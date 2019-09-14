Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько п...
Российских школьников познакомят с песнями группы Nirvana и фильмами Спилберга
Нарушитель не скроется даже в Арктике: Северный флот впервые провел задержание к...
Сергей Савельев. Мозг - не инструмент, а хозяин человека
Главная / Политика

Борьба с диверсантами, планирование, защита: Армии России и Белоруссии начали учения "Щит Союза - 2019"

14 сентября 2019, 04:24  •  72 • Политика
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области "Щит Союза - 2019". Военные отработают совместные действия по планированию военных операций, противодействию диверсантам и вооружённым формированиям, а также совместную оборону и стабилизацию обстановки.
Армии России и Белоруссии начали военные учения в Нижегородской области под названием "Щит Союза - 2019". Подробности сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
Целью совместных манёвров ведомство называет повышение уровня боеготовности и способности к совместным действиям органов военного управления, а также соединений и воинских частей. Военные подразделения России и Белоруссии уже прибыли на место проведения манёвров и успели провести предварительную подготовку и боевое слаживание.
Отмечается, что учения будут проходить в несколько этапов. Вначале совместные органы военного управления должны будут спланировать применение войск. Затем соединения и воинские части проведут операцию по блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп неприятеля и незаконных вооружённых формирований. После этого будут отработаны оборонительные действия. А в финале военные должны будут реализовать комплекс мер по стабилизации обстановки. Участники манёвров должны продемонстрировать взаимодействие и всестороннее обеспечение в интересах решения поставленных задач.
Руководство учений возложено на командующего войсками Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлёва и первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
14 сентября 2019, 04:24
Йоу, гайз: Зачем рэперы рвутся в политику
14 сентября 2019, 04:24
"Повысить цену на 8,4%": Минфин просят поднять стоимость водки
14 сентября 2019, 01:09
"Допустили ошибку": В Facebook извинились за блокировку страницы главреда RT Симоньян
13 сентября 2019, 08:54
"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонным наследием"
14 сентября 2019, 04:24
"О завершении еще нельзя говорить": Эксперт предсказывает продолжение конфликта в Сирии
14 сентября 2019, 01:09
Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо ...
14 сентября 2019, 01:09
Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Россие...
14 сентября 2019, 01:09
Российских школьников познакомят с песнями группы Nirvana и фильмами Спилберга
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газ...
14 сентября 2019, 01:09
Ливия в критической ситуации: Журналисты обнаружили новое пристанище ИГИЛ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
07 сентября 2019, 09:54
Официальное беспамятство. Почему Болгария предаёт Россию
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.