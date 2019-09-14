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Борьба с диверсантами, планирование, защита: Армии России и Белоруссии начали учения "Щит Союза - 2019"
14 сентября 2019, 04:24 • 72 • Политика
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области "Щит Союза - 2019". Военные отработают совместные действия по планированию военных операций, противодействию диверсантам и вооружённым формированиям, а также совместную оборону и стабилизацию обстановки.
Армии России и Белоруссии начали военные учения в Нижегородской области под названием "Щит Союза - 2019". Подробности сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
Целью совместных манёвров ведомство называет повышение уровня боеготовности и способности к совместным действиям органов военного управления, а также соединений и воинских частей. Военные подразделения России и Белоруссии уже прибыли на место проведения манёвров и успели провести предварительную подготовку и боевое слаживание.
Отмечается, что учения будут проходить в несколько этапов. Вначале совместные органы военного управления должны будут спланировать применение войск. Затем соединения и воинские части проведут операцию по блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп неприятеля и незаконных вооружённых формирований. После этого будут отработаны оборонительные действия. А в финале военные должны будут реализовать комплекс мер по стабилизации обстановки. Участники манёвров должны продемонстрировать взаимодействие и всестороннее обеспечение в интересах решения поставленных задач.
Руководство учений возложено на командующего войсками Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлёва и первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.
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