья поручено выработать порядок взятия тестов на заболевание для лиц, которые не вступали в контакт с больными и не имеют признаков простудных заболеваний. При этом чиновников в регионе переведут на дистанционную работу.

А в Ханты-Мансийском автономном округе власти намерены сформировать дополнительный обсерватор, который разместят на территории сургутской базы отдыха "Олимпия". Туда будут помещать людей с подозрением на коронавирус.

Как передаёт Ura.ru, под обсерватор выделили два блока, в которых смогут разместить до 130 человек.

"В каждом номере есть туалет и ванная комната. Питание подаётся непосредственно в номера", - заявил мэр Сургута Вадим Шувалов.