Борьба с «билетной мафией», повышение сельских пенсий и учёт БПЛА: какие изменения ждут россиян в сентябре

В сентябре вступает в силу ряд законодательных изменений, которые повлияют на жизнь россиян. Так, с первого числа билеты в театры, цирки, музеи и на концерты запрещается продавать по цене, которая выше указанной на них. Владельцы квадрокоптеров должны будут их регистрировать в Росавиации. А пенсионерам, проживающим в сёлах, сделают перерасчёт выплат. Об этих и других нововведениях — в материале RT.

Против перекупщиков

С 1 сентября начинает действовать запрет на продажу билетов в театры, музеи и на концерты дороже стоимости, указанной на них.

«Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия по цене, превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке, не допускается», — говорится в ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» №193-ФЗ от 18 июля 2019 года.

Продавать билеты смогут только сами музеи и театры, а также уполномоченные ими компании. Причём последние не смогут устанавливать наценку выше 10% от номинала. Помимо этого, покупатели могут теперь сдать билет и вернуть его полную стоимость. Однако сделать это надо будет не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия.

Если же билет возвращается менее чем за десять, но более чем за пять суток до посещения, то можно рассчитывать на возмещение 50% его стоимости. В случае отказа от билета за три дня до мероприятия покупателю вернут 30% его стоимости.

«В случае отказа посетителя от посещения... зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным частью десятой настоящей статьи (п.1 ст. 52 — RT), менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки», — уточняется в документе.

Таким образом перекупщики, так называемая билетная мафия, будут лишены возможности массово сдавать непроданные билеты перед началом мероприятий.

Суд под аудиозапись

Судебные заседания с 1 сентября будут вестись под аудиозапись. Соответствующие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный, а также Гражданский, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Нововведение касается судов первой и апелляционной инстанции.

«В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия ведётся протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и составляется протокол в письменной форме», — следует из ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 265-ФЗ от 29.07.2018 года.

К тому же, все участники заседания теперь смогут ознакомиться с содержанием аудиозаписей и получить их копии. Помимо этого, можно будет подавать на них замечания в случае обнаружения допущенных неточностей или неполноты. Аудиозапись, однако, будет недоступна на закрытых судебных заседаниях.

Нотариус по совместительству

С начала осени обязанности нотариуса возьмут на себя органы местного самоуправления в тех населённых пунктах, где нотариальные услуги отсутствуют. Чиновники смогут заверять доверенности и подтверждать копии документов, не обладая специальными знаниями и юридической квалификацией. Причём эти услуги будут доступны только жителям, зарегистрированным на территориях, где нет своего нотариуса.

Вместе с тем вопросы распоряжения наследством и имуществом в сферу компетенции должностных лиц входить не будут во избежание злоупотреблений.

Отказ от отсрочки

Вступают в силу и изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, граждане, имеющие отсрочку или освобождение от призыва, могут отказаться от них. Для этого им достаточно будет подать соответствующее заявление в призывную комиссию.

Также поправки дают право тем, кто призван на службу до 1 сентября 2019 года, уволиться досрочно при наличии у них особых обстоятельств. В частности, это касается сыновей или родных братьев военных, погибших во время прохождения службы по призыву, а также сыновей или родных братьев «граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов».

Сельские пенсии

К 1 сентября ПФР завершит пересчёт фиксированной выплаты к пенсиям тех, кто живёт в сёлах. Неработающие пенсионеры, имеющие сельскохозяйственный стаж не менее 30 лет, вправе рассчитывать на прибавку в 25% к фиксированной части с 1 января. Как поясняли в Пенсионном фонде «Известиям», речь идет об увеличении пенсий в среднем примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что на данный момент размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5334 рубля 19 копеек в месяц.

Дроны на учёт

С 27 сентября владельцы квадрокоптеров и беспилотников должны будут регистрировать свои гаджеты в Росавиации. Согласно новым правилам, учёту подлежат «беспилотные гражданские воздушные суда» от 0,25 до 30 кг.

Для этого владельцам необходимо предоставить заявление, приложив фотографию своего дрона. Также нужно сообщить технические характеристики объекта, его тип, максимальную взлётную массу, серийный номер, количество двигателей и их вид (электрический, газотурбинный или внутреннего сгорания) и информацию об изготовителе. Сведения о себе также нужно будет указывать — паспортные данные, ИНН, СНИЛС и место жительства.

Предоставить необходимую информацию собственники должны будут в течение десяти рабочих дней после покупки беспилотника или квадрокоптера. Те, кто приобрёл их до вступления новых правил, обязаны это сделать в течение месяца.

Все сведения будут вноситься в специальную базу Росавиации. Поэтому, если владелец потеряет беспилотник или его гаджет будет украден, то об этом ведомству нужно будет сообщить.

При этом те БПЛА, которые ввозятся в РФ временно, например, для участия в спортивных мероприятиях, под эти правила не попадают.